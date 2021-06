Qu’est-ce que la suspension sélective des ports USB dans Windows 10 et à quoi sert-elle ? La technologie

in

Les ports USB et les périphériques que nous y connectons peuvent être d’une grande aide, mais aussi une excellente source qui consomme une partie de la batterie de l’ordinateur. C’est là que Windows 10 Selective Sleep entre en jeu.

Pour connecter des souris, des capteurs ou des unités de stockage, les ports USB de nos ordinateurs sont très utiles. De plus, ceux qui sont de dernière génération offrent de très bonnes vitesses de transmission, mais Tous ces avantages viennent avec un problème et c’est la consommation d’énergie.

Pour atténuer ces dépenses excessives et économiser la batterie pour des problèmes plus nécessaires, Windows 10 propose une suspension sélective USB. Une fonction facile à activer ou désactiver qui nous promet un contrôle plus précis de la consommation faite par ces périphériques de notre ordinateur, surtout lorsque nous ne les utilisons pas.

La suspension sélective demande à Windows 10 de gérer les appareils connectés aux ports USB en “Mode faible consommation” lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Sans les déconnecter réellement, ils consommeront le moins d’énergie possible et lorsque nous aurons besoin d’utiliser à nouveau cette connexion, ils seront activés pour consommer à nouveau ce qui est nécessaire.

Sur le papier, cette fonction est parfaite, ne dépensant de l’énergie que lorsque cela est nécessaire et le reste du temps économisant autant que possible. Cependant, la réalité peut être très différente. Les utilisateurs rencontrent souvent des problèmes, l’ordinateur ou le périphérique se bloque lorsque vous essayez à nouveau d’utiliser le port USB.

Ces erreurs peuvent avoir différentes origines, cela peut être la conséquence d’un pilote en mauvais état, que la dernière mise à jour de Windows 10 a un échec, que l’antivirus bloque l’USB, entre autres situations. Nous allons vous expliquer comment activer et désactiver cette fonction, mais nous vous conseillons d’abord d’être prudent, de faire une sauvegarde au cas où vous deviez redémarrer ou mettre à jour l’ordinateur et, bien sûr, si la fonction pose problème, laissez-la désactivée.

Comment activer et désactiver la suspension sélective USB dans Windows 10

La première étape que vous devez faire est d’ouvrir le Panneau de commande. Vous pouvez le taper dans la barre de recherche Windows pour ouvrir le programme. Une fois à l’intérieur, accédez à la section de Matériel et son, puis entrez dans la section de Options énergétiques.

Ici, vous verrez le plan sélectionné, dans notre cas et celui de la plupart des utilisateurs est le plan équilibré qui vient par défaut. Cliquer sur Modifier les paramètres du forfait et encore une fois entrer Modifier les paramètres d’alimentation avancés.

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira avec les principales options, y compris Suspendre. Dans ce menu, vous verrez la fonction Paramètres de suspension sélective USB que vous devez marquer comme activé pour la batterie et le courant alternatif.

Tous les ordinateurs Windows 10 n’ont pas cette fonction disponible et comme nous l’avons dit précédemment, certaines pannes peuvent survenir lors de son utilisation, mais si vous souhaitez économiser de la batterie et avoir plusieurs appareils ou périphériques connectés dont vous n’avez pas besoin d’être actif tout le temps, cela peut être une ressource à considérer.