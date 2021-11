Qu’est-ce que la T-Strategy de DGT et comment cela vous affecte-t-il | Moteur

Ce sont les principaux changements que vous verrez dans les croisements de routes dans les prochains mois, et nous vous expliquons en quoi ils consistent.

La DGT vient de mettre à jour sa T-Strategy sur les croisements, tronçons de voirie soumis au code de la route urbain qui seront bientôt mieux balisés et qui seront plus sûrs, tant pour les piétons que pour les véhicules.

Selon la DGT, les croisements « sont des tronçons de route soumis au code de la route urbain, des routes de caractéristiques très différentes où se mêlent trafic urbain et interurbain », précisant qu’au sein du réseau routier de l’Etat il y a plus de 1000 croisements, au total faisant environ 1000 km.

Pour les améliorer, la stratégie dite T est progressivement mise en place dans chacune des traversées de notre territoire, promettant une meilleure sécurité pour tous les usagers.

L’un des principaux changements que nous verrons dans ces traversées est la variation de certains aspects tels que l’inclusion des dents du dragon ou les lignes de bord cassées mais, cependant, les limites de vitesse génériques resteront inchangées.

Ce n’est pas quelque chose de facile à mettre en œuvre, car les croisements sont différents espaces intermédiaires de transition entre les routes et les rues où coexistent les trafics urbains et interurbains, entrant en conflit et provoquant parfois des accidents que l’on veut éviter.

La DGT T-Strategy est un document auquel vous pouvez accéder à partir de cette page, et il vient d’être mis à jour, mettant en pratique une série de changements que vous pourriez voir dans les mois à venir.

L’un de ces changements C’est l’amélioration et l’homogénéisation de la signalisation dans tous ces croisements, en corrigeant les autres signes qui s’y trouvent déjà pour qu’ils soient plus clairs.

Faire semblant repenser les passages à niveau afin qu’ils soient en adéquation avec les différentes fonctions qu’ils remplissent. Ils mettront l’accent sur les tronçons traversant des zones industrielles ou traversant des urbanisations à faible densité.

En revanche, ils seront mis en œuvre revêtement de sol différencié par des couleurs ou des textures pour alerter le conducteur qu’il circule dans une zone où le risque augmente et ainsi agir en conséquence.

À l’heure actuelle, il existe dans notre pays certaines traversées pilotes avec tous ces changements, parmi lesquelles Aguilar del Campo (Palencia), Olmedo (Valladolid), Cubas (Cantabrie), Fuentes (Cuenca), Graus (Huesca), Santa Gertrudis de Fruitera (Ibiza) ou Bande (Orense), et bien d’autres s’ajouteront au fil du temps.