Qu’est-ce que la technologie autonome ? | CDN ⋆ 10z viral

Qu’est-ce que la technologie autonome ? Autonome signifie auto-contrôlé ou géré. En d’autres termes, il s’agit d’une technologie qui permet à une entité d’opérer ou d’accomplir des tâches même sans supervision humaine directe. Il comprend des technologies telles que l’automatisation autodirigée (SDA), un logiciel informatique programmé pour effectuer une tâche sans aucune forme de guidage humain; les systèmes télématiques autoguidés et assistés par l’opérateur (CST) et les dispositifs tels que les voitures autonomes et les dispositifs à bras robotisés.

L’avenir de l’économie réside dans l’utilisation de technologies autonomes car elles permettront aux entreprises et aux organisations de fonctionner avec moins d’intervention humaine, donc d’augmenter la rentabilité. Pourquoi? C’est parce que les technologies autonomes éliminent la plupart des erreurs humaines qui se produisent dans l’industrie minière actuelle. En effet, l’intelligence artificielle (IA) et l’informatique ont permis aux machines d’effectuer même des tâches complexes qui nécessitaient auparavant une personne à effectuer. Par exemple, les véhicules autonomes conduisent désormais des taxis et des navettes sans avoir besoin d’un conducteur humain.

Les véhicules autonomes ne sont pas très souvent accidentés car ils reconnaissent leur environnement et l’évitent. Ils connaissent également les itinéraires les plus sûrs à emprunter et la façon de conduire aux feux de circulation. En fait, de nombreuses entreprises utilisent des véhicules autonomes dans leur flotte de véhicules de livraison, car les véhicules autonomes n’ont pas d’accidents avec d’autres véhicules et l’erreur humaine est minime. Un autre avantage des véhicules autonomes est que les entreprises de livraison peuvent éliminer le besoin de chauffeurs, ce qui réduirait les coûts.

L’adoption de la technologie de conduite autonome et autonome dans l’industrie minière éliminera également le coût et le risque de comportement négligent ou imprudent des conducteurs du réseau de transport. La logistique est l’une des principales causes de perte de revenus pour les sociétés minières. Une enquête menée par une organisation indépendante a révélé qu’il y avait un impact économique combiné direct et indirect des erreurs logistiques sur le secteur minier en Australie.

Il existe de nombreux domaines où l’utilisation de véhicules autonomes aura un impact positif. Un domaine où il a déjà un impact significatif est celui des industries du transport de marchandises et de passagers. Les voitures ou camions autonomes peuvent transporter des marchandises en toute sécurité. De plus, ces véhicules peuvent livrer des marchandises aux bons endroits au bon moment en moins de temps.

L’industrie du camionnage est un autre domaine où la technologie autonome est largement utilisée. Les camions autonomes peuvent transporter seuls de lourdes charges, ce qui réduit considérablement le stress physique des conducteurs. Beaucoup de ces camions roulent avec des chauffeurs à temps partiel qui ne sont pas autorisés à conduire les camions sur les routes publiques. Ce niveau de stress réduit, combiné à l’économie de carburant accrue fournie par ces camions, a conduit à des avancées significatives dans l’industrie du camionnage.

L’utilisation de camions autonomes n’est pas la seule application de la technologie autonome. Des drones sont actuellement utilisés pour livrer des marchandises et collecter des échantillons à petite échelle. À l’avenir, on s’attend à ce que les véhicules entièrement autonomes fassent office de taxis, ramassent les personnes à l’aéroport, les transportent vers les destinations souhaitées et les déposent à la fin de la journée. De tels systèmes permettraient non seulement au conducteur d’économiser du temps et du carburant, mais également aux travailleurs individuels d’avoir à rester à un seul endroit. Le résultat final serait plus de productivité pour l’entreprise, plus d’argent économisé pour les employés et, finalement, une meilleure qualité de vie pour tous.

Les experts en logistique pensent que les progrès futurs dans ce domaine se traduiront par des améliorations dans tout ce que nous faisons, de la gestion des stocks au service client. Nous pouvons anticiper que dans un avenir proche, les plateformes autonomes remplaceront le besoin d’assistants d’entrepôt, de directeurs de distribution et même de chauffeurs de camion. Bien qu’il puisse sembler exagéré de penser que les ordinateurs remplaceront complètement les gestionnaires humains dans le secteur des transports, il est certain qu’il y aura des progrès dans le domaine qui rendront de telles tâches inutiles. Il est probable que les camions autonomes deviendront une norme dans le secteur des transports au cours des prochaines années. En attendant, il est temps de se concentrer sur la façon dont vous pouvez tirer parti de toutes les avancées dans le domaine de la logistique et automatiser votre entreprise en conséquence.

Certaines personnes hésitent à utiliser la technologie autonome, en particulier dans les véhicules autonomes. Ils ressentent un manque de contrôle et remettent en question la sécurité de celui-ci. Une chose qui ne change pas est la garantie prolongée automatique sur les véhicules. Si vous possédez une voiture équipée de ce type de technologie, vous devez vérifier auprès de votre fournisseur de garantie qu’il couvre toujours tout ce qui est répertorié dans votre contrat de garantie. De nombreuses sociétés de garantie automobile couvrent les voitures d’occasion ainsi que les voitures neuves dotées d’une technologie plus récente. Si vous ne savez pas où chercher, allez en ligne sur https://olive.com/should-i-buy-an-extended-warranty-on-a-used-car/, où vous pouvez trouver de nombreuses informations utiles.

La technologie de l’industrie automobile est en constante évolution et à chaque nouveau changement, ces voitures sont mieux équipées en termes de sécurité et de fiabilité.