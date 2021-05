Qu’est-ce que la technologie du grand livre distribué (DLT)?

Compartir

Le monde d’aujourd’hui manifeste une révolution technologique qui se révèle bénéfique dans les nombreuses façons dont les transactions se déroulent. Prenons le cas des systèmes hérités qui ont longtemps dominé le contrôle grâce à un pouvoir centralisé. L’introduction par Bitcoin de la technologie DLT (Distributed Ledger Technology) en 2008 a finalement brisé l’emprise de la centralisation pour rendre des réseaux efficaces possibles à l’échelle mondiale. Un sous-ensemble de DLT appelé blockchain a souligné comment les sociétés de financement et de technologie financières décentralisées ont perturbé, ou mieux dit, amélioré l’ensemble du paysage financier.

Un regard plus attentif sur le DLT

La technologie du grand livre distribué est un système numérique décentralisé qui permet des transactions directes entre les parties sans avoir besoin d’intermédiaires ou d’une autorité centrale pour gérer les choses. Les transactions dans le cadre de contrats intelligents sont simultanément enregistrées en temps réel dans un registre transparent et tous les nœuds ou ordinateurs qui participent de manière anonyme en ont une copie. DLT applique une validation cryptographique et un algorithme de consensus automatisé qui suit chaque nœud pour que les transactions soient qualifiées et vérifiées avant qu’elles ne soient immuables publiées dans le grand livre.

DLT peut également être utilisé pour les registres centralisés qui nécessitent la confidentialité des données. Les utilisateurs se connaissent comme dans une entreprise et la validation des transactions est restreinte et les transactions n’ont pas besoin d’être vérifiées par tous les utilisateurs participants du grand livre.

Quelle est l’importance du DLT

La technologie du grand livre distribué, lorsqu’elle est appliquée, peut inévitablement perturber les processus financiers obsolètes pour améliorer l’efficience, l’efficacité, la résilience et la fiabilité des services. Les transactions peuvent enfin éliminer la médiation coûteuse de tiers, comme les avocats, les comptables, les institutions financières et les paiements transfrontaliers. Les personnes non bancarisées peuvent désormais accéder au financement via le DLT. Alors qu’avant, les populations mal desservies des pays sont en dehors du monde financier.

Les industries bénéficieront grandement de l’utilisation de la technologie du grand livre distribué, y compris les systèmes financiers, la fabrication, le commerce, l’énergie propre, l’art, la musique et les divertissements gouvernementaux, les objets précieux comme les diamants, etc. La tenue de registres de la chaîne d’approvisionnement traditionnelle peut être perturbée pour des transactions plus rapides et plus efficaces, des frais moins élevés et des transferts de paiement plus rapides.

De plus, DLT a plusieurs points de défaillance, ce qui rend la gestion des enregistrements plus sécurisée et sans falsification. Contrairement aux bases de données centralisées qui sont secrètes et sujettes à la greffe et à la corruption, elles ont un point de défaillance unique qui peut planter le système à tout moment.

Les services gouvernementaux seront grandement améliorés si le DLT est utilisé. Les transactions les plus rapides seront visibles dans la distribution des avantages sociaux, le transfert des titres de propriété, la perception des impôts et le système de vote. Le DLT peut également être un instrument essentiel dans le traitement et l’exécution des documents juridiques. En outre, vous pouvez stocker les données personnelles d’un individu et vous pouvez partager des informations sélectionnées chaque fois que nécessaire dans une transaction.

conclusion

La technologie du grand livre distribué est une invention révolutionnaire et redéfinit la collecte et la communication d’informations afin qu’elle puisse être utilisée sur des données statiques telles qu’un grand livre ou des données dynamiques telles que des transactions. Il s’agit davantage de gérer un système d’enregistrement que de maintenir une base de données comme la simple garde. Les startups et les géants de la technologie comme Microsoft et IBM explorent les implications profondes du DLT. Certains des protocoles DLT les plus populaires en plus de Bitcoin sont Ethereum, Hyperledger Fabric, Quorum et R3 Corda.

