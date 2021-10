Qu’est-ce que la thromboembolie veineuse, qui « tue » plus de personnes chaque année ? Peut-on l’empêcher ?

13/10/2021 à 11h32 CEST

Chaque minute, une personne est diagnostiquée avec thrombose dans le monde. Toutes les 6 minutes, une autre personne meurt des suites de cette maladie.

Cette pathologie représente un décès sur quatre qui survient dans le monde. De plus, pendant la pandémie, il a eu un grand impact sur la population avec l’arrivée du COVID-19.

Le coronavirus, qui anime la plupart des conversations depuis son apparition, a fait un peu plus connaître la thrombose, depuis le virus lui-même virus cela peut provoquer des images thrombotiques.

À cela s’est ajouté le confinement, une mesure qui tentait de contenir le COVID-19, mais qui a incité de nombreux citoyens à passer de longues périodes assis devant la télévision ou l’ordinateur.

Cela a entraîné une augmentation des cas de thromboembolie vasculaire chez les jeunes sans facteur de risque préalable et, par conséquent, une inquiétude chez les experts.

Mais malgré tout cela, elle reste une pathologie méconnue de la population, comme le souligne la Société espagnole d’hématologie et d’hémothérapie (SEHH).

« La thromboembolie veineuse est responsable de plus de décès chaque année que la combinaison du cancer du sein, VIH et accidents de la circulation, des données que beaucoup de gens ne connaissent pas et c’est pourquoi nous voulons insister sur l’importance de la prévention, comme dans de nombreuses maladies », explique le médecin. Joan Carles Reverter, président de SETH.

Symptômes de la thromboembolie veineuse

La thromboembolie veineuse survient lorsqu’un caillot sanguin se forme dans les veines. Parmi les symptômes alarmants qu’ils provoquent, les spécialistes soulignent :

Douleur dans le membre affecté Gonflement de la zone affectée (œdème) Augmentation de la température dans le membre affecté Lourdeur dans la zone

Lorsque le caillot traverse la circulation sanguine jusqu’aux poumons, il produit ce qu’on appelle une embolie pulmonaire, dont les symptômes sont :

Difficulté à respirer. Respirer profondément provoque des douleurs. Respiration rapide. Augmentation du rythme cardiaque.

Hospitalisation et thrombose

Jusqu’à 60 % des cas de thromboembolie veineuse surviennent pendant ou après une hospitalisation.

C’est pourquoi le président de la SETH met en garde sur l’importance que « tant les professionnels que les patients sachent reconnaître les symptômes de la maladie pour attirer l’attention sur le diagnostic et démarrer le traitement rapidement et éviter les complications ».

De plus, précise l’expert, la TEV « est une cause majeure de perte d’années de vie ajustées sur la qualité (Quality Adjusted Life Year en terminologie anglaise), bien plus que d’autres maladies comme la pneumonie hospitalière ou le sepsis et les effets indésirables des médicaments ».

Prévenir la TEV pendant l’hospitalisation

La TEV est une cause majeure de décès qui peut être évitée dans les hôpitaux si des mesures préventives appropriées (thromboprophylaxie) sont mises en œuvre.

Comme le souligne le Dr Reverter, « de nombreuses études ont montré que l’utilisation de médicaments anticoagulants, principalement des héparines de bas poids moléculaire sous-cutanées et des anticoagulants oraux directs, permet une réduction très significative des événements thrombotiques, en particulier chez les patients hospitalisés en raison d’un opération chirurgicale « .

De plus, les mesures pharmacologiques « doivent s’accompagner d’autres mesures physiques, telles que la mobilisation précoce et l’utilisation de bas élastiques. La stratégie de thromboprophylaxie doit être individualisée en tenant compte des caractéristiques du patient et de son risque hémorragique », ajoute-t-il.

Pour le président de la SETH, « il n’y a pas assez de connaissances en population générale sur cette maladie. Dans les enquêtes menées, la sensibilisation au problème de la TEV est beaucoup plus faible que celle d’autres maladies, telles que l’infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, l’hypertension, le cancer du sein, le cancer de la prostate et le SIDA. De plus, moins de la moitié des adultes savent que la thrombose peut être évitée.

Facteurs de risque

La thromboembolie veineuse peut affecter des personnes de tous âges, races et ethnies, et survient aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Certains facteurs et situations peuvent augmenter le risque de développer un caillot potentiellement mortel.

Cette pathologie est une cause majeure de décès et d’invalidité dans le monde entier ; il représente la troisième cause de mortalité cardiovasculaire après l’infarctus aigu du myocarde et l’accident vasculaire cérébral.

Par conséquent, les experts soulignent l’importance de savoir quels sont les facteurs de risque qui peuvent conduire à cette condition.

Le risque le plus élevé de souffrir de la maladie est associé à des épisodes de chirurgie lourde, d’hospitalisation et d’immobilisation prolongée. Souffrant également de cancer Présente des altérations génétiques qui favorisent la coagulation du sang. Âge, plus le risque est élevé. Antécédents familiaux de coagulopathies. Traitements tels que la chimiothérapie , les traitements hormonaux substitutifs et les contraceptifs oraux peuvent également favoriser le développement de la TEV.

Fardeau économique de la VET

En plus de la morbidité et de la mortalité, la TEV impose un fardeau économique important au système de santé. Les tests diagnostiques multiples, les traitements, les longues hospitalisations et les soins de suivi (y compris la TEV récurrente) peuvent être très coûteux.

Comme le souligne le président de la SETH, « si les efforts sont concentrés sur la prévention de la TEV, les systèmes de santé peuvent économiser de l’argent, améliorer les résultats et, fondamentalement, sauver des vies. Certains pays ont déjà mis en œuvre des politiques et des protocoles de TEV qui normalisent (voire incitent) la mise en œuvre d’une prévention adéquate de la TEV ».

Pour éviter la thromboembolie veineuse associée à l’hospitalisation, « les hôpitaux devraient établir et appliquer un protocole de prévention de la TEV pour les rendre plus sûrs. Pour cela, les directives établies par les directives cliniques les plus récentes sont recommandées, sur la base de l’évaluation individuelle des risques de tous les patients hospitalisés et d’un régime préventif adéquat », explique l’expert.

A ce titre, « il est de la mission des hôpitaux, des systèmes de santé, des législateurs et des organismes en charge de la qualité hospitalière dans le monde de faire du protocole de prévention de la TEV un enjeu prioritaire de la sécurité des patients hospitalisés », conclut le Dr Joan Carles Reverter.