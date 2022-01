Qu’est-ce que la traite des êtres humains ? | Fox News

Le mardi 11 janvier 2022 est la Journée nationale de sensibilisation à la traite des êtres humains – une journée désignée pour la première fois par le Sénat américain il y a plus d’une douzaine d’années pour sensibiliser à l’existence et aux maux associés à la traite des êtres humains et à l’esclavage moderne. .

Tout le mois de janvier est également le Mois national de la prévention de la traite des êtres humains.

« La traite des êtres humains est l’une des entreprises criminelles à la croissance la plus rapide au monde et nécessite la collaboration des forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales pour lutter efficacement », a déclaré lundi soir l’ancien procureur général par intérim Matthew Whitaker à Fox News Digital.

« Ces défis sont exacerbés par une frontière sud poreuse », a ajouté Whitaker. « Durant mon mandat au ministère de la Justice, nous avons utilisé toutes les ressources pour soutenir les victimes et demander des comptes aux délinquants. »

Des millions d’hommes, de femmes et d’enfants sont victimes de la traite chaque année dans le monde, y compris aux États-Unis (iStock, File)

Qu’est-ce que la traite des êtres humains ?

La traite des êtres humains est définie par le Department of Homeland Security (DHS) comme impliquant « l’utilisation de la force, de la fraude ou de la coercition pour obtenir un type de travail ou un acte sexuel commercial ».

Chaque année, « des millions d’hommes, de femmes et d’enfants sont victimes de la traite dans le monde entier, y compris ici aux États-Unis », a également déclaré l’agence fédérale.

« Cela peut arriver dans n’importe quelle communauté et les victimes peuvent être de n’importe quel âge, race, sexe ou nationalité. De plus, les trafiquants peuvent utiliser la violence, la manipulation ou de fausses promesses d’emplois bien rémunérés ou de relations amoureuses pour attirer les victimes dans des situations de traite. »

De nombreuses personnes à travers le pays portent du bleu le 11 janvier et marquent les publications sur les réseaux sociaux avec #WearBlueDay dans le but de sensibiliser davantage à la traite des êtres humains et à la manière de la combattre.

À noter : de nombreuses personnes confondent traite des êtres humains et trafic d’êtres humains.

Alors que le trafic d’êtres humains implique le déplacement illégal d’une personne à travers une frontière, du Mexique aux États-Unis, par exemple, le trafic d’êtres humains implique l’exploitation illégale de personnes quel que soit leur statut de citoyenneté.

La traite des êtres humains prend plusieurs formes. N’importe qui peut être une victime.

Les victimes comprennent des hommes, des femmes, des enfants, des citoyens américains et des ressortissants étrangers.

« Les trafiquants peuvent utiliser la violence, la manipulation ou de fausses promesses d’emplois bien rémunérés ou de relations amoureuses pour attirer les victimes dans [human] situations de trafic », selon le Department of Homeland Security. (TTF, File)

Les formes courantes de traite des êtres humains comprennent le fait de forcer ou de manipuler les victimes pour :

échanger des relations sexuelles contre de l’argent ; fournir du travail dans des usines, des fermes ou d’autres entreprises pour un salaire faible ou nul ; se soumettre à la servitude domestique en tant que nounous, femmes de chambre, jardiniers ou autres employés de maison.

Le fait de forcer des enfants à se prostituer est un exemple particulièrement tragique et horrible de traite des êtres humains.

« La traite sexuelle est une sous-catégorie de la traite des êtres humains, où le « travail » consiste en des actes sexuels commerciaux et la victime est un mineur ou [is] être forcé ou contraint – parfois les deux », a déclaré à Fox News Digital Maggy Krell, ancienne procureure et auteur du nouveau livre « Taking Down Backpage ».

« De nombreux survivants se sont manifestés au fil des ans, partageant leurs propres histoires d’horreur pour insister sur la dignité et la justice pour tous », a-t-elle ajouté.

Des personnes de tous âges — hommes, femmes et enfants — peuvent être victimes de la traite des êtres humains. Les victimes peuvent être physiquement détenues ou non contre leur gré. (iStock, fichier)

La hotline nationale sur la traite des êtres humains, à laquelle le DHS renvoie les personnes qui recherchent de l’aide, est gérée par un groupe à but non lucratif, Polaris. Le groupe a déclaré avoir « assisté des milliers de victimes et de survivants via la ligne d’assistance nationale américaine sur la traite des êtres humains, contribué à garantir que d’innombrables trafiquants étaient tenus responsables et constitué le plus grand ensemble de données américain connu sur les expériences réelles de traite ».

Le groupe essaie également de dissiper les mythes sur la traite des êtres humains et fournit des statistiques et des informations sur ce crime choquant.

Par exemple, la hotline traite a travaillé sur 11 500 situations de traite des êtres humains en 2019, a noté Polaris. Par le biais d’appels téléphoniques, de SMS, de discussions en ligne, de formulaires Web et d’e-mails, la hotline a traité des situations impliquant 22 326 survivants individuels, près de 4 384 trafiquants et 1 912 entreprises suspectes.

Les trafiquants d’êtres humains ciblent à la fois les citoyens vulnérables et les non-citoyens vulnérables. Les victimes peuvent être physiquement détenues ou non contre leur gré.

Au cours de l’exercice 2020, le DHS a ouvert 947 enquêtes liées à la traite des êtres humains ; le ministère de la Justice a ouvert 663 ; le Département d’État a enquêté sur 95 cas dans le monde ; et le ministère de la Défense a enquêté sur 160 cas. (Les chiffres de divers départements sont inclus dans le rapport 2021 du Département d’État sur la traite des personnes pour les États-Unis.)

Connaissez-vous ces mythes de la traite des êtres humains?

Les mythes sur la traite des êtres humains abondent.

D’une part, la traite des êtres humains n’implique pas nécessairement le sexe.

Deuxièmement, les victimes comprennent les adultes et les hommes.

Troisièmement, les trafiquants ciblent à la fois les citoyens vulnérables et les non-citoyens vulnérables.

Quatrièmement, les victimes peuvent ou non être physiquement détenues contre leur gré.

Que les victimes soient des enfants ou des adultes, des travailleuses du sexe ou des femmes de ménage, la Campagne bleue encourage les gens à signaler les soupçons de traite des êtres humains en utilisant la ligne téléphonique au 1-866-347-2423.

Pour obtenir de l’aide de la ligne d’assistance nationale sur la traite des personnes, appelez le 1-888-373-7888 ou envoyez HELP ou INFO par SMS au 233733 (GRATUIT).

Plus tôt ce mois-ci, le président Joe Biden a déclaré dans une proclamation présidentielle sur le Mois national de la prévention de la traite des êtres humains, « La traite des êtres humains – que ce soit sous la forme de travail forcé, de trafic sexuel ou d’autres infractions – est un abus de pouvoir odieux et un crime profondément immoral qui porte atteinte à la sécurité, à la santé et à la dignité de millions de personnes dans le monde. »

Il a également déclaré : « Nous réaffirmons notre engagement à protéger et à autonomiser les survivants de toutes les formes de traite des êtres humains, à poursuivre les trafiquants et à mettre fin à la traite des êtres humains aux États-Unis et dans le monde ».