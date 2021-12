WhatsApp : Qu’est-ce que la vérification en deux étapes ?

Aujourd’hui, nous vous ferons savoir ce que Chèque en deux étapes et comment l’activer dans la célèbre application WhatsApp, car c’est quelque chose d’extrêmement important et facile à faire.

C’est ainsi que nous expliquons ce qu’est la vérification en deux étapes dans WhatsApp et à quoi elle sert, et aussi comment l’activer.

La vérité est qu’il est toujours intéressant de connaître WhatsApp, et ce n’est pas pour moins compte tenu du fait que c’est l’une des applications de Service de messagerie le plus utilisé au monde.

Et c’est que la sécurité et confidentialité C’est un point très délicat à traiter avec n’importe quelle plateforme numérique ; C’est pourquoi nous expliquons ce qu’est la vérification en deux étapes et à quoi elle sert et comment l’activer dans l’application Meta.

Cela peut vous intéresser : WhatsApp : Étapes pour masquer la dernière date de connexion

La vérification en deux étapes est une option de sécurité supplémentaire dans votre compte WhatsApp et qui est également disponible dans d’autres réseaux sociaux et services, ce qui vous permet d’avoir un « verrou » supplémentaire au moment de la connexion.

Dans ce cas particulier, il s’agit d’un code PIN à 6 chiffres, dont vous devez vous souvenir parfaitement.

WhatsApp ajoute sur son blog d’aide que lorsque vous activez la vérification en deux étapes, vous avez la possibilité de saisir une adresse e-mail.

Cela permet à WhatsApp de vous envoyer un lien pour réinitialiser votre code PIN par e-mail au cas où vous l’oublierez, et contribue également à protéger votre compte.

Pour l’activer, vous devez suivre les étapes suivantes :

Ouvrez les paramètres WhatsApp. Appuyez sur Compte ; Vérification en deux étapes ; Activer. Saisissez un code PIN à six chiffres et confirmez-le. Fournissez une adresse e-mail à laquelle vous avez accès ou appuyez sur Ignorer si vous ne souhaitez pas ajouter cette adresse. Nous vous recommandons d’ajouter une adresse e-mail, car cela vous permet de réinitialiser la vérification en deux étapes et de protéger votre compte. Appuyez sur Suivant. Confirmez l’adresse e-mail et appuyez sur Enregistrer ou sur OK.

En revanche, pour le désactiver, vous devez suivre le même itinéraire où vous êtes arrivé, et également annuler l’option de sécurité.

N’oubliez pas non plus que si vous ajoutez une adresse e-mail, elle doit être active. Une fois que vous aurez fait tout cela, vous aurez la certitude que personne sans accès à votre code PIN ou à votre adresse e-mail ne pourra accéder à votre compte.

La vérité est que l’application a des fonctions et des astuces infinies, quelque chose que nous partageons constamment, afin que vous en tiriez le meilleur parti.