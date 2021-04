Qu’est-ce que l’admissibilité aux droits des actions? Comment les investisseurs peuvent bénéficier ou perdre de l’argent; Tout ce que tu as besoin de savoir

Selon le régulateur des marchés de capitaux SEBI, un actionnaire peut choisir de ne pas souscrire à l’émission de droits et laisser le droit expirer.

Droits de propriété des actions, le nouvel entrant relativement nouveau sur le marché boursier indien, a récemment fait l’actualité lorsque la plus grande société de courtage indienne Zerodha a rapporté que ses clients avaient perdu 10 crore de roupies en droits expirés. Les droits de propriété sont un concept récent, ayant été introduit sur les marchés boursiers indiens seulement en mai de l’année dernière 2020 avec la méga Rs 53.125 crore de RIL.

Droits Les droits sont attribués aux actionnaires par une société qui lance une émission de droits, leur donnant le droit de souscrire l’émission ou de la vendre à d’autres investisseurs consentants. Les droits de propriété (RE) sont émis d’une manière similaire à l’émission de droits, dans le même ratio, aux actionnaires qu’à la date d’enregistrement.

Selon le régulateur des marchés de capitaux SEBI, un actionnaire peut choisir de ne pas souscrire à l’émission de droits et laisser le droit expirer. Ou bien, l’actionnaire peut échanger le droit en faveur d’une autre personne pour un prix. Les ER qui ne sont ni souscrites ni renoncées avant la date de clôture de l’émission deviennent caduques à la clôture de l’émission.

Comment les gens perdent de l’argent dans les ER

Les droits sont crédités dans les comptes démat des actionnaires éligibles d’une société faisant l’objet d’une émission de droits. Les investisseurs qui ne souhaitent pas demander l’émission de droits ont la possibilité de vendre leurs ER à d’autres investisseurs souhaitant acheter des actions à prix réduit dans l’émission de droits correspondante. «Les gens peuvent perdre de l’argent dans les droits à droits de deux manières: premièrement, lorsque l’actionnaire éligible quitte le droit sans demander l’émission de droits; et deuxièmement, lorsque les investisseurs achètent les droits aux actionnaires éligibles pendant la négociation mais ne demandent pas l’émission des droits avant la fin de la date limite de dépôt des candidatures », a déclaré Ravi Singh, vice-président et directeur de la recherche, Karvy Group, à Financial Express Online.

Le mécanisme derrière l’offre d’émission de droits est que seuls ceux qui détiennent les actions à la date d’enregistrement sont éligibles à souscrire à l’émission de droits proposée. «Tout investisseur qui a des droits de propriété (RE) oublie ou ne veut pas demander les actions de droits, perd la valeur de ses RE», a déclaré Mohit Mehra de Zerodha à Financial Express Online. Les ER sont négociés pendant une brève fenêtre sur la bourse avant leur expiration. Dans le cas où un actionnaire ne souhaite pas demander les actions d’émission de droits, Mehra conseille de vendre des ER pendant cette période de négociation des ER. «Dans une émission de droits, le bénéfice de ces pertes va à un investisseur qui peut avoir demandé plus d’actions de droits que le nombre d’ER qu’il détient dans son compte démat», a ajouté Mehra.

Comment calculer la valeur des RE?

La valeur des actions RE est plus ou moins proche de l’écart entre le cours de l’action de la société et le prix d’offre de l’émission de droits. Par exemple, si le cours d’une action de la société A se négocie à Rs 150 et qu’il va pour une émission de droits à Rs 125, le prix de droit aux droits est de Rs 25 avec un multiple de la taille minimale du lot. Dans le cas de RIL RE, une action de droits a été offerte à Rs 1 257 et le prix de marché de RIL pendant cette période était de Rs 1 437 par action. Cela signifie que la valeur de RE était de Rs 180.

La question des droits de RIL

Reliance Industries Ltd a lancé la plus grande émission de droits jamais réalisée en Inde d’une valeur de 53 125 crore Rs en mai 2020. Selon la structure de paiement proposée par Reliance Industries Ltd pour l’émission de droits, ceux qui souscrivaient ne devaient payer que 25% du prix au moment de souscription et le reste en deux tranches en mai 2021 et novembre 2021. Il a offert des actions RE aux investisseurs existants dans un rapport de 1:15 au prix de Rs 1 257 par action. Suite à l’émission de droits de RIL, plus de 25 entreprises ont proposé des émissions de droits depuis mai 2020. On peut noter que la négociation de RE commence à la date d’ouverture de l’émission et se clôture au moins quatre jours avant la clôture de l’émission, donc que les actionnaires éligibles soient finalisés.

