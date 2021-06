Qu’est-ce que l’aérographe, le matériau solide 7 fois plus léger que l’air et plus dur que l’acier | La technologie

L’aérographe est un nouveau matériau dérivé du graphène, mais ce n’est pas le même. C’est tellement spécial que la chose difficile est de lui trouver des applications… Et il les a déjà.

Nous avons parlé de la graphène, un matériau miraculeux avec toutes sortes de propriétés : il est fin comme un atome mais résistant comme l’acier, conducteur, transparent, il se répare, et bien d’autres propriétés.

Des scientifiques de l’Université du Zhejiang en Chine, dirigés par le professeur Chao Gao, inventé en 2013 aérographe ou aérogel de graphène, une variante qui se distingue par sa porosité élevée et sa faible densité. Il est le solide le plus léger qui soit, pesant seulement 160 grammes par mètre cube. Mais en même temps c’est plus solide que l’acier.

Est même 7 fois plus léger que l’air, mais il ne flotte pas car il est très poreux et l’air est aspiré à l’intérieur. Néanmoins, il peut reposer sur un pétale ou tout autre matériau extra-léger, sans le déformer :

Qu’est-ce que l’aérogel de graphène ? Il est formé d’une mousse de nanotubes de carbone congelés secs avec des feuilles d’oxyde de graphène. L’oxygène est ensuite extrait par un processus chimique, obtenant un matériau poreux.

L’un des avantages de l’aérographe est que, bien que le graphène soit bidimensionnel, une feuille mince etL’aérogel de graphène est tridimensionnel, comme on peut le voir sur les photos.

Il préserve toutes les propriétés du graphène, y compris sa résistance, plus fort que l’acier, mais il est encore plus léger, et peut être façonné ou sculpté.

Tout le monde a entendu parler du graphène à un moment donné ces dernières années. Mais derrière ce rideau de bruit, quelles ont été réellement les avancées réalisées grâce à ce matériau ?

Il est également très flexible, absorbe 900 fois son poids, peut être compressé, isolé, il est conducteur électrique et thermique, c’est un catalyseur, recyclable… Un matériau miraculeux, en somme.

Grâce à son énorme capacité d’absorption, peut être utilisé pour absorber le pétrole de la mer, lors d’un déversement. Également comme matériau pour construire des ballons et des pneus. Il est testé pour fabriquer câbles à fibres optiques, cartes microSD, transistors, panneaux solaires, écrans flexibles…

Bien que son adoption soit lente, car difficile à fabriquer à l’échelle industrielle, le graphène et ses variantes tiennent leur promesse de révolutionner l’industrie dans les années à venir. L’obtiendront-ils ?