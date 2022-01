Qu’est-ce que « l’allée de la honte » des supermarchés comme Lidl ou Aldi | Vie

Nous savons tous d’une certaine manière comment fonctionne le neuromarketing utilisé par les supermarchés pour nous attirer là où ils veulent : l’odeur du pain comme attraction, les fleurs à l’entrée, la lumière vers le fruit pour améliorer son apparence, la musique ou placer les produits de base loin un moyen. Ils étudient nos goûts et s’y adaptent pour nous satisfaire.

Celui nommé comme « Salle de la honte « , qui bien qu’ayant un nom à connotation négative, cherche à nous y attirer, c’est quelque chose que certains supermarchés comme Aldi ou Lidl ont mis en place et son succès est plus que palpable.

Nous parlons d’un surnom pour, par exemple, l’allée centrale d’Aldi ou Lidl. Qui n’a pas marché curieux ou curieux dans ce couloir. Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous dirons pourquoi il attire autant.

Et est-ce ici où vous pouvez trouver les offres sur les articles alimentaire, ainsi que des produits non alimentaires et des curiosités parfois sélectionnées par saison ou par thème. Les acheteurs d’Aldi peuvent trouver n’importe quoi, d’une machine à churros aux biscuits pour chiens à la pomme et à la cannelle.

Le frisson de tout cela est de naviguer dans « le couloir de la honte » et d’être étonné de ce qu’il faut trouver.

L’Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU) a analysé les roscones de Reyes des principaux supermarchés, afin que vous sachiez où vous ne devriez PAS les acheter.

Lorsque des nouvelles d’un nouveau produit comme celles que nous avons publiées à propos d’un nouveau produit / d’une nouvelle affaire Lidl circulent, les acheteurs sont à la recherche et ils disparaissent en quelques heures.

Les découvertes virales les plus populaires de 2021 c’étaient des gnomes décoratifs d’Aldi ; un chameau noir pour la décoration ; un canapé « luxe » pour animaux de compagnie ; une bougie pour l’automne et une table à manger pour le patio.

La recherche – et les droits de vantardise que vous avez obtenus avec les derniers écouteurs Lidl – ont transformé cette salle en une sorte de chasse au trésor sur les réseaux sociaux.

Quoi qu’il en soit Ils ont touché là où de nombreux Espagnols font le plus mal, des offres de toutes sortes. Nous aimons voir des étagères pleines de choses dont nous n’avons pas besoin ou dont nous faisons parfois, avec des réductions de prix, sur le point d’expirer ou des éditions limitées, c’est vrai.

Cependant, qu’il s’agisse ou non d’une stratégie de supermarché, qui n’aime pas se promener dans ces couloirs juste pour voir quel est le nouveau produit qu’ils nous proposent.