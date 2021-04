Qu’est-ce que l’Anzac Day et de quoi avez-vous besoin pour faire un biscuit Anzac? ⋆ 10z viral

Les cérémonies aux monuments commémoratifs de guerre ont marqué à la fois le rôle des militaires. (.)

Un an après l’annulation des services de commémoration en raison de Covid, Anzac Day est de retour en Nouvelle-Zélande et en Australie pour honorer les militaires.

Traditionnellement organisées à l’aube dans tous les pays, les cérémonies aux monuments commémoratifs de guerre ont marqué à la fois le rôle de l’armée – et l’évolution des niveaux de coronavirus au cours des douze derniers mois.

Le prince William a marqué l’occasion à l’arche de Wellington à Londres, rendant hommage à «l’esprit indomptable» des troupes d’Anzac.

Il a envoyé le message – avec quelques biscuits Anzac – aux Hauts Commissions de Nouvelle-Zélande et d’Australie dans la capitale.

Qu’est-ce que l’Anzac Day?

Célébrée chaque année le 25 avril, l’Anzac Day est une date commémorative en Australie et en Nouvelle-Zélande, consacrée à rendre hommage à ceux qui ont défendu leur pays et servi dans les forces armées.

Anzac représente le corps d’armée australien et néo-zélandais et, à l’instar de la tradition du Souvenir au Royaume-Uni, les coquelicots sont utilisés comme un symbole de respect, d’honneur et de souvenir et sont traditionnellement associés à la journée.

Des soldats défilent lors de la marche du jour de l’Anzac vers le sanctuaire du souvenir à Melbourne. (Photo: .)

La tradition d’honorer les militaires australiens et néo-zélandais a commencé en 1916 et a été introduite pour la première fois pour commémorer les contributions des troupes australiennes et néo-zélandaises à Galipoli, en Turquie, combattant l’Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale.

Alors que le service original avait été organisé pour commémorer les soldats, la date est maintenant utilisée comme jour commémoratif pour toutes les nombreuses contributions que les deux pays ont apportées aux «guerres, conflits et opérations de maintien de la paix».

Que sont les biscuits Anzac?

Les biscuits Anzac sont une délicieuse friandise traditionnellement associée à l’Anzac Day.

Fabriqués à partir d’avoine, de noix de coco et de sirop doré, les biscuits à l’avoine sont devenus associés à l’Anzac Day parce que les mêmes biscuits auraient été envoyés aux soldats pendant la Première Guerre mondiale et au-delà.

Le régal traditionnellement associé à l’Anzac Day. (Photo: .)

Les ingrédients contenus dans les biscuits les rendaient idéaux pour être envoyés aux troupes à l’étranger en raison de leur longue durée de conservation.

Les ingrédients dont vous avez besoin pour faire une recette de biscuit Anzac à la maison sont les suivants:

85g de gruau d’avoine 85g de noix de coco séchée 100g de farine ordinaire 100g de sucre en poudre 100g de beurre, (plus de beurre supplémentaire pour le graissage) 1 cuillère à soupe de sirop doré 1 cuillère à café de bicarbonate de soude

Comment faire des biscuits Anzac:

Faites chauffer votre four à 180 ° C (ventilateur) ou autrement 160 ° C / gaz 4 Jetez l’avoine, la noix de coco, la farine et le sucre dans un bol Faites fondre le beurre dans une petite casserole et incorporez le sirop doré Ajoutez le bicarbonate de soude à 2 cuillères à soupe d’eau bouillante, puis incorporer au mélange de sirop doré et de beurre. Faire un puits au milieu des ingrédients secs et verser le mélange de beurre et de sirop doré. Remuez doucement pour incorporer les ingrédients secs Mettez des cuillerées à dessert du mélange (sans le manger) sur des plaques à pâtisserie beurrées, espacées d’environ 2,5 cm / 1 po pour laisser de la place pour l’étalement Cuire au four par lots pendant 8 à 10 minutes jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Transférer sur une grille pour refroidir. Alors TUCK IN!

