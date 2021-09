Qu’est-ce que l’application Web et l’application compagnon FIFA 22 ?

Il ne lui reste plus rien FIFA 22, le nouvel opus du jeu vidéo de football à succès Electronic Arts (EA), est mis en vente dans le monde entier, en particulier le 1er octobre prochain. Avant le lancement de la saga populaire du football, comme à l’accoutumée, les fans attendent avec impatience le Application Web et application compagnon, deux outils indispensables pour pouvoir s’entraîner au mieux et ainsi profiter encore plus de l’expérience du jeu vidéo.

L’application Web et l’application compagnon FIFA 22

Si ce que vous voulez, c’est bâtir votre équipe de Équipe ultime Avant la date de sortie de FIFA 22, l’application Web vous donnera la possibilité de commencer à lancer votre équipe de rêve. Avec l’arrivée de l’application web, l’équipe de la semaine 1 arrivera également.

Il faut ajouter que les joueurs pourront accéder à cette application sans avoir le jeu complet seulement jusqu’au 17 octobre comme date limite.

À votre tour, vous pouvez également accéder à votre équipe Ultima et au Marché des transferts depuis votre appareil mobile en téléchargeant FIFA 22 Application compagnon, qui a les mêmes fonctions que le site Web, qui est déjà disponible, à la fois pour Android et iOS.

De plus, si vous avez déjà téléchargé l’application lors de l’utilisation de FIFA 21, vous n’avez pas besoin de la désinstaller ou de la télécharger à nouveau. L’application se mettra à jour automatiquement.

Nous vous rappelons qu’il est désormais possible de profiter de FIFA 22 avec un Essai de 10 heures pour tous ceux qui sont déjà abonnés à EA Plaet. Le lancement officiel de la nouvelle version de la célèbre saga FIFA aura lieu le 1er octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC, Google Stadia et Nintendo Switch.