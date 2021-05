Qu’est-ce que l’arthrite psoriasique: causes, symptômes et traitement

05/06/2021 à 10:21 CEST

Le psoriasis est une pathologie dermatologique que nous connaissons probablement bien, et que nous sommes même en mesure d’identifier à travers les plaques d’écailles qui apparaissent sur les coudes, les genoux ou le cuir chevelu.

Mais il existe une autre pathologie rhumatologique moins connue qui est parfois liée à l’affection cutanée: le rhumatisme psoriasique.

C’est une maladie des articulations qui survient chez environ un pourcentage élevé de patients souffrant de psoriasis sur la peau, selon la Fondation espagnole de rhumatologie.

Dans certains cas, l’inflammation des articulations survient avant les lésions cutanées, bien que dans d’autres cas, il n’y ait aucun symptôme au niveau de la peau malgré la maladie articulaire.

Cela peut vous intéresser: qu’est-ce que le psoriasis et comment éviter les démangeaisons?

Les causes

Le psoriasis touche 2% de la population générale et le rhumatisme psoriasique apparaît chez environ un tiers de ces patients, il a donc une prévalence «non négligeable».

Gravité, emplacement du corps et âge le plus précoce d’apparition du psoriasis pourrait être associée au développement de l’arthrite psoriasique. Le stress que nous mettons sur nos articulations et les microtraumatismes Des symptômes répétitifs peuvent déclencher la réponse immunitaire à l’origine de la polyarthrite rhumatoïde.

De plus, selon Dr José Antonio Pinto, membre de la Société espagnole de rhumatologie, “d’autres facteurs tels que certaines infections, l’obésité, une teneur élevée en graisses dans le sang (dyslipidémie), le tabagisme ou une consommation excessive d’alcool pourraient influencer l’apparition du rhumatisme psoriasique”.

Cela peut vous intéresser: Une formule simple pour prévenir et soulager l’arthrite, l’arthrose ou le lupus

Présente une grande variété de symptômes

L’une des difficultés à identifier la présence de cette maladie est la grande variété de symptômes qu’elle peut présenter, ce qui rend facilement confondu avec d’autres maladies articulaires, surtout lorsqu’elle n’est pas accompagnée de lésions cutanées.

En général, un patient atteint de rhumatisme psoriasique peut souffrir de manifestations telles que douleur et inflammation dans une ou plusieurs articulations.

Les zones les plus courantes où la douleur apparaît sont les doigts des mains, en particulier dans l’articulation la plus proche de l’ongle (interphalangien distal). D’autres fois, il peut être situé sur les genoux, les pieds ou les poignets.

Il est également très courant pour eux de gonfler doigts ou orteils, au point de leur donner un aspect «saucisse», selon les experts. Cette inflammation est si spectaculaire car, en plus de l’arthrite, il y a aussi une inflammation des tendons et ligaments voisins de cette articulation.

Vous pouvez également produire douleur diffuse dans tout le corps, plutôt que de les provoquer dans l’articulation touchée.

Et bien que chez la plupart des patients, les symptômes prédominent dans les articulations des extrémités, dans certains cas, la douleur est localisée dans le bas du dos et les fesses.

Cela se produit parce que l’inflammation typique de l’arthrite se situe dans la colonne vertébrale ou dans les articulations entre le sternum et le début des côtes.

L’inflammation provoquée par cette pathologie apparaît lentement, avec douleur et avec gonflement progressif articulation, ce qui rend le mouvement difficile.

Finalement, le des taches sèches et squameuses de couleur argentée ou grise sont également un signe de cette pathologie. Ils peuvent apparaître sur le cuir chevelu, les coudes, les genoux ou le bas de la colonne vertébrale, les mains et les pieds.

Mais il peut aussi produire blessures aux ongles des doigts, qui se reconnaîtraient à l’apparition de petites échancrures à leur surface, de taches ou même de faire perdre les ongles.

Traitement

Aujourd’hui, les patients atteints de rhumatisme psoriasique sont traités avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des corticostéroïdes ou des médicaments dits modificateurs de la maladie.

En tout cas, pour les spécialistes de la Fondation espagnole de rhumatologie, le but du traitement doit être de “ réduire les douleurs articulaires et l’inflammation, contrôle le psoriasis de la peau et retarde ou prévient les dommages aux articulations.

Oui variera selon chaque patient en fonction de l’intensité et de l’étendue des articulations enflammées, ainsi que de la gravité des lésions cutanées ou de l’apparition d’autres manifestations causées par la maladie.

Selon les données de l’étude sur la prévalence des maladies rhumatismales dans la population adulte espagnole (EPISER 2016), 0,58% de la population souffre de cette maladie.