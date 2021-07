Qu’est-ce que l’article 124A et pourquoi la Cour suprême a-t-elle relancé le débat autour de la loi sur la sédition « coloniale » ?

La loi sur la sédition, connue sous le nom de Section 124A du Code pénal indien (IPC), a été préparée par l’homme politique britannique Thomas Babington Macaulay. (PTI)

La Cour suprême de l’Inde a récemment relancé le débat sur la loi litigieuse sur la sédition en soulevant des questions sur sa validité. Les observations sont venues lorsqu’elle a accepté d’examiner un nouveau plaidoyer d’un ancien officier de l’armée contestant la validité constitutionnelle de la loi sur la sédition au motif qu’elle “provoque un effet dissuasif sur la parole et constitue une restriction déraisonnable” à la liberté d’expression, un droit fondamental. La plus haute juridiction a également demandé au Centre pourquoi il n’abroge pas la loi archaïque qui a été promulguée par les Britanniques pour faire taire les voix qui s’élèvent contre la règle et réprimer le mouvement pour la liberté. Le débat a été relancé plus tôt cette année lorsque la Haute Cour de Delhi a accordé une caution à Disha Ravi dans une affaire de sédition en février. La cour a fait remarquer que la sédition ne peut pas être invoquée pour s’occuper de la vanité blessée des gouvernements.

Un plaidoyer a été déposé devant la Cour suprême par un général de l’armée à la retraite, SG Vombatkere, au début du mois, exigeant l’abrogation de la loi. Il a soutenu que le jugement de 1962 dans l’affaire Kedar Nath confirmant l’article 124A (sédition) a été rendu à une époque où des doctrines telles que « l’effet paralysant » sur la parole n’étaient pas développées de manière significative. Le pétitionnaire a fait valoir que la loi criminalise l’expression fondée sur des termes vagues tels que la désaffection envers le gouvernement ou le mépris envers le gouvernement. Le tribunal avait également associé la requête de Vombatkere à celle déposée par la Editors Guild of India. L’ancien ministre de l’Union Arun Shourie et l’ONG Common Cause avaient également déposé des recours séparés contestant la validité constitutionnelle de la loi.

Qu’est-ce que la loi sur la sédition ?

La loi sur la sédition, connue sous le nom de section 124A du Code pénal indien (IPC), a été préparée par l’homme politique britannique Thomas Babington Macaulay, également connu pour avoir façonné la forme de l’enseignement de l’anglais en Inde. La section a été incluse dans l’IPC en 1870. La loi stipule que quiconque tente d’exciter la désaffection/haine envers le gouvernement établi par des mots, soit parlés ou écrits, ou par des signes, ou par une représentation visible sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant s’étendre à trois ans, auxquels peut s’ajouter une amende ou avec amende. La loi interdit également à l’accusé de postuler à un emploi dans la fonction publique.

Controverses autour de l’article 124A

Les controverses autour de la loi sur la sédition ne sont pas nouvelles. Même le Mahatma Gandhi avait qualifié l’article 124A d’outil conçu pour supprimer la liberté des citoyens. Les gouvernements successifs ont utilisé la loi contre des dirigeants politiques, des militants et des médias, entre autres, des actions qui ont été critiquées comme des tentatives présumées de réprimer la dissidence. Non seulement le gouvernement central, mais aussi les gouvernements des États ont également utilisé la loi. Récemment, le gouvernement du Bengale occidental a déposé une plainte pour sédition contre le chef de l’Organisation de libération de Kamtapur, Jibon Singha, pour avoir qualifié Mamata Banerjee d’« étranger ». Dans un autre cas, l’administration Lakshadweep a inculpé la cinéaste Aisha Sultana en vertu de la loi sur la sédition pour son commentaire dans lequel elle avait qualifié l’administrateur de l’UT Praful Patel d’« arme biologique ». Selon les données du gouvernement, 326 cas de sédition ont été enregistrés à travers le pays entre 2014 et 2019 et seules six personnes ont été condamnées. Le journaliste de Manipur Kishorechandra Wangkhem a également été arrêté pour sédition et a ensuite été giflé par la NSA, mais il a également été libéré sous caution par la Haute Cour de Manipur.

Opinion de la Cour suprême sur l’article 124A

Le 15 juillet, la Cour suprême avait déclaré que la loi sur la sédition appartenait à l’ère coloniale et avait demandé au Centre si elle était toujours nécessaire après 75 ans d’indépendance. La plus haute juridiction a fait remarquer qu’il y avait eu un énorme abus de la loi et que son utilisation “c’est comme donner une scie au charpentier pour couper un morceau de bois et il l’utilise pour couper toute la forêt”.

Le juge en chef de l’Inde NV Ramana a fait remarquer que la plus haute juridiction est à première vue d’avis que la loi sur la sédition a été utilisée à mauvais escient pour bafouer les droits fondamentaux comme la liberté d’expression et la liberté.

CJI Ramana a également déclaré que le tribunal est sensible à la demande du public de revoir la manière dont la loi sur la sédition a été appliquée pour contrôler la liberté d’expression.

En mai de cette année lors de la deuxième vague du COVID-19, le juge DY Chandrachud avait déclaré que le moment était venu de définir les limites de la loi sur la sédition. Il a également observé qu’il y a eu un usage aveugle de la loi contre des personnes exprimant leurs griefs.

Arrêts de la Cour suprême sur la loi sur la sédition

Parmi les nombreux cas, la Cour suprême a empêché la police d’Andhra Pradesh de prendre des mesures coercitives contre deux chaînes d’information sur des accusations de sédition et l’annulation des accusations de sédition contre le journaliste Vinod Dua sont quelques-uns des jugements récents qui reflètent l’opinion stricte que la cour suprême a pris de la loi.

Quelle est la position du gouvernement sur la loi sur la sédition?

Le gouvernement avait informé la Rajya Sabha en 2019 qu’il ne prévoyait pas d’abroger la loi, affirmant que la section IPC est nécessaire pour lutter efficacement contre les éléments antinationaux et terroristes. Lors d’une récente audience à la Cour suprême, le gouvernement a fait valoir que la loi doit être conservée avec quelques lignes directrices afin qu’elle remplisse son objectif légal.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.