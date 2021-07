Qu’est-ce que l’asthme d’effort ?

19/07/2021 à 8h20 CEST

Miguel Indurain a à son actif le fait d’avoir remporté cinq Tour de France dans une rangée. Gemma Mengual En tant que nageuse, elle a remporté quatre médailles d’or dans certains championnats d’Europe. Ces deux athlètes ont quelque chose en commun, ce sont des asthmatiques.

Et c’est que la pratique du sport n’est pas incompatible avec l’asthme. Ni chez les enfants, pour qui l’exercice améliore leurs capacités respiratoires et cardiocirculatoires.

Dans certains cas, les plus petits peuvent présenter ce que le Société espagnole d’immunologie clinique, d’allergologie et d’asthme pédiatrique (SEICAP) appelé asthme induit par le stress.

Il s’agit de “Une obstruction réversible des voies respiratoires qui survient après un effort physique”. Les symptômes les plus courants de ces crises tels que toux, respiration sifflante, pression dans la poitrine ou essoufflement apparaissent entre 15 et 20 minutes après la fin de l’activité physique.

“Cela peut apparaître si vous souffrez d’asthme d’autres causes, et chez certaines personnes qui ne présentent des symptômes d’asthme que lors de l’exercice, mais pas dans d’autres circonstances”, expliquent-ils du SEICAP.

Dans le cas des enfants asthmatiques, jusqu’à 80 % peuvent présenter ces symptômes après avoir fait du sport.

Quel sport convient le mieux aux enfants asthmatiques ?

Avoir cette pathologie ne devrait pas limiter l’activité sportive des enfants, insistent les spécialistes.

Ce qui est vrai, c’est qu’il y a des sports qui enfants souffrant d’asthme d’effortou tolérer mieux que les autres. Ceux qui nécessitent que l’effort pour les exécuter soit plus soutenu dans le temps ou ceux qui pratiquent des environnements plus froids et plus secs, sont moins bien tolérés, produisent plus de symptômes.

Devant ceux-ci, nous avons ces pratiques sportives qui permettent de petits moments de repos.

À partir de SEICAP mets quelques exemples :

Sports qui produisent plus de symptômes:

Course d’endurance Football Hockey sur glace Ski

Sports qui produisent moins de symptômes :

Courses courtes Jeux de raquette Karaté Baseball Exercices isométriques Natation

Il n’y a qu’un seul sport qui les asthmatiques ne devraient pas pratiquer et il plonge avec des bouteilles d’air comprimé. Ce type de pratique comporte le risque de subir une barotraumatisme, blessure causée par le changement de pression entre l’eau et l’air.

Malgré ces distinctions, les spécialistes de asthme pédiatrique Ils sont favorables à ce que le sport choisi soit celui que l’enfant aime le plus, qu’il le tolère mieux ou moins bien.

De cette façon, ils ne l’abandonneront pas et bénéficieront des avantages que l’exercice a pour leur système respiratoire et cardiovasculaire. Sans parler de l’estime de soi générée par pratique sportive chez ces enfants.

La meilleure prévention : un asthme bien contrôlé

Une fois choisie l’activité qui favorisera le plus l’enfant, il faut tenir compte d’une série de recommandations qui facilitent la SEICAP pour essayer de prévenir les symptômes de l’asthme induit par le stress.

Suivre le traitement préventif de son asthme. Les médicaments de secours, tels que les inhalateurs, doivent toujours accompagner l’enfant. Dans le cas où l’enfant souffre actuellement d’une crise d’asthme, il est préférable d’arrêter le sport pour quand il s’atténue. Toujours. Entraînement doit toujours être progressif. Il faut lui apprendre à respirer correctement par le nez et la bouche. S’il pleut, s’il fait très froid, venteux ou très pollué, il vaut mieux ne pas faire d’exercice. Si on sait que l’enfant souffre de toute allergie provoquant une crise, évitez les endroits où l’allergène est présent (herbes par exemple).Si le sport choisi provoque de nombreux symptômes, il est nécessaire d’utiliser des médicaments avant de le faire. “Il est conseillé d’utiliser un bronchodilatateur, dont la dose sera indiquée par votre pédiatre, et à prendre 20 minutes avant l’effort”, indiquent les spécialistes. Si l’enfant tolère bien l’exercice, une médication préalable n’est pas nécessaire. Si pendant la pratique sportive, l’enfant commence à avoir des symptômes (toux, respiration sifflante, essoufflement & mldr;) doit arrêter, s’asseoir et prendre des médicaments de secours.