Qu’est-ce que l’audio spatial ? Tout savoir sur la technologie surround d’Apple

Spatial Audio d’Apple est censé avoir un impact considérable sur la façon dont nous écoutons l’audio. Bien que les avantages de la technologie puissent être débattus en matière de musique, ils ont un impact positif clair sur les films et les émissions de télévision, les faisant sonner et donner l’impression d’être dans un cinéma avec un système de son surround complet. Mais qu’est-ce que l’audio spatial ? Et comment ça marche exactement ?

Bon, c’est un peu compliqué. Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle technologie de son surround d’Apple et son fonctionnement.

Qu’est-ce que l’audio spatial ?

Spatial Audio est la marque d’Apple pour sa technologie audio à 360 degrés. Le terme « audio spatial » peut faire référence à la technologie de son surround virtuel en général. Dans ce cas, c’est un terme qui se rapporte spécifiquement à la technologie d’Apple. En d’autres termes, Spatial Audio fait référence à la technologie d’Apple pour fournir un son surround via des écouteurs, ce qui donne l’impression que vous êtes réellement dans un environnement de son surround.

Comment fonctionne l’audio spatial ?

La technologie prend essentiellement un signal 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos et applique une série de filtres audio et d’égaliseurs à ces différents canaux, ce qui donne l’impression que ces pistes audio sont placées autour de vous. Différentes pistes peuvent sonner comme si elles étaient devant vous, à côté de vous, derrière vous et même au-dessus de vous. Cela recrée essentiellement l’expérience d’être dans un cinéma.

Spatial Audio en particulier est unique car il ajoute un autre élément au mixage : le positionnement de votre tête. Les AirPod d’Apple sont équipés d’accéléromètres et de gyroscopes. Cela leur permet de suivre les mouvements de votre tête, pour une expérience plus réaliste. Donc, s’il y a une piste qui joue sur votre droite et que vous vous retournez, elle jouera sur votre gauche. C’est différent des autres technologies de son surround virtuel.

Comment obtenir l’audio spatial

Vous aurez besoin de quelques éléments différents pour obtenir Spatial Audio. Pour commencer, vous aurez besoin d’une paire d’écouteurs compatibles, et actuellement, seuls certains modèles d’AirPod prennent en charge la technologie – les AirPods Pro et les AirPods Max.

Vous aurez également besoin d’une source compatible. Vous pouvez obtenir la technologie sur un iPhone 7 ou version ultérieure, une Apple TV ou Apple TV 4K, ou des modèles récents d’iPad ou de Mac. Ces modèles de Mac doivent avoir Apple Silicon. Vous pouvez obtenir la liste complète des appareils pris en charge ici. Il est important de noter que seuls les appareils lancés en 2018 ou après prennent en charge Dolby Atmos avec Spatial Audio. Vous n’avez pas nécessairement besoin de Dolby Atmos pour la technologie, mais son utilisation produira les meilleurs résultats.

La prise en charge de la technologie sur l’Apple TV est en fait nouvelle. À l’origine, la technologie n’était disponible que sur l’iPhone et l’iPad, ce qui la rend utile pour regarder en déplacement, mais pas aussi utile pour regarder à la maison. Heureusement, cela change avec tvOS 15, qui prendra en charge la technologie lors de son lancement plus tard cette année.

Du côté du système d’exploitation, vous aurez besoin d’iOS 14 ou iPadOS 14 ou version ultérieure, de tvOS 15 ou version ultérieure, ou de MacOS Monterey ou version ultérieure.

Ensuite, vous devrez vous assurer que vous utilisez une application qui prend en charge la technologie. Les applications prenant en charge 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos prennent également en charge Spatial Audio. Cela inclut les propres Apple TV et Apple Music d’Apple, ainsi que des applications tierces comme Amazon Prime, Disney +, etc.

En quoi Spatial Audio est-il différent des autres sons surround virtuels ?

Comme mentionné, Spatial Audio est principalement différent des autres technologies de son surround virtuel en ce sens qu’il offre un suivi de la tête. Cela signifie que vous aurez plus l’impression d’être entouré de haut-parleurs que d’avoir des écouteurs. Cela contribue à rendre la technologie encore plus immersive que les autres options. C’est particulièrement vrai lorsque vous regardez un film, car le son sera toujours centré sur l’écran.

Il y a eu beaucoup d’autres tentatives de son surround virtuel dans le passé. Dolby Atmos for Headphones existe depuis un certain temps, tandis que le format 360 Reality Audio de Sony est conçu pour la musique. Il existe des différences majeures entre ces options et celles d’Apple. Pour commencer, ils sont un peu plus ouverts. Pour utiliser la technologie, vous avez besoin à la fois d’un casque compatible et d’un appareil Apple comme un iPhone ou un iPad. D’autres technologies de son surround virtuel reposent souvent sur une application logicielle, mais ne dépendent pas toujours d’un appareil spécifique. Normalement, vous avez cependant besoin d’un casque compatible.

L’audio spatial est-il bon ?

Le Virtual Surround Sound est toujours un peu aléatoire, mais quand il s’agit de Spatial Audio, il semble être plus réussi. C’est particulièrement vrai pour regarder des films et des émissions de télévision. Dans ces situations, Spatial Audio vous aide à vous sentir au centre de l’action.

Les choses ne sont pas toujours aussi bonnes quand on écoute de la musique. Il y a maintenant des tonnes de musique disponibles en Dolby Atmos sur Apple Music. Certains d’entre eux sont vraiment agréables à écouter dans Spatial Audio. Cependant, d’autres morceaux ne semblent pas corrects. Si vous souhaitez utiliser régulièrement Spatial Audio pour écouter de la musique, vous pouvez créer une liste de lecture des chansons que vous aimez réellement dans Spatial Audio.

Spatial Audio arrivera-t-il au jeu ?

Comme mentionné, Spatial Audio est disponible pour les films et les émissions de télévision, mais il n’est pas encore vraiment disponible pour les jeux vidéo. Apple n’a pas encore annoncé la disponibilité de Spatial Audio dans les jeux vidéo, comme ceux d’Apple Arcade, mais il est raisonnable de supposer que cela pourrait éventuellement le faire.

Espérons que les développeurs d’applications tiers seront bientôt en mesure d’intégrer la technologie dans leurs jeux, sur toutes les plates-formes d’Apple.

