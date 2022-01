Qu’est-ce que le boeuf? Examen de la bataille historique d’Ethereum contre Cardano

Dans chaque sport ou forme de compétition, nous voyons des rivaux établis prendre vie. Au basket, ce sont les Lakers et les Celtics, en boxe on a vu des gens comme Furry contre Wilder, et en hip-hop, on entend souvent parler de Nas contre Jay-Z. Aujourd’hui, dans le monde des crypto-monnaies, nous avons eu un creuset de races, rempli de toutes sortes d’herbes pour préparer une viande.

Ethereum et Cardano sont ceux qui ont été largement reconnus mais qui ont lentement commencé à s’estomper. Jetons un coup d’œil à l’histoire de ces géants de la blockchain.

Qu’est-ce que le bœuf : l’histoire d’Ethereum et la connexion Cardano ?

Ces deux gros chiens ont beaucoup en commun et beaucoup de différences aussi, mais l’objectif global est d’être au sommet de la blockchain d’ici la fin.

Ethereum a été créé avec l’intention de devenir une plate-forme mondiale open source pour les actifs personnalisés et de nouveaux types d’applications peu coûteuses. Considéré comme l’un des projets de blockchain les plus ambitieux à ce jour, Ethereum cherche à tirer parti de la technologie blockchain pour décentraliser les produits et services dans un large éventail de cas d’utilisation au-delà de l’argent. À ce jour, Ethereum a connu quelques phases distinctes qui ont mis l’accent sur différents aspects de ses capacités. En 2021, Ethereum s’est imposé comme l’acteur crypto n°2 derrière Bitcoin.

Le principal cas d’utilisation de Cardano est d’autoriser les transactions dans sa crypto-monnaie native, ADA, et de permettre aux développeurs de créer des applications décentralisées sécurisées alimentées par celle-ci. Cependant, Cardano diffère des autres projets de blockchain en mettant l’accent sur une approche de conception axée sur la recherche, visant à atteindre une rigueur académique qui, selon lui, favorisera l’adoption de sa technologie.

Des cordes invisibles et un passé oublié…

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a commencé son parcours dans la blockchain en 2013. Il a fondé une école en ligne, appelée Bitcoin Education Project, où il est tombé sur Vitalik Buterin d’Ethereum. Pas grand chose d’autre, il est devenu l’un des huit co-fondateurs d’Ethereum. Après un différend sur la question de savoir si Ethereum devrait être à but lucratif, Charles a quitté Ethereum en 2014.

Ce qui en fait un réel problème, ce n’est pas le fait que Charles a quitté Ethereum, mais la façon dont le marketing ADA visait carrément Ethereum. Surnommé le « Ethereum Killer », ADA s’est fait un nom pendant un certain temps comme la monnaie avec laquelle il faut compter. De nombreux investisseurs attendaient que Cardano prenne les devants, mais Ethereum est resté joyeux et à la hausse, malgré des obstacles comme les frais d’essence élevés.

Ethereum a eu la chance de démarrer tôt, et cela les a aidés à se solidifier dans la position dans laquelle se trouve la blockchain aujourd’hui. Le problème avec ADA est le grand nombre de contrats gelés et de chutes échelonnées ; ils font face à un mur essayant de franchir la bosse afin de pouvoir enfin faire ce que beaucoup ont espéré.

ADA a de nombreuses idées et contrats qui changent la donne qui peuvent s’améliorer et aider à pousser la crypto encore plus loin. ADA et ETH continuent d’avoir de la viande, mais d’autres jetons émergents ont également contesté la position d’ADA ces derniers temps.

Malgré tout cela, ces deux pièces ont été des sujets brûlants et des pièces à surveiller tout au long de l’année, les deux atteignant des sommets historiques. L’année prochaine et les années à venir seront passionnantes car nous découvrirons qui partira et qui restera. Qu’est-ce que la viande !?

