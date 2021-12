Qu’est-ce que le Boxing Day et pourquoi l’aimons-nous tant ?

22/12/2021 à 17:43 CET

pari

La Premier League accueille le Noël et il le fait, comme chaque 26 décembre, avec le célèbre Le lendemain de Noël. Une journée au cours de laquelle les fans britanniques et les fans du monde entier profitent d’une journée exclusivement réservée aux tribunes. Première ligue et les trois catégories suivantes sont affectées.

Les clubs s’apprêtent à recevoir leurs supporters lors de l’une des journées les plus chargées dans les stades. Parents, enfants, cousins, amis… c’est la journée idéale pour aller avec vos proches profiter des jeux et des buts de votre équipe favorite. Tout est tellement mesuré que la Fédération met généralement des équipes d’une même zone face à face afin que le respectable n’ait pas à parcourir de grandes distances.

L’origine du Boxing Day

le ‘Cash Day’ n’a pas d’origine claire, mais celui qui s’est le plus répandu, c’est qu’il vient du Moyen Âge, quand les nobles Ils ont offert une boîte à leurs serviteurs pour Noël pour remercier leur travail durant l’année. D’autres experts soulignent que cela vient de l’ère industrielle, lorsque les employés venaient avec une boîte à cette époque pour que les patrons les remplissent d’argent.

Quant au football, on parle du 26 décembre 1860, date à laquelle le Le Sheffield FC et le Hallam FC ont disputé le premier match de l’histoire du football au niveau des clubs, marquant par le feu la date de la postérité. Bien qu’il ne soit pas à l’origine du Boxing Day, il est agréable de penser que chaque année ce précieux événement est célébré pour les fans de football.

[matchPredictions url= »https://apuestas.betfair.es/predictions/match/liverpool-leeds-united/932865/ »]

[matchPredictions url= »https://apuestas.betfair.es/predictions/match/manchester-city-leicester-city/932866/ »]