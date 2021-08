Qu’est-ce que le Britcoin ? ⋆ Crypto nouveaux médias

Britcoin, à ne pas confondre avec Bitcoin, est le nom donné par le Chancelier de l’Échiquier britannique Rishi Sunak à la monnaie numérique hypothétique de la banque centrale britannique.

En fait, c’est aussi le nom d’un ancien projet de crypto-monnaie abandonné depuis des années.

La livre sterling

La banque centrale britannique, Banque d’Angleterre (BoE), est celui qui émet et gère la livre sterling (GBP), qui est l’une des plus anciennes monnaies fiduciaires encore en circulation, puisqu’elle existe depuis 1489.

Depuis l’année dernière, la banque étudie la faisabilité d’une version nativement numérique de la livre. Ce serait une soi-disant CBDC ou monnaie numérique de la banque centrale, mais d’un point de vue strictement financier, ce serait exactement la même chose que la livre sterling actuelle, sauf qu’elle serait basée uniquement sur un grand livre numérique public.

Par conséquent, ce ne serait pas une crypto-monnaie mais seulement une version nativement numérique de la monnaie fiduciaire britannique déjà largement négociés sur les marchés, notamment en format numérique.

L’avancement des travaux sur Britcoin

La BoE envisage toujours de lancer sa CBDC, ou “Britcoin”, comme l’appelait Sunak, et n’a pas encore décidé de poursuivre ou non sa création et sa distribution sur le marché.

Le fait est que la banque craint que la popularité croissante des pièces stables, qui sont des jetons de crypto-monnaie garantis au pair en monnaie fiduciaire, finiront par créer des problèmes tels qu’une éventuelle vague de retraits d’argent des banques ou mettre en danger la stabilité financière.

À vrai dire, il y a très peu de pièces stables indexées sur la livre sterling sur le marché de nos jours, et leur utilisation est extrêmement limitée, mais celles indexées sur le dollar américain sont encore largement utilisées dans le monde.

Cependant, une CBDC pourrait également présenter d’autres avantages par rapport à l’utilisation d’une monnaie fiduciaire classique qui n’est pas nativement numérique ; par conséquent, Britcoin pourrait introduire des innovations importantes dans le paysage financier britannique.

Britcoin et les avantages d’une CBDC

Premièrement, le fait qu’il s’agisse d’une monnaie qui ne peut être échangée qu’avec des transactions numériques enregistrées sur un grand livre centralisé géré par la banque centrale le rendrait bien meilleur en termes de suivi des transactions.

En outre, étant donné que tous les intermédiaires utilisant la monnaie fiduciaire sont tenus par la loi d’identifier et de vérifier l’identité des utilisateurs, cela permettrait à la banque centrale de retrouver les noms de toutes les personnes impliquées dans toutes les transactions.

Les contrats intelligents pourraient également être téléchargés dans le grand livre numérique central, la banque centrale garantissant qu’ils sont exécutés et utilisés correctement.

Seuls les crypto-monnaies et les tokens peuvent utiliser des contrats intelligents, alors qu’ils sont totalement absents sur les monnaies fiduciaires.

Britcoin permettrait à la banque centrale elle-même d’avoir un contrôle complet et absolu sur son émission, alors que désormais les banques commerciales peuvent également émettre de la monnaie fiduciaire, bien que sous le contrôle et la supervision de la banque centrale.

Différences avec la monnaie traditionnelle

La principale différence entre le Britcoin et la livre sterling actuelle est que il n’y a actuellement pas de grand livre unique sur lequel toutes les transactions sont enregistrées.

En fait, en ce qui concerne les billets et les pièces, il n’y a en fait aucun registre des transactions.

Au lieu de cela, toutes les transactions dans une CBDC seraient enregistrées sur le livre numérique unique géré par la banque centrale, obligeant effectivement tous les intermédiaires, y compris les autres banques, à l’utiliser également.

La deuxième différence est que de nos jours, il n’est pas possible de créer des contrats intelligents auto-exécutables avec la livre sterling. Tout au plus, vous pouvez les créer en utilisant des pièces stables basées sur la GBP.

Différences avec les crypto-monnaies

La principale différence entre CBDC et crypto-monnaie est que ce dernier dispose d’un grand livre distribué et décentralisé, non contrôlés et gérés par une entité autre que le protocole informatique open source avec lequel le logiciel pour leur utilisation est créé.

Puisqu’il est impensable que la monnaie numérique d’une banque centrale puisse reposer sur un registre décentralisé sur lequel la banque centrale elle-même ne pourrait avoir aucun pouvoir, cette différence est infranchissable.

De plus, précisément parce qu’elles sont gérées de manière décentralisée, personne n’a le pouvoir d’intervenir pour bloquer, limiter, modifier ou éliminer les transactions en crypto-monnaies. En revanche, la BoE aura toute autorité pour bloquer, limiter, modifier ou éliminer les transactions en Britcoin.

Quand le Britcoin arrivera-t-il ?

A ce jour, il est impossible de donner une date pour les débuts sur les marchés de la CBDC britannique. En fait, il n’est même pas possible de dire avec certitude qu’il verra le jour tôt ou tard.

La seule chose que l’on puisse dire à ce sujet, c’est qu’il ne sera certainement pas publié de sitôt, mais en même temps, il semble probable qu’il le sera tôt ou tard.