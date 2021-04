Qu’est-ce que le brossage, la raison pour laquelle de nombreuses personnes reçoivent des graines et d’autres articles sans les demander | Industrie

Ces derniers mois, de nombreuses personnes reçoivent des semences, des masques et d’autres articles de faible valeur sans les avoir achetés dans aucun magasin. C’est une arnaque connue sous le nom de Brushing. Nous expliquons comment cela fonctionne.

Chaque jour, nous lisons des nouvelles de piratage de réseaux sociaux, de boutiques en ligne et d’autres services Internet, et nous n’y accordons aucune importance. Total, je n’avais mis que mon adresse, et c’est dans la boîte aux lettres du portail et c’est une chose publique.

Nous considérons le vol de données comme quelque chose de très lointain, mais ici nous avons l’une des conséquences de ces hacks: brossage.

Il s’agit de un type d’arnaque qui envoie des colis de petite valeur aux gens, sans le demander, pour usurper votre identité et obtenez des avis positifs dans des magasins comme Amazon, AliExpress, etc.. Nous expliquons comment cela fonctionne et comment vous protéger.

Les escrocs se présentent toujours là où il y a des affaires et où l’argent circule. Une arnaque récurrente sur Amazon, toujours active, a retenu notre attention. Ainsi, vous pouvez le détecter et l’éviter.

Pour comprendre le Le brossage, vous devez répondre à cette question: qu’est-ce qui vous aide à décider lorsque vous achetez dans un magasin tiers sur Amazon, AliExpress, etc.? A prix égal, nous choisissons tous le magasin avec le plus de notes et les votes les plus positifs. Cela signifie que vous vendez beaucoup et que vos clients sont satisfaits, non?

Les votes positifs d’un magasin aident non seulement à vendre, mais ils classent également les articles du magasin en tête des recherches, et ce sont presque toujours ce que les gens achètent.

Le brushing est une arnaque qui consiste à créer de faux avis positifs pour des produits dans un magasin.

Ce que fait la boutique d’escroquerie créer un compte client en utilisant les noms et adresses réelles de personnes à travers le monde. Parfois, cela est fait au hasard, mais dans de nombreux cas, ces noms et adresses sont tirés de piratage de bases de données vendu sur le Dark Web d’Internet, le marché noir des données volées.

Quel est le meilleur antivirus de 2021? Choisissez l’antivirus le plus adapté à vos besoins et protégez votre smartphone, tablette et ordinateur grâce à nos conseils.

Grâce à ce compte inventé envoyer un petit colis à cette personne: semences, masques, pièces détachées d’appareils, etc. Ils sont généralement envoyés depuis un autre pays (presque toujours la Chine, mais aussi l’Allemagne, la France …) afin que le destinataire ne le retourne pas.

La raison en est qu’Amazon, AliExpress, etc., ont mis comme condition d’accepter les commentaires, que le client a reçu la commande. L’escroquerie inclut dans le bon de commande l’e-mail de confirmation qu’il a livré le colis, et comme le compte client est faux et qu’il le contrôle, il rédige une évaluation très positive du produit et du magasin. Ce produit n’est pas ce qu’ils vous ont envoyé, mais un produit plus précieux, comme des téléphones portables ou des étuis pour téléphones portables, car ce qui compte pour pouvoir créer le faux vote, c’est la confirmation de réception, ce que contient le colis n’a pas d’importance.

Bizum est devenu le système de paiement le plus populaire entre particuliers via les téléphones mobiles en Espagne. Comme dans tout autre support, les escroqueries sont également possibles. Quelles sont les étapes à suivre pour réclamer?

Comme Business Insider nous le dit, le ministère de l’Agriculture et de la Pêche a déjà détecté la réception en Espagne d’au moins 14 types de semences. Ils ne sont pas dangereux en eux-mêmes, mais demandez que nous ne les plantions pas, car ils pourraient être une espèce envahissante ou contenir des maladies qui pourraient être transmises à d’autres plantes.

le Le brossage est une arnaque douce pour les utilisateurs, car ils ne leur volent pas d’argent, mais c’est une usurpation d’identité, parce que les cybercriminels ont créé un compte dans un magasin avec votre nom et votre adresse, et ils rédigent des critiques positives en votre nom, sur des produits que vous n’avez jamais utilisés.

Si vous recevez chez vous un article que vous n’avez pas commandé et qu’il semble provenir d’Amazon, AliExpress ou similaire, Amazon lui-même recommande de contacter le magasin pour pouvoir retrouver le vendeur fraudeur et l’expulser.