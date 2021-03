Qu’est-ce que le bruit blanc et dans quelle mesure est-il efficace pour vous aider à mieux dormir

Les difficulté à s’endormir la nuit Ils touchent un pourcentage important de la population, ainsi que les réveils nocturnes ou le sommeil non réparateur, qui conditionnent la qualité de vie de la personne qui en souffre.

En fait, selon les données du Société espagnole de neurologie (SEN), environ 25% de la population infantile souffre d’un certain type de trouble du sommeil et entre 20 et 48% des adultes souffrent de difficultés à s’endormir à un moment donné. En outre, 10% de la population totale souffre d’un trouble chronique et grave, soit quatre millions de personnes En Espagne.

Dans certains cas, l’aide de spécialistes est nécessaire, mais dans les cas les plus bénins, la difficulté à mieux dormir peut être traitée à domicile en utilisant différentes alternatives, telles que des techniques de relaxation ou de respiration. Une autre méthode utilisée est ce que l’on appelle le bruit blanc, c’est-à-dire un bruit constant dans l’environnement qui «résulte de la combinaison de sons de différentes fréquences audibles par l’être humain», expliquent-ils dans le Guide de pratique clinique sur les troubles du sommeil chez l’enfant et l’adolescence en soins primaires.

Qu’est-ce que le bruit blanc?

Avez-vous déjà mieux dormi en écoutant le ventilateur, la télévision ou tout autre appareil électronique en arrière-plan? Le bruit blanc fait référence à un son qui empêche le reste d’envahir la perception auditive pour favoriser la relaxation. «C’est un bruit aléatoire qui a la même densité spectrale de puissance sur toute la bande de fréquences», ajoutent-ils dans le guide.

C’est un bruit constant, semblable à celui de la pluie, qui fonctionne chez certaines personnes en apportant calme et tranquillité, car il évite d’autres interruptions, comme le bruit de la rue ou des voitures, par exemple. Certains experts considèrent même qu’il est utile de calmer les bébés et il existe donc des applications pour téléphones portables, des vidéos sur Internet et même des appareils spécifiques pour émettre ce bruit blanc.

Cette méthode fonctionne-t-elle vraiment?

«Il y a plusieurs explications à l’utilité du bruit blanc comme technique pour calmer les bébés et aussi pour les endormir. L’un d’eux est qu’il peut masquer le reste des sons, et de cette façon le bébé cesse de s’entendre s’il pleure et, par conséquent, cesse de le faire », détaillent-ils dans le guide. Cependant, ils précisent, il y a très peu d’informations sur son efficacité pour favoriser la relaxation et le sommeil, aussi bien chez les adultes que chez les bébés.

Il n’y a actuellement aucune étude scientifique concluante sur son efficacité et ses preuves. « ne sont pas assez rigoureux pour permettre de tirer des conclusions sur l’application extensive de ce type de bruit pour le traitement de l’insomnie pédiatrique. « En outre, les effets à long terme de son utilisation ne sont pas connus.

En ce sens, le neurologue du sommeil de l’Institut du sommeil, Celia Garcia Malo, explique à Damn Science que ces sons peuvent contribuer à la relaxation, mais que leur utilisation répétée peut être contre-productive. « Une association est générée entre le son et le sommeil, donc on peut rendre le bébé incapable de dormir s’il n’est pas présent, alors nous conditionnerions son sommeil », explique l’expert.