Qu’est-ce que le Cyber ​​Monday ? Origine et histoire

Au cours de la semaine de Vendredi noir la saison des achats de Noël démarre. Dans les jours qui ont précédé ce vendredi 26 novembre, de nombreuses entreprises nous ont convaincus avec une multitude d’offres, bien sûr aussi pendant les 24 heures qu’a duré le soi-disant Black Friday. Et, profitant de l’attrait des consommateurs, ces entreprises étendent les remises tout au long du week-end. Mais, lorsque se termine la semaine au cours de laquelle ledit Black Friday est célébré, le Cyber ​​lundi, qui n’est autre que le lundi suivant le « Thanksgiving Day » aux États-Unis et qui coïncide toujours trois jours après le Black Friday. C’est-à-dire une continuation des remises d’avant Noël et que cette année est établie le 29 novembre.

Pour trouver l’origine du Cyber ​​Monday, il faut remonter un peu plus d’une décennie, plus précisément à 2005. Cette année-là, les entreprises disposant d’une plateforme de vente sur Internet ont profité du climat de consommation pour lancer des remises extraordinaires avec lesquelles la poche Le client remarquerez une économie dans l’achat des produits.

Le nom Cyber ​​Monday a d’abord été reçu par la communauté « shop.org ». L’intention des vendeurs était de donner une impulsion aux achats via Internet, qui, à cette époque, ne jouissaient toujours pas de la bonne santé qu’ils ont aujourd’hui. Ce Cyber ​​Monday se caractérise donc par le lancement de remises importantes sur les produits achetés avec un appareil connecté à Internet.