Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, plus de 99,5% des infections dans le pays en novembre étaient causées par la variante Delta.

Alors que le monde est toujours aux prises avec la variante du coronavirus, qui serait hautement transmissible sinon plus mortelle que la variante Delta, qui a réduit les chances d’une 2022 sans pandémie, une nouvelle vague aux États-Unis et en Europe est maintenant imputée à un combinaison des deux.

Delmicron, une combinaison des variantes Delta et Omicron du virus, peut se transmettre encore plus rapidement. Alors que les infections à Covid-19 ne concernent qu’une seule souche mutante, deux peuvent frapper simultanément dans des cas extrêmement rares.

Omicron

Omicron, représentant 73% des nouvelles infections la semaine dernière, est devenu la variante dominante aux États-Unis, a rapporté l’Associated Press. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, plus de 99,5% des infections dans le pays en novembre étaient causées par la variante Delta. Maintenant, cependant, la variante Omicron a dépassé la Delta en tant que souche dominante.

Au Royaume-Uni, les cas quotidiens de Covid-19 ont dépassé la barre des 100 000 pour la première fois mercredi, attribué à Omicron, a rapporté la BBC. Les symptômes, cependant, sont plus légers que les variantes précédentes et sont moins susceptibles de provoquer des hospitalisations.

Delmicron contre Omicron

Omicron est une forme mutée B.1.1.529 du SRAS-CoV-2, détectée pour la première fois le mois dernier en Afrique du Sud. Cette variante se propage à un rythme rapide, mais ses symptômes, à l’heure actuelle, seraient plus légers que la variante Delta. Le taux de mortalité est également plus faible. Delmicron, d’autre part, est une combinaison du Delta et de l’Omicron – la pointe jumelle des variantes.

Symptômes de Delmicron

Les symptômes de Delmicron sont les mêmes que les variantes Omicron et Delta. Ceux-ci incluent une température élevée, une toux persistante, une perte du goût ou de l’odorat, un écoulement nasal, des maux de tête et des maux de gorge. Alors que Delta provoque des symptômes plus graves, la mutation Omicron est hautement transmissible.

Le médecin-chef de Moderna, le Dr Paul Burton, a déclaré que la nouvelle super-variante serait créée si les variantes Omicron et Delta infectaient quelqu’un en même temps.

Les données, des articles publiés en Afrique du Sud plus tôt à la suite de la pandémie, montrent que les personnes, en particulier immunodéprimées, peuvent héberger les deux souches, a déclaré le Dr Burton au Daily Mail plus tôt ce mois-ci.

Le Dr Burton a déclaré à la commission des sciences et de la technologie du Parlement britannique qu’il était possible qu’ils échangent des gènes et déclenchent une variante dangereuse.

Le membre du groupe de travail Covid-19 du Maharashtra, le Dr Shashank Joshi, a déclaré dans une réponse sur tweet à l’industriel Harsh Goenka qu’Omicron ne causait toujours pas de maladie grave aux États-Unis et en Europe. La souche Delta, cependant, était encore plus sinistre.

Il a ajouté que l’Europe et l’Amérique du Nord disposaient désormais de la variante jumelle Delmicron.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.