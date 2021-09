Qu’est-ce que le dropshipping et quels en sont les avantages ? | La technologie

Si quelque chose est clair, c’est qu’aujourd’hui, ayant un ordinateur devant nous, nous pouvons acheter pratiquement n’importe quoi et dans un nombre infini de magasins de tous types possibles. Beaucoup de ces magasins utilisent la technique du dropshipping, qui est un moyen de laisser tomber les commandes et les expéditions, ce qui est très à la mode ces derniers temps. Voyons ce que c’est et quels sont les avantages de cette façon de vendre.

En quelques années, la vente sur Internet est devenue le mode d’achat préféré d’un bon nombre de personnes, avec l’augmentation conséquente des boutiques en ligne pour tous les goûts.

Beaucoup de ces magasins ne pourraient pas exercer leur activité sans le système de dropshipping, dont nous allons parler tout de suite, car c’est un moyen d’optimiser tout ce qui est l’achat, l’entrepôt, l’expédition. et ce que le client reçoit. .

Le pourcentage de magasins en ligne Qu’ils optent pour ce système est assez considérable et il y en a de plus en plus, ainsi que des prestataires qui proposent ce type de système. Voyons ce que c’est et comment cela fonctionne.

Dropshipping : voyons ce que c’est

Dropshipping est un système que les magasins en ligne doivent vendre les produits qu’ils ont annoncés.

Cela consiste en ce que, lorsqu’un client passe une commande, le magasin s’adresser directement à un fournisseur, qui est responsable de l’envoi desdits produits au client, toujours avec l’identification du magasin où il a été acheté.

Ceci implique que les personnes qui ont enregistré ledit magasin ils n’ont pas à investir d’avoir les produits qu’ils proposent, puisque c’est le fournisseur qui les a dans son entrepôt.

Quand quelqu’un opte pour ce système pour ouvrir une boutique en ligne, il doit savoir que la marge entre ce que le fournisseur facture et le prix au client est plus faible que si le stock était le sien. C’est une évidence, puisque les prix auxquels vous devez acheter le matériel sont plus élevés, puisqu’ils doivent inclure, non seulement le séjour dans l’entrepôt, mais les frais d’expédition pour le compte du magasin lui-même.

Cela signifie un des économies considérables, puisqu’il n’y a pas besoin d’investir dans les produits à l’avance, ni dans le fait d’avoir un entrepôt. Pour ne pas investir, vous ne devriez même pas mettre de l’argent pour les frais d’expédition, comme le fait le fournisseur.

Lorsqu’une personne achète en magasin, c’est le fournisseur qui se charge de traiter la commande, de la passer le cas échéant de l’expédier et de contacter le transporteur pour la récupérer et la livrer au client. La la commodité pour la tente est vraiment élevée et dans la plupart des cas, le client recevra le colis comme s’il avait été envoyé par le e-commerce lui-même.

Il faut garder à l’esprit que ce système implique tous les devoirs légaux en Espagne pour n’importe quel magasin, c’est-à-dire offrir une garantie sur les produits, se préparer à d’éventuels retours et même être au moins inscrit en tant que pigiste.

Concernant les retours et la garantie, de nombreux prestataires de dropshipping s’en chargent, mais, comme on le voit, ce n’est pas à coût nul, mais la marge entre les prix baisserait légèrement pour couvrir cet aspect.

Ce système n’affecte pas du tout le client, que la grande majorité du temps ignore complètement que le magasin fonctionne de cette manière particulière. Les gens achètent simplement ce qu’ils veulent et au cours de plusieurs jours, ils le reçoivent chez eux au nom du magasin en question, leur expérience sera donc la même que celle d’acheter n’importe où ailleurs en ligne.

Avantages et inconvénients du dropshipping

Si quelqu’un nous demandait si c’est la meilleure façon d’ouvrir une boutique en ligne, il faudrait toujours tout remettre en contexte.

Tous ne sont pas des avantages, mais la meilleure chose à propos de cette forme de vente est la suivante, au cas où vous envisageriez d’ouvrir un magasin dans ce système :

Moins d’argent en investissement: évidemment si nous ne voulons pas investir beaucoup d’argentCette voie est la seule qui le permette, car au moment où il faut avoir un entrepôt pour les produits, l’investissement monte en flèche. Vous achetez quand vous avez déjà l’argent: C’est un autre des avantages évidents du dropshipping et c’est que vous n’achetez rien du fournisseur jusqu’à ce que le client vous ait payé, ce qui signifie que dans ce cas vous n’aurez rien à investir non plus. Gains du moment: vous gagnerez de l’argent au moment où vous vendez. Autrement dit, puisqu’il n’y a pas d’investissement dans les produits, lorsque vous vendez quelque chose, le profit sera immédiat, puisque vous conserverez la différence entre ce qu’il a coûté au client et ce qu’il vous en coûte réellement pour l’acheter au fournisseur. Catalogue beaucoup plus large: Comme d’habitude, le catalogue sera beaucoup plus large que si vous deviez être celui qui achetait les produits à l’avance. Le stock d’un fournisseur est beaucoup plus important que ce qu’il pourrait avoir dans un magasin normal. Contrôlez-le de n’importe où: vous pouvez continuer à avoir le magasin où que vous soyez, c’est-à-dire que vous n’aurez pas à être présent au même endroit, puisque vous pouvez assister aux commandes d’où vous voulez en n’ayant rien à manipuler.

Mais tous ne sont pas des avantages, car il y a aussi des inconvénients que l’on peut considérer et qui se produisent dans le dropshipping.

Si vous souhaitez ouvrir un magasin comme celui-ci, vous devez également être clair sur les inconvénients :

Moins de marge bénéficiaire: ce que vous gagnez sur n’importe quel produit est la différence entre le prix auquel vous le vendez et ce qu’il vous coûte. Avec le dropshipping cette marge est plus faible, puisque le prix du fournisseur inclura le fait de “louer votre entrepôt”, l’expédition et même l’envoi de la commande au nom de votre magasin. Dépendance: dans ce cas, vous dépendez beaucoup du prestataire et cela peut être “une arme à double tranchant”, puisque, s’il se trompe, c’est vous qui aurez commis l’erreur avant le client. C’est pourquoi il est si important de bien choisir nos ou nos fournisseurs. Garantie et retour: il est clair que votre magasin doit être celui qui donne la garantie et celui qui gère les retours, ce qui peut représenter une dépense que vous devez prendre en compte. Vous pouvez vous mettre d’accord avec le fournisseur pour que ces deux paramètres soient gérés par lui, mais cela aura un impact sur votre marge bénéficiaire qui va être réduite, comme c’est normal. Certains investissements dont vous avez besoin: pour le stock tu n’as pas besoin d’investissement et puis tu fais les achats quand tu as l’argent, mais tu dois être clair que les gens doivent te connaître et pour ça tu dois investir dans la publicité et il peut y avoir la plus grosse dépense (en plus à tout ce qui touche à l’autonomie) que vous avez à faire.

Quelles sont les possibilités ?

Quand il s’agit de fournisseurs de dropshipping, ils sont nombreux et il s’agit de chercher sur Internet, puisque chaque créneau commercial a le sien, et il y en a qui font un peu de tout comme BigBuy.

Existe aussi sites spécialisés dans la création de boutiques en ligne comme Shopìfy dans lequel ils offrent déjà la possibilité d’avoir un fournisseur pour la page que vous êtes sur le point de créer. Quelque chose de similaire à ce que nous avons avec Oberlo, un site Web où tout est automatisé et qui vous permet d’entrer sur le Web, de choisir des produits et de les ajouter à la boutique en ligne de manière très simple.

Après avoir su ce que c’est, comment ça marche et les avantages et les inconvénients du dropshipping, il est temps pour chacun de décider si c’est la manière qui correspond le mieux à ses besoins pour ouvrir une boutique en ligne. Si la réponse est positive, nous ne pouvons que vous conseiller de toujours lire très attentivement tout type de contrat que vous allez signer. Vous n’aurez donc pas de surprises.