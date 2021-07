Qu’est-ce que le DTR ? – Comment faire des conseils DTR

Je ne suis pas le premier à le dire et je ne serai certainement pas le dernier, mais sortir ensemble de nos jours est un peu nul. Au lieu de relations réelles, nous vivons à l’époque des « étapes de la conversation », des « situations » et des « coeurs amoureuses ».

Maintenant, ne vous méprenez pas, je suis un fervent partisan des relations occasionnelles, des rencontres d’un soir et / ou des amis avec des avantages sociaux si c’est ce que vous recherchez. (Littéralement vous parce que parfois tout ce dont vous avez besoin est une bonne baise, et je le sens.)

Mais ce qui me dérange vraiment, c’est l’attitude fragile et nonchalante qui a assombri les rencontres et les relations à long terme – surtout quand il y a des sentiments impliqués.

La bonne nouvelle : définir la relation, alias DTRing, peut aider à prévenir les signaux mitigés et le chagrin. Voyons ce que cela signifie et comment le faire.

Qu’est-ce que le DTR ?

Lorsque vous définissez la relation avec quelqu’un, alias “DTR”, cela signifie que vous avez engagé une conversation avec votre (vos) partenaire (s) et convenu du type de relation que vous souhaitez ensemble, explique l’expert en rencontres et co-animateur de Dateable Yue Xu.

Au cours de cette conversation, vous pouvez vous attendre à discuter de choses comme si vous voulez ou non être exclusif, si vous voulez le titre de petit-ami et/ou petite-amie, si vous voulez être monogame, si vous voulez quelque chose de plus décontracté, etc.

Le but de cette conversation est de discuter de votre fin de partie les uns avec les autres. “Cela signifie que des conversations difficiles doivent avoir lieu, espérons-le, le plus tôt possible pour vous assurer que vous ne vous retrouverez pas dans deux ans à vous demander toujours” qui sommes-nous? “”, déclare Krysta Monet, experte en rencontres et relations.

“Pensez-y comme aligner les attentes des gens”, dit Xu. C’est le moment idéal pour vous assurer que vos désirs et besoins sont exprimés et réciproques.

Quand devriez-vous DTR ?

Cela dépend entièrement de vous, car cela sera différent pour chaque personne. Dans certains cas, il peut être préférable de frapper quelqu’un avec un « alors que cherchez-vous ? » lors d’un premier rendez-vous pour gérer les attentes.

Dans d’autres cas, il peut être préférable d’avoir la conversation dès que vous vous sentez attaché. (Par exemple, lorsque vous pensez à cette personne et que vous vérifiez votre téléphone pour voir si elle vous a envoyé un message.) Faites ce qui vous convient le mieux, mais ne tardez pas parce que vous avez peur du résultat.

Où devriez-vous avoir la convo DTR ?

Il est probable que vous ne vouliez pas que les gens du café surprennent votre conversation, vous devriez donc l’initier là où cela vous convient le mieux. Cela peut être dans votre chambre, votre salon, sur un canapé, etc.

Il peut également se trouver dans un parc, explique la psychologue clinicienne Catalina Lawsin, PhD. Elle a déjà dit à Cosmopolitan qu’être dans la nature peut vous détendre et que vous pouvez normalement trouver un endroit isolé pour parler.

Et Michelle Baxo, propriétaire de Power Love Programs, suggère une promenade à l’extérieur. Elle avait précédemment déclaré à Cosmopolitan que “la marche est très bonne pour l’esprit et vous aide à rester concentré et clair afin de ne pas dévier de la bonne voie”. De plus, “vous n’êtes pas non plus face à face, vous pouvez donc vous concentrer sur ce qu’il y a à dire plutôt que d’analyser la réaction de l’autre personne”.

Comment DTR

La vulnérabilité n’est pas toujours facile, et l’idée de s’exposer sans savoir ce que ressent l’autre peut faire peur.

Pour aider à surmonter ces craintes, Xu suggère de structurer la conversation comme “sommes-nous sur la même longueur d’onde ?” au lieu de “Est-ce que cette personne m’aime ?” question. Parce que, rappel: votre estime de soi n’est pas liée au fait qu’un match Tinder veuille ou non être officiel-officiel avec vous, donc aborder la conversation comme celle-ci peut vous aider avec votre point de vue.

Autre chose : n’exagérez pas trop la conversation dans votre tête. Il n’est pas nécessaire d’en faire une chose super grosse et intimidante – qui pourrait en fait finir par vous exciter.

Rappelez-vous simplement quel est le but de la conversation – vous voulez littéralement voir où en est leur tête, ce qu’ils pensent et si vous êtes sur la même longueur d’onde. Entamer cette conversation le plus tôt possible peut vous aider à mieux vous protéger contre le développement de plus de sentiments.

Lorsque vous avez décidé d’avoir la conversation, Monet suggère d’être très direct avec ce que vous voulez et ce que vous recherchez. Quelque chose du genre «Je veux éventuellement être exclusif avec vous. Qu’est ce que tu penses de ça? ” peut aller loin.

Si c’est trop direct, assurez-vous simplement d’être très précis avec ce que vous voulez. Vous voulez vous assurer qu’une fois la conversation terminée, vous savez tous les deux exactement ce que l’autre personne recherche ou ne recherche pas.

Gardez à l’esprit qu’« il peut y avoir des choses que vous n’êtes pas prêt à entendre et ce n’est pas grave », dit Monet. « Comprenez que tout le monde a le droit d’avancer à son rythme, y compris vous. Si vous êtes prêt pour la prochaine étape et qu’ils ne le sont pas, vous n’êtes pas obligé de rester et d’attendre qu’ils soient “prêts”.

Que faites-vous après le convo DTR ?

S’il s’avère que vous et votre partenaire n’êtes pas au même endroit, Xu suggère de leur demander s’ils peuvent se voir arriver à cet endroit. Après tout, « les relations consistent à travailler vers quelque chose », explique Xu. Donc, ce n’est pas parce que quelqu’un n’est pas prêt pour quelque chose en ce moment qu’il ne sera pas prêt dans quelques mois.

Si c’est le cas et que vous et votre partenaire acceptez de travailler sur quelque chose, alors c’est très bien – vous devriez continuer à avoir des conversations ouvertes et à vous entretenir régulièrement les uns avec les autres.

Mais si votre partenaire est déterminé à ne pas vouloir être dans une relation (ou tout ce que vous pourriez vouloir potentiellement), il est probablement préférable de passer à autre chose.

Même si cela craint et que cela peut faire mal, pensez-y comme ceci : « Vous pouvez maintenant réévaluer et vous retrouver sur le chemin de vos objectifs, même si votre partenaire n’est pas là pour le trajet », explique Xu. “En fait, cela ouvrira simplement l’espace pour le bon partenaire à rejoindre.”

Syeda Khaula Saad Syeda est une écrivaine pour Cosmopolitan qui aime analyser et améliorer la façon dont nous considérons le sexe comme un moyen de renverser le patriarcat.

