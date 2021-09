Qu’est-ce que le firmware d’un appareil et pourquoi est-il important de le mettre à jour ? La technologie

Si vous avez déjà lu quelque part le concept du firmware et que vous ne savez pas exactement de quoi on parlait ou si vous avez de sérieux doutes sur votre compréhension de ce que c’est et à quoi il sert, vous êtes au bon endroit, puisque nous allons pour expliquer tout ce que vous devez savoir sur ce terme.

Lo cierto es que es una parte de muchos dispositivos tecnológicos que no acaba de entender demasiada gente, no porque sea excesivamente difícil de comprender, sino porque no es muy normal que se hable de este tema a no ser que estés metido en el apasionante mundo de la technologie.

Que peu de choses soient dites ne signifie pas que ce n’est pas important, puisque c’est le cas, et même plus que vous ne pouvez l’imaginer au premier abord.

Voyons tout ce que vous avez à connaître le micrologiciel, ses utilités et l’importance de ses mises à jour.

Qu’est-ce que le micrologiciel ?

On peut dire grossièrement et sans trop de soucis, que le firmware est un logiciel qui est intégré dans un morceau de matériel. C’est un programme écrit par des développeurs qui permet au matériel de fonctionner.

Le firmware est essentiel au fonctionnement du matériel, car sans lui, il ne pourrait en aucun cas fonctionner. Micrologiciel fourni s’installe avant que nous puissions acheter l’appareil, il est donc déjà intégré en usine.

La mise à jour du firmware est si importante et même plus que la simple mise à jour du logiciel que nous installons à l’intérieur de l’appareil que nous utilisons, car, étant une partie indispensable du fonctionnement du matériel, sa mise à jour garantit les meilleures performances possibles.

Les mises à jour du micrologiciel dépendent beaucoup de l’appareil à partir duquel nous tirons, car certains n’en reçoivent pas pendant longtemps et dans d’autres tels que les imprimantes, les modems ou les appareils photo (pour vous donner trois exemples), ces mises à jour ont tendance à être beaucoup plus courantes, en particulier s’ils sont régulièrement connectés à Internet.

Pourquoi les mises à jour sont-elles si nécessaires ?

Les mises à jour du firmware sont importantes avant tout pour corriger une sorte d’erreur, certains violation de la sécurité ou pour corriger une vulnérabilité, en plus d’incorporer une autre fonction supplémentaire pour améliorer les performances de l’appareil.

Cette amélioration des performances du micrologiciel peut affecter l’ensemble de la suite et provoquer le la performance globale de l’ensemble du système est meilleure et tirer parti de tout matériel, ce qui peut faire une grande différence dans le fonctionnement de l’appareil.

Mais ces mises à jour peuvent aussi corriger les erreurs, c’est-à-dire des tâches ou des options qui auparavant ne fonctionnaient pas ou ne fonctionnaient pas à pleine capacité, ce qui faisait que tout le potentiel existant n’était pas utilisé.

Types de micrologiciels

La vérité est que le firmware diffère si nous parlons d’un ordinateur, d’un téléphone portable, d’un routeur ou de tout autre appareil.

Mais il est vrai que le firmware le plus utilisé est principalement et généralement associé à une carte mère.

BIOS

Comme vous le savez probablement déjà, dès que vous démarrez un ordinateur, il le premier à exécuter est le BIOS, puisque c’est la partie qui interagit avec le matériel pour lui donner tout son potentiel. Ensuite, le Bootloader entre en jeu, qui n’est autre que celui qui est responsable du démarrage du système d’exploitation, pour commencer à partir de là et que tout fonctionne toujours comme nous le voyons.

C’est-à-dire que le BIOS est un micrologiciel qui garantit que le les composants matériels fonctionnent et n’a pas d’erreur. Le problème est qu’il est devenu obsolète après deux décennies où il n’a pas évolué.

EFI

Puisque le BIOS n’est plus moderne, l’EFI, abréviation d’appeler le Interface de micrologiciel extensible, un nouveau firmware qui fournit tout ce dont le matériel a besoin pour fonctionner et ainsi laisser le bootloader fonctionner.

EFI est également connu à plusieurs reprises comme UEFI (interface de micrologiciel extensible unifiée), quelque chose qui est peut-être plus répandu ces derniers temps.

Comment mettre à jour le firmware ?

La façon de mettre à jour le firmware est relativement simple, mais elle a son point de danger que vous devez savoir.

Nous entendons par là que lors de la mise à jour de tout type de firmware, vous devez être complètement sûr que ce que vous allez exécuter est une mise à jour fiable qui correspond à tous points de vue.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Ceci est extrêmement important car au moment où nous commettons une erreur et changeons le code pour un autre qui n’est pas valide, la chose la plus sûre est que endommageons l’appareil et ne démarre pas correctement, atteignant même à un moment donné le bloquer presque définitivement.

Sachant cela et avoir le mise à jour précise, il est plus que correct de l’exécuter, car cela fera que tout fonctionne mieux.

Ces mises à jour sont obtenues dans le site web du fabricant ou en programmes internes préinstallés par la marque, qui vous informe quand chacun des accessoires de l’ensemble peut être mis à jour, y compris quand le firmware doit être mis à jour.

Vous connaissez maintenant tous les avantages du firmware, à quoi il sert et les moyens de le mettre à jour. Il ne vous sera plus étranger.