Qu’est-ce que le flurone, l’infection du coronavirus et de la grippe détectée en même temps en Espagne

01/03/2022 à 12:20 CET

L’Espagne a détecté les premiers cas de fluron, une infection causée à la fois par le SRAS-CoV-2 et la grippe. C’était en Catalogne.

Le ministère de la Santé de la Generalitat de Catalogne a précisé que sont de niveau « anecdotique et léger ».

Israël a détecté le premier cas de fluron le weekend dernier. La patiente, une femme enceinte infecté par les deux virus, a accouché à l’hôpital Beilinson.

La jeune femme, avec symptômes bénins, Il est déjà sorti de l’hôpital car il est en bon état, comme l’a détaillé The Time of Israel.

« La maladie est la même. ils sont viraux et provoquer un essoufflement, car les deux attaquent les voies respiratoires supérieures »a déclaré Arnon Vizhnitser, directeur du service de gynécologie de l’hôpital où la femme infectée par le fluron a accouché.

Bien que la femme de 31 ans, qui n’était pas vaccinée contre le coronavirus, ait donné naissance à un enfant en bonne santé et que les symptômes des deux maladies soient bénins, elle a dû recevoir une ventilation mécanique pour des complications respiratoires dérivées des infections.

Selon le ministère de la Santé du pays, ce ce serait le premier cas double du genre au mondeBien que le journal L’Atlantique doute de cette affirmation et remonte à février 2020 – un mois avant la déclaration de la pandémie causée par le coronavirus – les premières infections causées par le Covid-19 et la grippe.

À l’hôpital ProHealth de New York dans le Queens, une famille de quatre personnes a été diagnostiquée avec Covid et la grippe après que le père se soit rendu aux urgences avec des symptômes de toux et de fièvre.

La grippe met le système de santé en alerte en Israël

Avec 2 000 personnes hospitalisées pour la grippe dans les établissements de santé israéliens, l’inquiétude grandit face à une vague, en l’occurrence, une maladie causée par le virus de la grippe.

Alors que tous les efforts sont déployés pour promouvoir et accélérer la vaccination contre le Covid, le nombre de personnes immunisées contre la grippe a considérablement diminué.

Ceci, ajouté à l’élimination des restrictions, a conduit au diagnostic de cas de grippe en Israël qui n’avaient pas été vus depuis le début de la pandémie de SRAS-CoV-2.

Outre les cas de grippe, la variante Omicron, comme dans le reste du monde, a entraîné une augmentation des cas : au cours des dernières heures, Israël a enregistré plus de 5 000 cas. Le gouvernement israélien a un seul objectif, immunité collective, soit par infection, soit par inoculation avec l’un des vaccins autorisés.

Sur les 9,4 millions d’habitants, 60% sont vaccinés, une grande majorité avec ceux fabriqués par BioNTech (Pfizer). Par ailleurs, les autorités travaillent déjà sur la quatrième dose destinée aux personnes immunodéprimées.

Comment différencier le Covid-19 de la grippe ?

Déjà à l’intérieur de nos frontières, le Gouvernement et les Communautés autonomes étudieront demain, mardi en réunion extraordinaire, la situation de la pandémie et les mesures à mettre en œuvre afin de reprendre l’école après les vacances de Noël.

Les dernières données proposées par le département dirigé par Carolina Darias montrent, au 30 décembre 2021, 791 063 cas signalés au cours des 14 derniers jours.

Avec ces chiffres, l’incidence monte en flèche: 1 682 cas pour 100 000 habitants. Cependant, la pression hospitalière est loin de ressembler à celle des autres vagues, même si à Madrid, il y a 1 808 admis et 254 dans les unités de soins intensifs (USI).

Bien que le Covid ne baisse pas les bras, le coronavirus et la grippe sont deux infections respiratoires qui ont de nombreux symptômes en commun. Les deux peuvent entraîner des complications, une pneumonie ou une issue fatale.

Ces virus sont transmis de manière similaire & mldr; bien qu’ils aient quelques différences. COVID-19 produit une toux sèche, alors qu’il est courant que la grippe provoque une toux, qui est également productive.

La maladie causée par SRAS-CoV-2 il provoque rarement des éternuements, alors qu’il s’agit d’un symptôme très courant du virus de la grippe. Des nausées ou des vomissements et de la diarrhée peuvent survenir chez les patients positifs pour Covid-19, alors que ce n’est pas courant dans la grippe.

Symptômes de coronavirus peut apparaître de deux à 14 jours après l’exposition au virus, les symptômes grippaux apparaissent un à trois jours après le contact avec une personne infectée. La récupération est également moindre : trois à 10 jours.