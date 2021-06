Qu’est-ce que le fuchsia et pourquoi s’en soucier ?

Tout a commencé en 2016 avec une simple boutade qui est initialement apparue sur la page de développement Fuchsia : Rose + Violet = Fuchsia (un nouveau système d’exploitation).

Il y avait un sens derrière cette simple phrase. Project Pink était un nom que les ingénieurs d’Apple et d’IBM ont donné à un nouveau système d’exploitation qui utilisait une nouvelle interface car les notes étaient écrites sur des fiches roses. Project Purple était le nom donné aux prototypes d’appareils qui sont finalement devenus l’iPhone. Ces projets étaient de nouvelles idées qui se sont avérées extrêmement fructueuses, et les développeurs originaux de Fuchsia, le dernier système d’exploitation de Google y ont été impliqués.

Mais un nom plein d’esprit n’est pas un système d’exploitation et Google a travaillé tranquillement sur Fuchsia pendant les cinq prochaines années. De temps en temps, nous recevions un peu plus d’informations sur le projet ou même un moyen de l’exécuter sur des appareils comme le Pixelbook. C’était la façon pour Google de faire savoir à tout le monde que le projet avançait tout en suscitant l’intérêt des développeurs.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ce n’était pas vraiment une surprise que Google a finalement dévoilé une version de Fuchsia qui fonctionnerait sur du matériel grand public lorsque le Nest Hub d’origine (à l’origine vendu sous le nom de Google Home Hub) a été annoncé comme cible pour la première version. Voir un nouveau système d’exploitation déployé sur un appareil existant était un peu une surprise, cependant. Mais vraiment, tout cela est parfaitement logique. Il montre également un peu du plan de Google pour Fuchsia.

Mais qu’est-ce que le Fuchsia exactement ? Il est facile de dire qu’il s’agit du système d’exploitation le plus récent de Google, mais cela laisse de côté la quasi-totalité de la situation dans son ensemble. Voyons donc ce qu’est réellement le fuchsia et ce qui le motive.

Le noyau

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Chaque système d’exploitation utilise ce qu’on appelle un noyau pour surveiller et contrôler tout le matériel et les façons dont le logiciel peut interagir avec lui. Sous Android, le noyau Linux est utilisé. En Fuchsia, le noyau est un nouveau morceau de code appelé Zircon.

Il existe différentes manières de construire un noyau, mais généralement plus petit et plus rapide, c’est mieux.

Zircon est basé sur LK (Little Kernel) qui était un noyau temps réel pour les appareils embarqués écrit par Travis Geiselbrecht. Zircon est presque (la documentation en parle un peu) un micronoyau qui vise une faible consommation de ressources et une évolutivité. Il est également écrit en interne par Google mais reste open source.

Zircon, tel qu’il existe aujourd’hui, dispose d’un petit ensemble de services utilisateur, de pilotes et de bibliothèques nécessaires au démarrage du système et à la communication avec le matériel afin que les processus utilisateur et l’interface qui composent Fuchsia puissent se charger. Certaines informations plus intrigantes – elles sont écrites en C++ et en assembleur, la plupart des appels système ne peuvent pas bloquer les threads importants, et contrairement à Android et iOS, cela ne ressemble en rien au noyau Unix d’origine.

Ce qui est important ici, c’est que Google a construit Zircon à partir de zéro. Google connaît les problèmes d’Android en raison du fonctionnement de Linux. Google sait également ce dont il a besoin pour alimenter un système conçu pour exécuter des applications utilisateur et concevoir une excellente interface utilisateur. Google a réussi à forcer ces choses à se produire avec les dernières versions d’Android, mais partir de zéro est une bien meilleure façon.

Ce que nous voyons

Source : Android Central / Alex Dobie

Le noyau est peut-être la partie la plus importante de chaque système d’exploitation, mais c’est aussi quelque chose avec lequel la plupart des utilisateurs n’interagiront jamais. C’est par conception – un noyau s’exécute et agit comme le contrôleur suprême de tous les autres éléments et n’a besoin d’aucune interférence de la part des utilisateurs.

La partie de Fuchsia que nous pouvons voir est une autre histoire. Cela ressemble beaucoup à Android ou iOS d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, mais ce n’est pas obligatoire. Comme le noyau, nous n’interagissons pas vraiment avec le système d’exploitation et à la place, des utilitaires de l’espace utilisateur s’exécutent qui traduisent nos pressions et nos commandes vocales en une chose que le processeur peut faire.

Comme le noyau Zircon, Fuchsia est écrit à partir de zéro et résoudra les problèmes auxquels Google est confronté aujourd’hui.

L’interface et les applications utilisateur initiales sont écrites dans Flutter, un autre projet de Google. Flutter a été conçu comme une boîte à outils capable de créer des applications multiplateformes avec une interface utilisateur qui a la même apparence quel que soit l’appareil utilisé. Un développeur peut utiliser Flutter pour créer une application qui a exactement la même apparence sur Android, le Web, un Chromebook ou iOS. Lorsqu’elles sont combinées avec d’autres outils de développement tels que Firebase et du code écrit en Kotlin, les applications Flutter sont complètes et belles.

À partir de 2021, pour le moment, Fuchsia est “juste” un remplacement pour le système d’exploitation Cast et l’interface que nous connaissons déjà sur le Nest Hub d’origine. Il peut répondre à notre toucher, il peut reconnaître notre voix, il peut contrôler la caméra pour passer un appel vidéo et il peut faire tout ce que le Nest Hub a toujours été capable de faire. Et ça a l’air exactement pareil. Mais tout le monde sait que ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Nous avons contacté Erik Hellman, un développeur Android et fondateur de Hellman Software AB pour voir ce qu’un développeur chevronné pense de Fuchsia et de son avenir.

D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, Fuchsia ressemble-t-il à un système d’exploitation suffisamment évolutif pour alimenter des appareils complexes comme les téléphones ?

Je suis sûr qu’il est capable de beaucoup de choses, mais les téléphones sont complexes et Android fonctionne très bien là-bas aujourd’hui. Je pense que cela signifie que Google se concentrera sur différents appareils pour le moment.

Fuchsia se sent-il plus convivial pour les développeurs lorsqu’il s’agit d’écrire des applications ?

Fuchsia utilise Flutter pour créer des applications. Ce framework s’est avéré très efficace pour la création d’applications et gagnera probablement en popularité à mesure qu’il prendra en charge davantage de plates-formes.

Quelle est l’importance ou l’importance de cette décision de Google ?

Je pense que leur pari sur Fuchsia fait partie d’une expérimentation mais aussi d’un moyen pour Google de contrôler l’ensemble de la pile, du matériel aux applications. Le tester sur des appareils Cast est une décision intelligente, car ce sont des appareils dont ils ont le contrôle total. Ce n’est pas très important pour les développeurs d’applications ou les consommateurs aujourd’hui, mais peut-être à l’avenir si cela s’avère très réussi.

Je pense que M. Hellman a raison sur tous les points. Aujourd’hui, Android et ChromeOS sont trop omniprésents et populaires pour être remplacés par quoi que ce soit. Fuchsia aura la possibilité d’exécuter des applications Android et un navigateur Web et une couche d’application pouvant exécuter des applications pour Chrome OS sont certainement possibles et probables. Mais vous ne remplacez rien d’important tant que toutes les pièces ne sont pas en place. Android et Chrome sont très importants et les pièces ne sont pas encore en place.

Fuchsia viendra-t-il sur mon téléphone ?

Source : Jon Prosser

Un jour, nous pourrions voir Fuchsia sur les meilleurs téléphones “Android” et les téléphones “Android” les moins chers. Étant donné que Google contrôle le développement de Fuchsia et qu’il est conçu de manière à ce que Google puisse mettre à jour le système d’exploitation indépendamment de toute couche d’interface utilisateur supplémentaire ajoutée par un fabricant de téléphones ou un opérateur, Fuchsia est l’avenir. Mais pour le moment, je pense que Google envisage de réorganiser l’ensemble de ses produits pour la maison intelligente en utilisant Fuchsia comme système d’exploitation.

Fuchsia est prêt à alimenter les appareils Nest tels que les caméras, les routeurs maillés, les haut-parleurs intelligents et les thermostats. De toute évidence, c’est exactement pour cela qu’il a été conçu. Je serais surpris de voir un nouvel appareil de marque Nest lancé sans utiliser Fuchsia comme système d’exploitation, à l’exception de tout problème désastreux résultant de son utilisation sur le Nest Hub d’origine.

Fuchsia est prêt à alimenter les appareils domestiques intelligents et IoT, mais pas votre téléphone.

Une fois que nous avons dépassé cela, Fuchsia est bon pour tout le monde s’il s’agit d’appareils comme notre téléphone. Google a plus de contrôle sur le système d’exploitation et le processus de mise à jour, ce qui signifie que de nouvelles fonctionnalités arrivent à chaque utilisateur en même temps et que les problèmes de sécurité peuvent être résolus pour l’ensemble de l’écosystème, en même temps.

Les fabricants de téléphones peuvent utiliser les outils de développement de Google pour créer la même interface utilisateur complexe qu’ils construisent actuellement. la différence est qu’il s’exécute sur le système d’exploitation au lieu d’être le système d’exploitation. Cela simplifie le processus et élimine les contrats coûteux avec les fournisseurs de puces.

Les utilisateurs peuvent profiter de la même (ou meilleure) expérience “Android” que nous avons aujourd’hui, avec les excellentes applications de Google Play, sans voir de réelles différences – sauf une : nos téléphones devraient être pris en charge plus longtemps.

Fuchsia est la façon dont Google crée sa propre plate-forme intelligente à pile complète sur tous les appareils. Un téléphone avec un SoC conçu par Google et exécutant Fuchsia donnerait à Google le même avantage d’écosystème dont Apple bénéficie aujourd’hui. C’est quelque chose de trop séduisant pour que Google l’ignore.

Enregistrez votre S21

Ce sont les meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 que vous pouvez acheter

Si vous avez la chance de sécuriser un nouveau smartphone Samsung Galaxy S21, vous voudrez probablement vous assurer qu’il est aussi protégé que possible. Voici quelques-uns des meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 que nous ayons trouvés – et la plupart sont très abordables !