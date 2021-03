Qu’est-ce que le FUD? La peur fait baisser le prix du Bitcoin, pas l’expiration de 6,1 milliards de dollars de vendredi

Plus tôt cette semaine, Cointelegraph a rapporté l’importance de la prochaine expiration des options Bitcoin (BTC) de 6,1 milliards de dollars le 26 mars. BTC plane actuellement au-dessus de 50000 $.

À mesure que la date d’expiration approche, il est moins probable que les traders soient prêts à payer pour le droit de vendre du BTC à 47000 $. La même chose pourrait être dite pour les options d’achat (d’achat) ultra-haussières à 60000 $ et plus. Par conséquent, l’intérêt ouvert total de 6,1 milliards de dollars est fortement gonflé par des options sans valeur.

Y a-t-il quelque chose de caché dans les options BTC qui provoque une pression actuelle sur la pression des prix? Pour déterminer cela, il faut analyser comment ces appels et mettent la pile en dessous de 50 000 $.

26 mars, intérêt ouvert global de la CTB par grève. Source: Bybt.com

L’intérêt ouvert total a légèrement augmenté au cours des dix derniers jours pour atteindre 105 000 options BTC. Maintenant que le prix du BTC est tombé à 51 500 dollars, ceux-ci valent désormais 5,4 milliards de dollars. Comme mentionné précédemment, ce n’est pas une évaluation juste à faire si l’on exclut les options de vente neutres à baissières inférieures à 45000 $, qui sont effectivement sans valeur pour le moment. Ces données signifient qu’il ne reste que 11 100 contrats BTC.

Ce nombre se traduit par un intérêt ouvert de seulement 572 millions de dollars sur les options de vente, soit 20% en circulation. Les options d’achat neutres à haussières axées sur la fourchette de 20000 USD à 56000 USD se traduisent par 20850 BTC, ou 1,07 milliard de dollars au prix actuel du BTC. Ce nombre est presque le double de celui des options de vente concurrentes et laisse toujours les taureaux en contrôle total de l’expiration de vendredi.

Une baisse à 45 000 $ changerait-elle la donne?

Si le prix du Bitcoin tombe d’une manière ou d’une autre à 45000 $ à 8h00 UTC le 26 mars, ces 11100 options de vente créeraient une pression à la baisse supplémentaire. D’un autre côté, cela serait pratiquement contrebalancé par les 11 050 options d’achat neutres à haussières de 20 000 $ à 44 000 $. Le montant des options d’achat (d’achat) effectivement exercées correspondra aux options de vente (vente), sans créer de déséquilibre.

Par conséquent, si les médias ou les analystes estiment que 45 000 $ pourraient changer la donne pour que les vendeurs à découvert prennent le contrôle de l’expiration des options, ils se trompent. Il ne fait aucun doute que certaines de ces options d’achat auraient pu être utilisées dans diverses stratégies, offrant ainsi un positionnement neutre au marché pour son détenteur.

Le même raisonnement pourrait être avancé par ceux qui détiennent les options de vente neutres à baissières. Pas nécessairement parce que ses acheteurs encouragent la baisse des prix du Bitcoin, mais plutôt parce que les détenteurs ont également acheté des contrats à terme ou vendu des options de vente à un prix légèrement plus élevé.

Qu’est-ce qui se cache derrière la baisse actuelle du prix du Bitcoin?

L’esprit humain a besoin de récits, mais le marché ne fonctionne pas toujours de cette façon. Il y a eu au moins trois autres événements de peur, d’incertitude et de doute (FUD) au cours de la semaine dernière.

Certains des principaux qui viennent à l’esprit incluent Ray Dalio: « bonne probabilité d’une interdiction de Bitcoin aux États-Unis » et les remarques du directeur adjoint des investissements d’Amundi, Vincent Mortier, qui a suggéré que la réglementation des crypto-monnaies pourrait provoquer une « correction brutale des prix ».

Une autre annonce supposément baissière a été publiée le 22 mars lorsque le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que « Bitcoin est trop volatil pour être de l’argent » et « n’est soutenu par rien ».

Des déclarations comme celles-ci jouent généralement un rôle dans la réduction des attentes des investisseurs, mais personne ne peut vraiment savoir ce qui pousse chaque acteur du marché à négocier à chaque niveau de prix.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.