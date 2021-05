Qu’est-ce que le genre non binaire, comme s’identifient Elliot Page et Demi Lovato?

Comprendre le genre non binaire 4:46

(CNN espagnol) –– Elliot Page, une star nominée aux Oscars qui est apparue dans des films tels que “Juno” et “X-Men: Days of Future Past”, et Demi Lovato, un chanteur populaire devenu célèbre en tant que star de cinéma chez les adolescentes, se sont identifiés en tant que genre non binaire. Mais que signifie exactement ce terme?

Le genre non binaire est un concept utilisé pour décrire une personne dont l’identité de genre n’est ni masculine ni féminine. Et ici, il est essentiel de comprendre la différence entre le genre et le sexe. Le genre fait référence aux attitudes, sentiments et comportements qu’une culture associe au sexe biologique d’une personne, selon l’American Psychological Association. En d’autres termes, le genre est une construction sociale et une identité sociale.

D’autre part, le sexe décrit le sexe biologique qui a été attribué à une personne à la naissance. Il est basé sur les caractéristiques biologiques de la masculinité ou de la féminité comme indiqué par les chromosomes, les gonades, les hormones et les organes génitaux.

Identité de genre

L’identité de genre est une composante du genre qui décrit le sens psychologique d’une personne de son genre. «De nombreuses personnes décrivent l’identité de genre comme un sentiment inhérent et profondément ressenti d’être un garçon ou un homme; une fille ou une femme; ou un genre non binaire (par exemple, genre “queer”, genre non conforme, genre neutre ou genre fluide) qui peut ou non correspondre au sexe d’une personne assignée à la naissance “, a décrit l’American Psychological Association.

En ce sens, les gens s’identifient comme transgenres lorsque leur identité de genre, leur expression et leurs rôles ne correspondent pas à ce qui a été culturellement associé à leur sexe assigné à la naissance. «Nous devons comprendre que lorsque nous parlons de la façon dont les gens vivent leur sexe, c’est le genre qu’ils disent que c’est», a déclaré Amit Paley, PDG et directeur de The Trevor Project, une organisation d’intervention et de prévention de crise, à CNN en juin. suicide pour les jeunes LGBTIQ.

Certaines associations médicales ont expliqué la distinction entre le sexe et le sexe. Ils ont même encouragé l’affirmation des identités de genre des personnes trans et non binaires. Ceci, en raison des conséquences potentielles sur la santé du rejet de leur identité de genre.

«À toutes les personnes trans qui sont quotidiennement confrontées au harcèlement, à la haine de soi, aux abus et au fil de la violence: je vous vois, je vous aime et je ferai tout mon possible pour changer ce monde pour le mieux. Telles étaient les paroles d’Elliot Page dans le message dans lequel il partageait son identité de genre mardi.

