‘Qu’est-ce que le H***?’; Biden S’ÉTEINT à Kaitlan Collins de CNN sur la question de Poutine ⋆ 10z viral

Clôturant son voyage d’une semaine en Europe et le sommet de Genève de mercredi avec le président russe Vladimir Poutine, le président Joe Biden a critiqué Kaitlan Collins de CNN mercredi pour simplement se demander “Pourquoi” il est “si confiant [Putin will] changer son comportement.

Pour ne pas être en reste, Biden s’est également battu avec Peter Doocy de Fox au sujet de la Chine lorsqu’il est intervenu, comme Collins, une fois que Biden a parcouru sa liste de six journalistes pré-approuvés.

Avec Biden parlant en dehors de la scène et son veston à la main, Collins a crié: « Pourquoi êtes-vous si confiant qu’il changera de comportement, président Biden ? »

Biden s’est soudainement enflammé et a crié: « Je ne suis pas sûr qu’il changera son comportement. Que diable? Que faites-vous tout le temps ? Quand ai-je dit que j’étais confiant ?

Sans se laisser décourager, Collins a ajouté qu’elle faisait allusion à l’affirmation de Biden selon laquelle il aurait besoin de “six mois” pour “déterminer” si la Russie avait amélioré son comportement, mais cela ne suffisait pas au président.

Collins n’a de nouveau pas bougé, alors Biden a conclu avec une autre grenade verbale sur le fait qu’elle est “dans la mauvaise affaire” (cliquez sur “développer”) :

Ensuite, Biden parlé avec une poignée de journalistes qui étaient à cette conférence de presse et, alors que Collins ne semblait pas avoir été présent, Biden s’est excusé “pour avoir été court avec elle” lorsque le métier de journaliste consiste à « les personnes les plus brillantes du pays ».

Cependant, Biden ne l’a fait que dans un contexte de dénigrement des journalistes pour avoir été si « négatif », « ne jamais demander[ing] une question positive », et possédant « une vision négative de la vie ».

Mais depuis que Biden s’est excusé, tout a été pardonné et la démocratie n’était en fait pas un peu morte mercredi. En d’autres termes, il n’y avait pas besoin d’animaux de réconfort à CNN (ou du moins dans les maisons de Jim Acosta et Brian Stelter).

Doocy était un autre des quatre journalistes qui a attiré l’attention de Biden après avoir terminé de parcourir la liste pré-approuvée de son personnel et, une fois qu’il l’a fait, il a souligné l’importance de tenir tête à la Chine (cliquez sur « développer »):

DOOCY : Dans l’esprit, Monsieur le Président, de vous dire qu’il n’y a pas de substitut au dialogue face à face et aussi avec ce que vous avez dit à l’OTAN que les plus gros problèmes en ce moment sont la Russie et la Chine, vous avez parlé à plusieurs reprises de la façon dont vous passé peut-être plus de temps avec le président Xi que n’importe quel autre dirigeant mondial, alors y aura-t-il un moment où vous pourriez l’appeler, de vieil ami à vieil ami et lui demander d’ouvrir la Chine aux enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé qui vont essayer d’obtenir le fond de COVID-19?

BIDEN : Mettons les choses au clair. Nous nous connaissons bien. Nous ne sommes pas de vieux amis. C’est juste du business pur.

DOOCY : Je suppose que ma question serait la suivante : vous avez dit que vous alliez faire pression sur la Chine, vous avez signé le communiqué du G7 qui disait que le G7 appelait la Chine à s’ouvrir, à laisser entrer les enquêteurs. Mais la Chine dit essentiellement qu’ils ne le font pas. Je ne veux plus être gêné. Qu’est-ce-qu’on fait maintenant?

BIDEN : L’impact, l’attitude du monde envers la Chine à mesure qu’elle se développe. La Chine essaie très fort de se projeter comme une nation responsable et très, très ouverte qu’elle essaie très fort de parler de la façon dont elle prend et aide le monde en termes de COVID-19 et de vaccins. Et ils essaient très fort. Écoutez, certaines choses que vous n’avez pas à expliquer aux gens du monde. Ils voient les résultats. La Chine essaie-t-elle vraiment d’aller au fond des choses ? Une chose dont nous avons discuté, comme je vous l’ai dit, avec l’UE et au G7 et avec l’OTAN, ce que nous devrions faire et ce que je vais m’efforcer de faire, c’est de rallier le monde pour travailler sur ce qui se passe être le mécanisme physique disponible pour détecter tôt la prochaine pandémie et disposer d’un mécanisme par lequel nous pouvons y répondre et y répondre tôt. Cela va arriver. Cela va arriver. Et nous devons le faire.