Qu’est-ce que le jalonnement ? Examinons de plus près le fonctionnement du staking avec PhoenixDAO

Publicité

La plupart des gens pensent à utiliser un échange centralisé pour acheter de la crypto lorsqu’ils sont prêts à investir dans la crypto. Certains qui ont une expertise technique pourraient même envisager le minage de crypto comme un moyen de se plonger dans le monde de la crypto et de gagner des pièces.

Cependant, le jalonnement crypto reste l’un des moyens les plus simples d’acquérir de la crypto-monnaie et de continuer à gagner un revenu passif sur les avoirs actuels.

Qu’est-ce que le Staking en Crypto ? Le jalonnement est l’endroit où les actifs numériques sont verrouillés pour obtenir des récompenses supplémentaires ou des intérêts (souvent lucratifs) sur l’investissement. Essentiellement, les jalonneurs aident à approuver et à vérifier les transactions sur une blockchain. Le verrouillage des avoirs aide un réseau à effectuer divers processus, comme forger de nouveaux blocs.

De nombreuses crypto-monnaies différentes peuvent être mises en jeu pour gagner des récompenses. Le jalonnement est particulièrement populaire dans le monde de la finance décentralisée (DeFi), car le manque d’intermédiaires entraîne des bénéfices exponentiellement plus importants et un meilleur contrôle des utilisateurs sur les fonds, par rapport aux autres options.

Le jalonnement dApp (V2) de PhoenixDAO permet aux utilisateurs de gagner jusqu’à 200% APY en ajoutant des liquidités au pool de liquidités Uniswap PHNX:ETH, puis en jalonnant leurs jetons LP. Les utilisateurs peuvent également verrouiller leur jeton PHNX natif pour profiter du jalonnement au comptant V1.0. fonction basée sur les préférences individuelles.

En particulier, la fonctionnalité de jalonnement ponctuel sera utilisée à travers une large gamme de produits PhoenixDAO prévus.

Les jalonneurs PhoenixDAO ont accès à une large gamme d’outils de plate-forme pour maximiser les opportunités d’investissement potentielles. Un tableau de bord intuitif permet de visualiser facilement le jalonnement actif et historique en un coup d’œil. Les joueurs peuvent choisir de connecter leur portefeuille MetaMask ou éventuellement un portefeuille Numio comme l’un des avantages d’un partenariat stratégique entre PhoenixDAO et Numio.

Les récompenses PHNX sont immédiatement versées dans le portefeuille connecté d’un utilisateur dès que les termes de l’accord de jalonnement et que la transaction globale a été acceptée et traitée. Contrairement à d’autres plates-formes de jalonnement, PhoenixDAO utilise cette fonctionnalité pour encourager la participation à DAO. Ainsi, si les utilisateurs souhaitent effectuer un retrait anticipé, un pourcentage de leur PHNX est brûlé.

PhoenixDAO permet aux utilisateurs d’ajouter directement des liquidités à un pool de liquidités Uniswap pour gagner des jetons Uni LP. Les détenteurs de jetons Uni LP peuvent ensuite miser leurs jetons pour gagner des jetons PHNX supplémentaires, créant ainsi un protocole de liquidité encore plus gratifiant.

Les rendements des pools de liquidités peuvent s’avérer très lucratifs. Les petits pools et les projets plus récents offrent souvent des pourcentages de rendement plus élevés pour attirer plus d’utilisateurs à investir. Par exemple, BondAppetit a offert des rendements compris entre 480 et 790 % en mai pour inciter les fans de crypto à miser sur le jeton BAG et le stablecoin USDap.

Les utilisateurs qui misent sur PHNX peuvent voter sur les propositions et potentiellement voir les suggestions et les idées d’amélioration de la plate-forme « gagner » et être mises en œuvre. Les utilisateurs conservent la possibilité de miser sur plusieurs propositions, mais ne peuvent miser qu’une seule fois sur chaque proposition.

Dans l’ensemble, les jalonneurs PhoenixDAO ont une immense opportunité de contribuer positivement à l’écosystème plus large, de gagner un revenu passif sur les pièces jalonnées et de participer au processus de gouvernance de la plate-forme.

Ceux qui sont prêts à miser et à profiter des avantages de gagner de l’intérêt en verrouillant PHNX peuvent se rendre sur le site Web de PhoenixDAO pour connecter leur portefeuille et commencer !

Vous voulez les dernières nouvelles sur Crypto ? Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire !