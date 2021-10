Qu’est-ce que le livre blanc Bitcoin ?

Description technique, le livre blanc Bitcoin a été le premier document à exposer les principes d’un système de paiement électronique peer-to-peer sécurisé et sans confiance cryptographique qui a été fondamentalement conçu pour être transparent et résistant à la censure, ainsi que pour rétablir le contrôle financier. entre les mains de l’individu. À cette époque, le monde était en proie à une crise financière catalysée par une spéculation excessive sur les marchés financiers et les banques risquant des millions de dollars d’argent des déposants.

