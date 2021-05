Qu’est-ce que le long coronavirus? Combien de temps les patients guéris ressentent-ils des symptômes de type Covid?

Le Dr Kapur a également déclaré que les patients devraient se concentrer davantage sur leur bien-être physique et ne pas trop penser à leurs symptômes post-Covid-19.

De nombreux patients atteints de coronavirus qui se sont rétablis du coronavirus au cours de la deuxième vague se plaignent de faiblesse, de fièvre légère, de douleurs corporelles et même d’essoufflement malgré un test négatif pour le virus. Ceux qui avaient contracté le virus se sentent encore plus vulnérables car ils ne peuvent même pas se faire vacciner contre le Covid-19 au moins 6 à 8 semaines après leur guérison. Les experts de la santé et les médecins ont appelé ce phénomène Long Covid.

Combien de temps peut-on ressentir les effets du coronavirus?

Selon un rapport d’Indian Express, les médecins et les experts de la santé ont soutenu que ces affections post-Covid-19 peuvent durer entre 4 et 12 semaines après que le patient se soit rétabli de la maladie. Avec la peur du coronavirus partout, ces patients ont tendance à supposer qu’ils ont à nouveau attrapé le virus. Outre le repos corporel et une alimentation saine, les patients récemment rétablis doivent également rester en contact avec leur médecin.

Pourquoi Long Covid se produit-il?

Selon le Dr Ajay Bagga, ancien chirurgien civil, Chandigarh, le coronavirus n’a pas seulement un impact sur le fonctionnement des poumons, mais affecte également d’autres organes vitaux, notamment le foie, le cœur, le système nerveux et les reins, entre autres. Le Dr Bagga a également déclaré que l’impact sur ces organes varie d’un cas à l’autre en fonction du mode de vie, de l’immunité et des habitudes alimentaires de la personne. Le Dr Bagga a également déclaré que certains patients peuvent même ressentir des symptômes dans leur corps même après trois mois et jusqu’à ce que les organes soient réparés, les symptômes peuvent persister.

Est-ce que Long Covid affecte chaque patient guéri?

Le Dr A Kapur de Jalandhar a déclaré à l’Indian Express que les patients guéris de Covid devraient commencer des exercices de respiration légers accompagnés d’une petite marche qui augmente la force de leurs poumons. Le Dr Kapur a également déclaré que les patients devraient se concentrer davantage sur leur bien-être physique et ne pas trop penser à leurs symptômes post-Covid-19.

Le Dr Paramjit Mann, président élu de l’Indian Medical Association, Punjab Chapter a déclaré à l’Indian Express que l’exercice physique modéré assure un apport sanguin adéquat à chaque organe du corps et aide à retrouver l’immunité perdue. Le Dr Mann a également déclaré que les exercices physiques donnaient également un effet de bien-être qui aide à vaincre la négativité.

