Qu’est-ce que le Mécanisme RED, le substitut d’ERTE préparé par le Gouvernement ?

11/12/2021 à 07h00 CET

VERÓNICA SEDEÑO / EP

Les Mécanisme ROUGE, par laquelle le Gouvernement entend remplacer définitivement le dossiers de réglementation du travail temporaire (ERTE) avec des conditions particulières, elle a provoqué le rejet des agents sociaux. Mais quel est ce mécanisme ? Pour l’instant, les informations disponibles auprès de l’Exécutif parlent d’un outil qui pourrait être activé dans deux cas. D’une part, pour des raisons structurelles, c’est-à-dire lorsque des changements structurels organisationnels, techniques ou productifs ont lieu dans un secteur donné ou que de nouvelles méthodes de travail et de production sont introduites qui génèrent des pertes de compétitivité liées à entretien du personnel; ou, au contraire, dues à des causes conjoncturelles, c’est-à-dire lorsqu’il existe des causes économiques découlant d’une situation générale qui incite à activer des mécanismes de stabilisation supplémentaires.

Selon la proposition présentée, le ministère des Affaires économiques sera celui qui établira « des paramètres objectifs basés sur l’analyse d’un large ensemble d’indicateurs, qui déterminent une présomption des causes d’activation ».

Validité du mécanisme RED

Le gouvernement indique également dans son document que le Mécanisme ROUGE Il a une durée maximale de douze mois s’il y a accord dans la période de consultation et de six mois en cas d’autorisation par l’autorité du travail lorsqu’il n’y a pas d’accord. En cas de mécanisme RED pour des raisons structurelles, un maximum de deux prolongations de six mois chacune peut être demandée.

Il est également proposé que la période de référence et le pourcentage de réduction des heures de travail sont identiques pour tous travailleurs touchés du même centre de travail, bien qu’il soit permis de fixer différents pourcentages de réduction du temps de travail ou un nombre différent de jours maximum de suspension, en fonction des groupes professionnels, des fonctions ou des emplois lorsqu’il existe des motifs justificatifs « dûment accrédités ».

Dans le domaine du Mécanisme RED pour des raisons structurelles, le Gouvernement propose d’incorporer un plan d’outplacement pour les personnes concernées qui devrait inclure des mesures spécifiques de formation et d’orientation professionnelle, une attention personnalisée à la personne touchée et Recherche d’emploi active.

Incitations du mécanisme RED

Les entreprises qui embauchent des travailleurs touchés par le mécanisme RED à caractère structurel par le biais de contrats à durée indéterminée, y compris à durée indéterminée, ils auraient droit à une prime de cotisation à la Sécurité sociale de 50 % de la cotisation professionnelle à la Sécurité sociale pour les risques communs pendant une période de 6 mois.

La réduction du temps de travail applicable dans le mécanisme RED pourrait être comprise entre 10% et 70%, selon la proposition, et tant qu’elle est en vigueur ou la suspension des contrats, pas d’heures supplémentaires, de nouvelles heures embauche ni nouvelle externalisation d’activité.

Le Gouvernement propose également que les entreprises autorisées à appliquer un Mécanisme RED puissent bénéficier d’exonérations fiscales à condition qu’ils développent des actions de formation en faveur des personnes affectées, et puissent bénéficier en même temps d’une majoration de crédit pour le financement d’actions dans le domaine de la formation programmée, qui ira de 320 euros par personne à 425 euros, selon le nombre de travailleurs. Sommes actions de formation ils seraient obligatoires dans le mécanisme RED pour des raisons structurelles. En cas de manquement à ces obligations, les entreprises doivent rembourser le montant des exonérations. De même, les prestations de cotisations sont conditionnées au maintien dans l’emploi des travailleurs concernés pendant six mois.

Les travailleurs touchés par un mécanisme RED Ils auront droit à une allocation de 70 % de la base réglementaire, incompatible avec les allocations de chômage ou les subventions, mais compatible avec le travail à temps partiel. Le temps de perception ne serait pas considéré comme consommé pour la protection contre le chômage, bien qu’il ne soit pas considéré comme une période de cotisation.

La proposition de l’Exécutif implique la création d’un fonds pour payer ces nouveaux ERTE, à l’instar du Fonds de réserve pour les retraites, qui aurait pour objectif de répondre aux futurs besoins de financement en termes de prestations pour les travailleurs, d’exonérations de frais professionnels et de dépenses de déformation.

Rejet des agents sociaux

CCOO, UGT, CEOE et Cepyme Ils ont fait part au gouvernement de leur rejet de la proposition qu’il a faite sur le mécanisme qui remplacera définitivement les dossiers de régulation du travail temporaire (ERTE) à conditions particulières.

Selon des sources syndicales, lors de la réunion tenue mercredi dernier, la table des réforme du travail, jeLes agents sociaux en séance plénière se sont opposés à la proposition que le Gouvernement avait précédemment présentée sur le Mécanisme RED. « Nous avons demandé au gouvernement de reconsidérer sa proposition, qui dans ce cas n’a servi qu’à ralentir ce processus, dans lequel nous devrions être plus agiles pour parvenir à un accord », ont indiqué des sources de l’UGT, manquant un « engagement clair » de maintien de l’emploi pour les entreprises qui utilisent le nouvel ERTE, qui, selon lui, figure désormais dans la législation sur la pandémie ERTE.

Des sources de la CEOE ont pour leur part indiqué que la proposition du gouvernement est « plus restrictive, plus interventionniste » et plus coûteuse pour les Entreprise que le modèle actuel. « Cette situation complique la possibilité de parvenir à un accord dans le table de dialogue social« , ont admis les mêmes sources.

Le président de la CEOE, Antonio Garamendi, a exprimé sa « surprise » à l’origine de cette mesure du ministère de l’Economie, dirigé par Nadia Calviño, et a montré son rejet du document gouvernemental. « Il est plein d’interventionnisme et ne laisse pas aux entreprises la possibilité de faire ce que l’Europe demande, c’est-à-dire la ‘flexicurité’ pour ouvriers et la flexibilité pour que les entreprises puissent s’adapter », a déclaré le président de l’association patronale. La CEOE soutient que l’approche du gouvernement envers ERTE « ne va pas dans le bon sens », puisqu’elle introduit « plus de bureaucratie et plus de coûts » pour les entreprises.