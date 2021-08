Qu’est-ce que le métaverse ? Un plan high-tech pour Facebookifier le monde

Source : Adobe/wacomka

Nick Kelly, maître de conférences en design d’interaction, Université de technologie du Queensland .

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a récemment annoncé que le géant de la technologie passerait d’une entreprise de médias sociaux à une “entreprise méta-inverse”, opérant sur un “Internet intégré” qui combine plus que jamais les mondes réel et virtuel. .

Alors, qu’est-ce que « le métaverse » ? Cela ressemble au genre de choses dont les milliardaires parlent pour faire les gros titres, comme le patron de Tesla, Elon Musk, qui met en place des “pizzerias” sur Mars. Cependant, étant donné que près de trois milliards de personnes utilisent Facebook chaque mois, la suggestion de Zuckerberg d’un changement d’adresse mérite une certaine attention.

Le terme « métavers » n’est pas nouveau, mais récemment, il y a eu une augmentation de la popularité et des spéculations sur ce que tout cela pourrait signifier dans la pratique.

L’idée du métavers est utile et est susceptible d’être avec nous pendant un certain temps. C’est un concept qui mérite d’être compris même si, comme moi, vous êtes critique vis-à-vis de l’avenir proposé par ses tenants.

Les humains ont développé de nombreuses technologies pour tromper nos sens, des haut-parleurs et des téléviseurs aux jeux vidéo interactifs et à la réalité virtuelle, et à l’avenir, nous pourrions développer des outils pour tromper nos autres sens, tels que le toucher et l’odorat. Nous avons beaucoup de mots pour ces technologies, mais pas encore de mot populaire qui se réfère à l’ensemble du mélange de réalité à l’ancienne (le monde physique) et de nos extensions fabriquées à la réalité (le monde virtuel).

Des mots comme « Internet » et « cyberespace » ont été associés à des lieux auxquels nous accédons via des écrans. Ils ne capturent pas tout à fait l’entrelacement constant d’Internet avec les réalités virtuelles (comme les mondes de jeu 3D ou les villes virtuelles) et la réalité augmentée (comme les superpositions de navigation ou Pokémon GO).

Tout aussi important, les anciens noms ne capturent pas les nouvelles relations sociales, expériences sensorielles et comportements économiques qui émergent à côté de ces extensions du virtuel. Par exemple, Upland combine un reflet virtuel de notre monde avec des jetons non fongibles (NFT) et des marchés immobiliers.

Upland est une sorte de jeu d’échange de propriétés « métavers » basé sur des directions du monde réel. Plateau

L’annonce Facebook parle de ses tentatives pour imaginer à quoi pourraient ressembler les médias sociaux dans le métaverse.

Cela aide également que “métavers” soit un terme poétique. Les chercheurs ont écrit sur une idée similaire sous le nom de “réalité étendue” pendant des années, mais c’est un nom assez ennuyeux.

“Metaverse”, inventé par l’écrivain de science-fiction Neal Stephenson dans son roman Snow Crash de 1992, a un attrait beaucoup plus romantique. Les écrivains ont l’habitude de reconnaître les tendances qu’ils doivent nommer : « cyberespace » vient d’un livre de 1982 de William Gibson ; “Robot” est tiré d’une pièce de 1920 de Karel Čapek.

Des néologismes récents comme “le cloud” ou “l’Internet des objets” sont restés avec nous précisément parce qu’ils sont des moyens utiles de se référer à des technologies qui prenaient de plus en plus d’importance. Le métaverse est dans cette même catégorie.

Si vous passez trop de temps à lire sur les grandes entreprises technologiques comme Apple, Facebook, Google et Microsoft, vous pourriez finir par penser que les progrès technologiques (comme l’essor du métaverse) sont inévitables. Il est difficile de ne pas commencer à réfléchir à la manière dont ces nouvelles technologies façonneront notre société, notre politique et notre culture, et à la manière dont nous pourrions nous intégrer dans cet avenir.

Cette idée est appelée « déterminisme technologique » : le sentiment que les progrès technologiques façonnent nos relations sociales, nos relations de pouvoir et notre culture, avec nous comme de simples passagers. Il ignore le fait que dans une société démocratique, nous avons notre mot à dire sur la façon dont tout cela se déroule.

Pour Facebook et d’autres grandes entreprises, déterminées à adopter la « prochaine grande chose » avant leurs concurrents, le métaverse est passionnant car il présente une opportunité pour de nouveaux marchés, de nouveaux types de médias sociaux, de nouveaux appareils électroniques grand public et de nouveaux brevets.

Ce qui est moins clair, c’est pourquoi vous ou moi serions enthousiasmés par tout cela.

Une histoire de famille

Dans le monde ordinaire, la plupart d’entre nous sont confrontés à des choses comme une pandémie, une urgence climatique et une extinction massive d’espèces induite par l’homme. Nous avons du mal à comprendre à quoi ressemble une bonne vie avec la technologie que nous avons déjà adoptée (les appareils mobiles, les médias sociaux et la connectivité mondiale sont liés à de nombreux effets indésirables comme l’anxiété et le stress).

Alors pourquoi serions-nous enthousiasmés par les entreprises technologiques qui investissent des milliards de dollars dans de nouvelles façons de nous distraire du monde quotidien qui nous donne de l’air à respirer, de la nourriture à manger et de l’eau à boire ?

Les idées de style métavers pourraient nous aider à organiser nos sociétés de manière plus productive. Des normes et des protocoles partagés qui relient des mondes virtuels disparates et des réalités augmentées en un seul métaverse ouvert pourraient aider les gens à travailler ensemble et à réduire la duplication des efforts.

En Corée du Sud, par exemple, une « alliance méta-inverse » s’efforce de persuader les entreprises et le gouvernement de travailler ensemble pour développer une plate-forme nationale ouverte de réalité virtuelle. Une grande partie de cela consiste à trouver des moyens de combiner les smartphones, les réseaux 5G, la réalité augmentée, les monnaies virtuelles et les médias sociaux pour résoudre les problèmes de la société (et, plus cyniquement, faire du profit).

Des affirmations similaires ont été faites au sujet du partage et de la collaboration dans les premiers jours d’Internet. Mais au fil du temps, la promesse initiale a été balayée par la domination des grandes plates-formes et du capitalisme de surveillance.

Internet a très bien réussi à connecter des personnes du monde entier les unes aux autres et à fonctionner comme une sorte de bibliothèque alexandrine moderne pour abriter de vastes réserves de connaissances. Cependant, il a également accru la privatisation des espaces publics, il a invité la publicité dans tous les coins de notre vie, il nous a uni à une poignée d’entreprises géantes plus puissantes que de nombreux pays et il a conduit le monde virtuel à consommer le monde. physique par des dommages environnementaux.

Au-delà du monde d’un monde

Les problèmes les plus profonds avec le métavers ont à voir avec le genre de vision du monde qu’il représenterait.

Dans une vision du monde, nous pouvons nous considérer comme des passagers dans une réalité singulière qui est comme un conteneur pour nos vies. Cette vue est probablement familière à la plupart des lecteurs, et elle décrit également ce que vous voyez sur quelque chose comme Facebook : une « plate-forme » qui existe indépendamment de l’un de ses utilisateurs.

Dans une autre vision du monde, qui, selon les sociologues, est courante dans les cultures indigènes, chacun de nous crée la réalité dans laquelle nous vivons à travers ce que nous faisons. Des pratiques comme le travail et les rituels relient les gens, la terre, la vie et la spiritualité, et ensemble, ils créent la réalité.

Un problème clé avec la première vision est qu’elle conduit à un “monde unique”: une réalité qui ne permet pas d’autres réalités. C’est ce que l’on voit déjà sur les plateformes existantes.

La version actuelle de Facebook peut augmenter votre capacité à vous connecter avec d’autres personnes et communautés. Mais en même temps, cela limite la façon dont vous vous y connectez : des fonctionnalités telles que six « réactions » prédéfinies aux publications et au contenu choisis par des algorithmes invisibles façonnent l’ensemble de l’expérience. De même, un jeu comme PlayerUnknown’s Battlegrounds (avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs) offre des possibilités illimitées de développement d’un jeu, mais définit les règles selon lesquelles il peut être joué.

L’idée d’un métavers, en déplaçant encore plus de nos vies sur une plate-forme universelle, étend ce problème à un niveau plus profond. Il nous offre une possibilité illimitée de surmonter les limitations du monde physique ; cependant, ce faisant, vous ne les remplacez que par des restrictions imposées par ce que le métaverse autorise.

