Les innovations et développements technologiques relient différents aspects du monde financier, virtuel et physique. Nous pouvons accéder à tout ce que nous voulons en quelques clics sur nos appareils. L’écosystème crypto et blockchain est un espace unique et disruptif. Les jeux Blockchain, les paiements NFT et cryptographiques partagent le développement de ce que nous appelons le "métaverse". Mais qu’est-ce que le métaverse et comment le cryptage s’intègre-t-il dans ce concept ? Nous allons voir.

Le terme "métaverse" Il est utilisé pour décrire la future itération d’Internet. Il est constitué d’espaces virtuels 3D persistants, partagés et en ligne liés à un univers virtuel. Il connecte plusieurs plates-formes, tout comme Internet connecte différents sites Web dans un seul navigateur. À l’origine, le concept a été développé en un roman de science-fiction Snow Crash, écrit par Neal Stephenson. Avant, c’était une idée fictive. Mais, avec les innovations technologiques, cela pourrait bientôt devenir une réalité.

Le concept de métaverse est alimenté par la réalité augmentée. Certains aspects du métavers peuvent être vus dans des jeux vidéo virtuels tels que Second Life, Fortnite ou des outils de socialisation au travail tels que Gather.town. Ils rassemblent des éléments de nos vies dans le monde en ligne. Ces applications ne sont pas le métaverse, mais lui sont liées.

Le métavers n’a pas complètement vu le jour, mais nous commençons à voir la croissance de ce qui pourrait être la base d’une future réalité du métavers. Par exemple, en plus des jeux et des médias sociaux, le monde virtuel connecte les économies, la gouvernance décentralisée et d’autres applications. Des objets et des pièces de valeur peuvent être créés et développés dans un seul espace virtuel lié. Sonne familier?

Le concept de métaverse étant lié à la réalité virtuelle 3D, les jeux vidéo offrent l’expérience virtuelle la plus proche des utilisateurs, car ils offrent plusieurs caractéristiques qui peuvent recouper certains aspects de nos vies.

Par exemple, les jeux vidéo Roblox organisent même des réunions virtuelles et des concerts virtuels. En plus de jouer au jeu lui-même, les joueurs peuvent l’utiliser pour d’autres activités et parties de leur vie dans le cyberespace. Notez que lorsque le jeu multijoueur Fortnite a fait la tournée musicale virtuelle en jeu de Travis Scott, 12,3 millions de joueurs ont participé.

Les jeux vidéo offrent un aperçu 3D du monde virtuel, mais cela n’inclut pas tout ce dont vous avez besoin pour terminer un métavers. La crypto peut fournir d’autres aspects importants du métaverse, tels que la preuve numérique de propriété, le transfert de valeur, l’accessibilité et la gouvernance.

Pour que le métavers puisse pleinement exister, nous aurions besoin de travailler, de socialiser et d’acheter des objets virtuels au sein d’un écosystème. Nous aurions besoin d’un moyen sécurisé de montrer la propriété et de transférer ces objets ou de l’argent en réalité virtuelle. Si cela devient une partie importante de nos vies, nous voudrons également jouer un rôle dans la gouvernance et la prise de décision de l’écosystème. La blockchain peut fournir un moyen décentralisé et transparent de traiter les problèmes qui seraient critiques pour un métavers :

Preuve numérique de propriété : vous pouvez prouver instantanément la propriété de vos activités et de vos actifs si vous possédez un portefeuille numérique. Un portefeuille est la méthode la plus sécurisée pour les biens et les identités numériques.

Objets de collection numériques : Étant donné que le métaverse reproduit des activités réelles, il est important de montrer qu’un article est original et unique. Avec l’aide de NFT, nous pouvons créer des objets 100% uniques qui ne peuvent pas être copiés. Ce concept peut également être utilisé pour représenter la propriété des éléments physiques dans le métaverse.

Transfert de valeur : un métaverse nécessite une méthode sécurisée de transfert d’objets et de devises. Dans la plupart des plateformes de réalité virtuelle d’aujourd’hui, les monnaies du jeu sont moins sécurisées que la blockchain. Si les utilisateurs gagnent de l’argent dans le métaverse, ils auraient besoin d’un moyen sûr et fiable d’envoyer et de recevoir des devises.

Gouvernance : Dans le monde réel, nous avons un système de vote pour élire les dirigeants et les gouvernements. Il est également important d’avoir la capacité de contrôler les règles de l’interaction dans le métavers. Avec une architecture décentralisée, la blockchain fournit un terrain d’exposition pour mettre en œuvre la gouvernance dans le métaverse. La blockchain a déjà prouvé sa capacité à mettre en œuvre une gouvernance équitable.

Interopérabilité : la La technologie Blockchain améliore la compatibilité entre les différentes plateformes. Des projets de crypto comme Polkadot (DOT) et Avalanche (AVAX) permettent aux utilisateurs de créer des blockchains personnalisées interactives. La blockchain a le potentiel de créer un seul métaverse qui peut connecter plusieurs environnements virtuels.

L’une des voix les plus fortes de la génération actuelle qui soutient un métavers unifié est Facebook. Le PDG Mark Zuckerberg a révélé son intention de développer un projet de métaverse. Le projet soutiendra le travail à distance et améliorera les opportunités financières pour les personnes dans les pays en développement, en combinant les aspects des médias sociaux, de la communication et des crypto-monnaies. Cela serait soutenu par le stablecoin en développement de la plate-forme, Diem, qui pourrait devenir la crypto-monnaie dominante dans un tel environnement. D’autres grandes entreprises technologiques comme Microsoft, Google et Apple visent également la création de métaverses.

La prochaine étape dans la création d’un espace virtuel unifié serait l’intégration des marchés NFT et des mondes virtuels 3D. Alors que les utilisateurs peuvent vendre leurs produits sur plusieurs marchés NFT comme OpenSea, il n’existe actuellement aucune plate-forme 3D populaire. Cela pourrait changer bientôt; Il n’est pas impossible de développer des applications liées au métaverse pour les programmeurs de blockchain.

Même si cela peut prendre plusieurs années pour établir un métavers unifié, nous pouvons déjà assister aux développements qui peuvent conduire à sa création. Les plateformes de jeux vidéo telles que Fortnite et Roblox offrent une expérience virtuelle aux utilisateurs, tandis que la technologie blockchain s’interconnecte de plus en plus avec notre vie quotidienne. Ces technologies ne feront que croître.

