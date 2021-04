Qu’est-ce que le mode ECO pour les applications Windows 10, comment l’activer et pourquoi le faire | La technologie

Windows prépare une nouveauté intéressante pour améliorer les performances de votre ordinateur, l’autonomie de la batterie et réduire la surchauffe de l’appareil. Voici comment fonctionne le mode Eco et c’est ainsi que vous pouvez l’activer.

La prochaine grande mise à jour de Windows 10 cache une surprise qui pourrait aider de nombreux utilisateurs, mais aussi passer très inaperçue. Microsoft a développé un mode Eco pour améliorer les performances de nos ordinateurs et qui attendra caché dans le gestionnaire de tâches jusqu’à ce que nous l’activions.

Mode éco Windows est une fonction expérimentale de Windows 10. Seul le Insiders Windows vous y avez accès pour le moment, mais petit à petit, il finira par être déployé sur tous les appareils dotés de ce système d’exploitation. Son fonctionnement a déjà été indiqué, nous allons donc vous expliquer tout ce que nous savons sur ce Mode Eco afin que vous soyez attentif après la prochaine mise à jour.

Pour les moments où vous lisez simplement un e-mail dans le navigateur et que vous entendez comment le ventilateur de votre appareil commence à fonctionner à grande vitesse. Quelque chose étrangle inutilement votre équipement, avec le mode Eco, Microsoft vise à donner aux utilisateurs la possibilité de corriger ces excès présenté par une entreprise ou des programmes tiers.

En activant le mode Eco pour ce programme ou cette tâche, Microsoft explique qu’il «limite l’utilisation des ressources pour ce processus en abaissant sa priorité et en s’assurant qu’il fonctionne efficacement sur le processeur en tirant parti d’EcoQoS». La société souligne que certaines applications continuent de consommer des ressources système même lorsqu’elles sont inactives et ne sont pas utilisées, et lorsque cette activité secondaire provoque des augmentations de température, un ralentissement de l’ordinateur et une consommation de batterie élevée, nous nous rendons dans le gestionnaire de tâches pour consulter où c’est le problème.

À partir de ce programme, Microsoft souhaite que les utilisateurs disposent de plus d’options pour limiter l’utilisation des ressources à certains programmes si leur ordinateur en a besoin. La société affirme que le mode Eco sera en mesure de réduire la charge de travail à des niveaux tels que la performance au travail est vous verrez amélioré entre 14% et 76%.

Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité n’est pas disponible dans les versions stables, si vous voulez l’essayer, vous devez installer le Insider Preview Build 21364. Espérons ou non pour la version finale, ce sont les étapes à suivre pour activer le mode Eco ou le désactiver lorsqu’il n’est plus nécessaire.

Ouvrez le gestionnaire de tâches, vous pouvez le rechercher sur la barre du bureau ou utiliser la commande clavier Ctrl + Maj + Echap. Vérifiez les applications et les programmes qui consomment trop de ressources et qui sont intéressés par l’application du mode Eco. Cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez la fonction Mode Eco dans le menu contextuel, comme indiqué dans l’image principale de l’article. Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour confirmez qu’il s’agit de l’opération que vous souhaitez effectuer.

Ce n’est pas un processus compliqué, comme vous l’avez vu, la même chose pour désactiver cette fonction. Un moyen plus rapide de fluidifier la charge de travail de votre ordinateur et de concentrer votre capacité et vos ressources sur les priorités, sans avoir à arrêter des tâches ou des applications.