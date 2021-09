Qu’est-ce que le mode navigation privée de Chrome fait et ne fait pas : est-ce vraiment bon pour tout ? | La technologie

in

Depuis qu’il est entré dans nos vies, il est devenu une sorte d’outil magique qui peut nous protéger de tout. Mais son utilisation et son utilité sont bien plus complexes que ce qu’ils nous ont vendu.

Que celui qui n’a pas utilisé le mode incognito du navigateur jette la première pierre. Et c’est que malgré sa renommée, cette option que Chrome et Mozilla apportent, entre autres, s’est avérée utile pour lutter contre certains problèmes de navigation.

Mais, comme tout autre module complémentaire utile, ce que vous pensez pouvoir faire est différent de ce que vous faites réellement. Car, nous allons voir si c’est aussi pratique que beaucoup le croient ou si c’est un peu utile avec beaucoup de fumée autour.

Pour commencer, il faut reconnaître que le mode incognito empêche les moteurs de recherche d’enregistrer notre historique de navigation, les cookies, les données du site de nous être téléchargés et les informations des formulaires que nous remplissons restent sur votre ordinateur.

C’est une étape, puisque ne pas enregistrer nos informations personnelles dans des formulaires peut aider à préserver notre vie privée si quelqu’un accède à notre ordinateur/mobile sans notre autorisation.

Cependant, Lorsqu’il s’agit de choses comme les logiciels malveillants, les fuites de données ou le phishing, le mode incognito ne protège en aucune façon. Ces problèmes de sécurité sont plus complexes que le vol de données stockées localement sur votre appareil.

Si vous cliquez accidentellement sur un lien suspect, ouvrez un fichier ou tombez dans le piège d’une escroquerie par hameçonnage, la mise en pause de votre historique de navigation n’empêche pas les virus de s’installer sur votre ordinateur.

C’est-à-dire, Si vous allez naviguer dans des endroits dangereux, votre sécurité sera tout aussi compromise, que vous naviguiez en mode navigation privée ou non.

Le mode navigation privée ne protège pas les tiers de voir vos informations plus que la navigation normale. Vos recherches ne cessent d’apparaître aux yeux du gouvernement s’il veut examiner votre histoire.

L’utilisation du mode navigation privée est cComparable à l’utilisation d’un navigateur et à l’effacement de tout votre historique juste après. Bien sûr, cela présente déjà certains avantages, mais ce n’est pas une panacée.

Ceci signifie que C’est un bon moyen de garder votre navigation sur Internet privée devant les autres personnes autour de vous. Cela permet également d’empêcher le stockage d’informations indésirables sur votre ordinateur.

Mais, quand il s’agit de se protéger des virus et des pirates, il vaut mieux chercher un antivirus puissant, car il ne fait pas de miracles.