Qu’est-ce que le mode Super Alexa ?

Amazon Alexa regorge de petits trucs et secrets. Certains d’entre eux sont vraiment utiles, tandis que d’autres sont là uniquement pour votre propre amusement. Super Alexa tombe carrément dans la deuxième catégorie – voici comment l’activer et l’explication de son existence.

Le mode Super Alexa est activé avec le célèbre code Konami, également connu sous le nom de Contra Code, et invoque une réponse idiote qui inclut parfois une obscure référence à League of Legends. C’est un œuf de Pâques plutôt qu’une fonctionnalité pratique.

Comment activer le mode Super Alexa ?

Dites à un locuteur « Alexa, haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A, commencez. » Vous devez obtenir cela exactement correctement pour que Super Alexa se déclenche. En fait, si vous faites une légère erreur dans l’ordre des mots, Alexa vous encourage à réessayer avec des réponses telles que « vous êtes si proche » ou « près mais pas de cigare ».

Si vous réussissez, Alexa vous dira qu’elle vous donne des « power-ups » ou vous présentera un message plus élaboré, comme suit :

« Mode Super Alexa activé. Démarrage des réacteurs… en ligne. Activation de systèmes avancés… en ligne. Élever des dongers. Erreur. Dongers disparus. Abandonner.

Quelle est l’histoire du mode Super Alexa ?

Super Alexa est un œuf de Pâques pour les joueurs de longue date. La phrase de déclenchement est le code Konami, également connu sous le nom de code Contra. Il a été utilisé pour la première fois dans le jeu Gradius de Konami en 1986 pour la NES, mais est mieux connu de Contra, un jeu de plateforme sorti en 1987. La saisie du code à l’écran titre de Contra a donné aux joueurs 30 vies. Comme Contra était notoirement difficile, la mémorisation du code était souvent considérée comme moins une triche qu’une obligation.

Le code a depuis été inséré dans de nombreux jeux, dont certains n’ont rien à voir avec Konami comme Fortnite, Tetris Effect et BioShock Infinite. Vous pouvez même l’utiliser avec Siri ou Google Assistant pour obtenir des réponses uniques.

Le terme « dongers » dans l’une des réponses d’Alexa fait référence à Imaqtipie, un streamer de League of Legends sur Twitch. Il est célèbre pour avoir utilisé un champion appelé Heimerdinger, dont il a raccourci le nom en « Donger ». Cela a à son tour été intégré à l’expression « élever vos dongers » et a attiré l’attention de Twitch et du reste de la communauté League of Legends.

L’activation de Super Alexa n’a aucune valeur pratique. Sa présence provient vraisemblablement du fait que quelqu’un chez Amazon soit un fan de Contra, Konami ou des jeux en général.

