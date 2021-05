Qu’est-ce que le multivers de DC: 7 choses à savoir des bandes dessinées

Juste au moment où vous pensiez que les choses ne pourraient pas devenir plus grandes dans la continuité de la bande dessinée qu’un multivers, les choses finissent par devenir plus grandes. Je me demande si, après que le film Flash présente le multivers, si d’autres films de super-héros à venir tenteront d’incorporer l’Omniverse, ou est-ce que ce sera trop pour certains publics à comprendre. Étant donné que le public des films de bandes dessinées est toujours à la recherche de quelque chose avec lequel il doit être défié (du moins le prétendent-ils), cela pourrait être le pari créatif qui nous unifie, tout comme la façon dont l’Omnivers a été créé, après tout.