Qu’est-ce que le multivers de Marvel: 4 choses à savoir des bandes dessinées

Certains êtres existent en dehors du multivers Marvel

Il y a des personnages sans lien direct avec une réalité dont les actions n’affectent même pas les univers existants, mais ils pourraient encore déterminer si une certaine réalité doit exister ou non. Ces êtres – allant des célestes aux organisations bureaucratiques – pourraient même être considérés comme des protecteurs d’une ou de toutes les réalités, comme Merlyn – le protecteur et le catégoriseur d’origine du multivers Marvel. Le sorcier établirait le Captain Britain Corps, affectant un agent différent pour surveiller la version de chaque réalité des îles britanniques et, par extension, cette réalité elle-même.

La Time Variance Authority, pour laquelle travaille le personnage de Loki d’Owen Wilson, Mobius M. Mobius, est chargée de protéger le flux du temps dans le multivers – une responsabilité que le docteur Strange a assumée pour Earth-616. Pourtant, leur compétence est toujours à la merci d’un éternel Titan à trois têtes, multiversal, qui supervise tous les délais, connu sous le nom de Tribunal vivant. Bien sûr, même lui est toujours un sous-jacent au One-Above-All – qui est essentiellement l’équivalent Marvel du Dieu.