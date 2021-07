Qu’est-ce que le NDI ? tout ce que tu as besoin de savoir

NDI est un protocole réseau qui permet d’envoyer des signaux audio, vidéo et de métadonnées sur des réseaux standard en temps réel. NDI est bidirectionnel, à faible latence et peut transmettre des vidéos jusqu’à 4K et au-delà. Il est utilisé dans certains des plus grands environnements de diffusion au monde et dans de nombreuses intégrations AV professionnelles. Il est également utilisé par des utilisateurs individuels pour des présentations vidéo ou des jeux en streaming sur des configurations de PC uniques.

La deuxième chose à savoir est que NDI est libre d’utilisation. Bien que certaines solutions, telles que le matériel avec NDI intégré ou des logiciels et applications spécifiques, puissent avoir un coût, la possibilité d’accéder à NDI est absolument gratuite. Vous pouvez accéder immédiatement à NDI et à ses fonctionnalités à l’aide d’outils que vous possédez peut-être déjà.

Le troisième élément clé est que le NDI est plus qu’un simple transport. Il permet de contrôler des appareils tels que les caméras PTZ, de capturer des flux vidéo directement à partir du réseau pour les utiliser dans le montage et de définir une norme pour l’encodage et le décodage. NDI est convivial pour les applications logicielles, offrant une vidéo de haute qualité. Bien que tout le NDI soit compressé, il existe également une option à haute efficacité appelée NDI|HX qui permet aux périphériques de se trouver facilement sur un réseau.

A propos de l’auteur

Michael Namatinia est président et directeur général du NDI au sein du groupe Vizrt

L’histoire du NDI

NDI a commencé sa vie comme un moyen d’apporter une vidéo de qualité diffusion à plus de créatifs. Lors de la création de NDI, l’industrie de la diffusion était encore largement tributaire du câblage SDI pour transporter les signaux audio et vidéo. Le SDI s’est avéré fiable pour les productions coûteuses mais difficile à gérer à grande échelle, encombrant à rediriger ou à transporter, et limité en ne pouvant transporter qu’un seul signal dans une direction, un à la fois.

L’idée derrière NDI était de déplacer les signaux vidéo sur les réseaux existants – et de le rendre libre de le faire. NDI peut fonctionner sur Ethernet standard. Même une connexion 1 Gigabit permet à plusieurs flux NDI de passer de l’expéditeur au destinataire. Cela permet des flux de travail plus rationalisés et plus élégants dans les mondes de la diffusion et de la vidéo numérique. NDI aide à réduire le coût de la diffusion et de la création vidéo, et démocratise davantage l’accès aux capacités de production haut de gamme.

Ces capacités se sont également étendues à l’espace d’installation pro. D’innombrables lieux de culte, écoles, salles de sport et de musique en direct et entreprises ont ajouté des flux NDI à leurs flux de travail pour améliorer la communication. Le modèle d’accès gratuit a également permis à NDI de se déplacer rapidement dans l’espace des consommateurs. Un développeur tiers a créé un plug-in OBS gratuit qui est rapidement devenu l’un des modules complémentaires les plus téléchargés pour le logiciel. Des outils gratuits pour les logiciels Adobe et VLC ont été créés. Les plateformes de visioconférence telles que Zoom et Microsoft Teams sont devenues compatibles NDI.

Du matériel a également été développé. Des fabricants tels que Sony, Panasonic et Canon proposent désormais des caméras PTZ compatibles NDI. NVIDIA a activé les capacités NDI qui éliminent le besoin de cartes de capture traditionnelles dans le streaming de jeux vidéo.

Un workflow de production en direct

Du côté professionnel de l’équation, NDI est le plus souvent utilisé en tandem avec un système de production en direct et des caméras vidéo pour la vidéo en direct – ou pour la vidéo préenregistrée où le changement de caméra est effectué en temps réel pour économiser sur les efforts de post-production. Ces systèmes de production en direct se trouvaient autrefois uniquement dans le domaine de la diffusion, mais sont désormais plus facilement abordables pour les petites et moyennes entreprises et les créateurs de contenu individuels.

Dans une configuration couramment utilisée, plusieurs caméras pan-tilt-zoom peuvent être positionnées dans une zone connectée au réseau. Le système de production en direct peut se trouver à un autre endroit – à proximité, dans un autre bâtiment ou même dans une autre ville ou un autre État. Tant que les caméras et le système de production en direct sont situés sur le même réseau, ils peuvent communiquer en temps réel.

Les boîtiers de conversion peuvent être liés à des appareils HDMI ou SDI et traduits en signaux NDI compatibles avec le réseau. Les écrans d’ordinateur peuvent être capturés à l’aide d’outils logiciels gratuits. Des clips vidéo préenregistrés peuvent être insérés dans la production d’une simple pression sur un bouton. Même les appareils mobiles avec caméras peuvent être connectés au système et utilisés comme flux vidéo en direct. Le système de production en direct facilite également la diffusion en direct de l’événement – soit vers une chaîne de diffusion ou une chaîne sociale, soit vers des téléspectateurs internes – ou tout ce qui précède.

Cette capacité à intégrer n’importe quel type de flux AV dans un système de production en direct fournit également un modèle pour d’autres utilisations. Par exemple, que se passe-t-il si vous souhaitez créer une vidéo de haute qualité mais que vous n’avez que votre ordinateur personnel ?

Un workflow OBS

Open Broadcaster Software – plus communément appelé OBS Studio – est un logiciel gratuit et largement utilisé proposant l’enregistrement d’écran, la capture vidéo et certaines fonctionnalités de montage vidéo – le tout avec la possibilité de concevoir et de basculer entre différents modèles appelés “scènes”. L’un des téléchargements les plus populaires pour OBS est un plug-in NDI développé par un créateur indépendant.

En combinant la suite d’outils OBS avec l’intégration NDI, vous ouvrez un workflow logiciel entièrement gratuit pour la production vidéo en direct. Avec le téléchargement gratuit des outils NDI – et plus précisément de l’entrée virtuelle NDI – vous pouvez utiliser n’importe quelle source NDI comme entrée dans OBS. Cela peut aller d’une caméra PTZ haut de gamme à un appareil Android ou iPhone utilisant une application NDI.

Vous pouvez également utiliser NDI pour capturer des parties de n’importe quel écran à partir de n’importe quel ordinateur ou périphérique sur le réseau. Avec les outils gratuits – cette fois, NDI Screen Capture – vous pouvez utiliser un autre PC ou Mac comme source d’entrée dans OBS. Il existe également des applications mobiles NDI qui peuvent fournir des capacités de capture d’écran.

Cet environnement flexible et évolutif est excellent pour les interviews vidéo, le streaming de jeux vidéo, le jeu de rôle sur table et le streaming de jeux de société, ainsi que les performances musicales ou scéniques sur place. Les gens sont devenus extrêmement créatifs avec ces outils, avec la production de tout, des émissions de cuisine aux cours d’exercices, le tout dans un environnement logiciel gratuit.

Jeu vidéo en streaming

Le streaming de jeux vidéo et les esports méritent une mention spéciale ici car ils utilisent NDI d’une manière particulièrement intrigante. Avec NDI, vous pouvez éliminer le besoin d’une carte de capture lorsque vous utilisez un ou deux ordinateurs.

Il existe actuellement une application appelée NDI Screen Capture HX qui est optimisée pour les GPU NVIDIA et supprime toute dépendance vis-à-vis du processeur d’un PC lors de la capture d’écran, permettant au GPU de faire tout le travail pour la capture d’écran. Cela signifie que si vous possédez déjà un PC équipé d’une puce graphique NVIDIA plus récente, vous bénéficiez gratuitement d’une capacité de capture d’écran 4K, à accélération matérielle et à faible latence.

Pour l’esport, l’évolutivité du NDI entre en jeu de manière importante. Les écrans de plusieurs concurrents sont accessibles simultanément par un environnement de production, ce qui signifie que tout, des jeux mobiles en tête-à-tête aux jeux MOBA en équipe, peut être efficacement transformé en une diffusion. Ils peuvent également faire appel à plusieurs angles de caméra de concurrents, d’annonceurs et de la foule sur place.

Réunions à distance

Même si vous ne cherchez pas à diffuser votre vidéo à un large public, il existe toujours des mises à niveau qui peuvent être apportées à l’utilisation quotidienne de la vidéo. La prévalence du travail à distance en raison de la pandémie mondiale signifie que beaucoup sont devenus des professionnels à l’écran. Cela dit, beaucoup ont également découvert que leurs webcams pour ordinateurs portables sont des appareils vidéo de qualité inférieure.

Heureusement, il y a un correctif. De nombreuses applications de visioconférence populaires, notamment Zoom et Microsoft Teams, fonctionnent avec NDI Webcam Input. Cela signifie que la caméra d’un appareil mobile peut désormais être utilisée comme webcam avec une application mobile NDI. Cela peut également être utilisé des manières décrites ci-dessus – vous permettant d’ajouter rapidement une deuxième entrée vidéo ou une capture d’écran à partir d’un autre ordinateur à votre appel.

NDI Webcam Input fonctionne également avec des applications telles que Discord, ce qui signifie que les soirées de jeu à distance sont soudainement devenues plus dynamiques et plus faciles à faciliter.

Quoi d’autre?

Bien qu’il existe de nombreux autres cas d’utilisation spécifiques, il serait impossible de tous les énumérer ici. La réalité est que NDI permet à plus de capacités vidéo d’exister. Il permet des intégrations AV professionnelles et de nouvelles entreprises de création de contenu. Cela signifie que presque tous vos espaces – travail, école, espace de culte, maison ou même terrain de sport extérieur – peuvent devenir un lieu pour la vidéo en direct.

C’est la réponse à « Qu’est-ce que le NDI ? » – c’est le catalyseur de la liberté de création. Le modèle gratuit signifie que tout le monde peut trouver une manière unique, expressive, puissante et excitante de raconter une histoire. Et cela signifie qu’il y a plus d’histoires mieux racontées.