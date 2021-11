Qu’est-ce que le NFC et comment fonctionne-t-il ? Voici tout ce que vous devez savoir

Vous en avez probablement déjà entendu parler et vous possédez peut-être même un smartphone doté de cette technologie, mais qu’est-ce que NFC sur un téléphone de toute façon ? De nos jours, la plupart des smartphones sont équipés de la technologie Near Field Communication, mieux connue sous le nom de NFC. En un mot, il s’agit d’une norme de communication sans fil basée sur la proximité. Contrairement au Wi-Fi ou au Bluetooth, cependant, l’interaction NFC est limitée à une portée extrêmement courte. Outre les smartphones, vous pouvez parfois trouver NFC sur les tablettes, les haut-parleurs, les objets de collection et même les consoles de jeux comme la Nintendo Switch et la 3DS.

Même si NFC peut sembler un peu terne sur le papier, compte tenu de sa courte portée, il s’agit toujours d’une fonctionnalité assez pratique que beaucoup d’entre nous tiennent pour acquise chaque jour. Dans cet article, jetons donc un coup d’œil à ce qu’est le NFC et à son fonctionnement. Nous explorerons également où vous êtes le plus susceptible de rencontrer la technologie dans le monde réel.

Qu’est-ce que le NFC et comment fonctionne le NFC ?

Nous vous avons donné une brève réponse à ce que c’est déjà, mais comment fonctionne NFC ? NFC n’est pas une technologie radicalement nouvelle. Il s’agit simplement d’une évolution de la technologie RFID (identification par radiofréquence) qui existe déjà depuis des décennies. Si vous avez déjà utilisé une carte-clé pour accéder à un immeuble de bureaux ou à une chambre d’hôtel, vous savez déjà comment cela fonctionne.

La RFID et la NFC fonctionnent toutes deux sur le principe du couplage inductif, au moins pour les implémentations à courte portée. Il s’agit essentiellement du dispositif lecteur générant un champ magnétique en faisant passer un courant électrique dans une bobine. Lorsqu’une balise (avec sa propre bobine) est amenée à proximité, le champ induit un courant électrique à l’intérieur de la balise – sans aucun fil ni même contact physique. Ensuite, une fois la poignée de main initiale terminée, toutes les données stockées sur l’étiquette sont transmises sans fil au lecteur.

NFC est basé sur la technologie RFID, mais a une portée de transmission beaucoup plus faible.

La principale distinction entre RFID et NFC réside dans leurs portées de transmission – la première est souvent utilisée sur de plus longues distances. Par exemple, certaines régions collectent automatiquement les péages routiers par RFID. Des étiquettes sont généralement apposées sur les pare-brise des véhicules et vous n’avez qu’à traverser le poste de péage. La communication peut avoir lieu sur des distances encore plus longues (pensez à cent pieds ou plus) si l’étiquette RFID est équipée d’une source d’alimentation.

NFC, cependant, n’a qu’une portée maximale de quelques centimètres, tout au plus. Et dans la plupart des applications liées aux smartphones, vous constaterez que le logiciel n’initiera la communication que s’il y a un contact physique. Ceci afin d’éviter les déclencheurs accidentels – particulièrement important maintenant que la technologie est utilisée pour transférer des données sensibles.

Un autre point à noter est que les appareils NFC peuvent servir de lecteur ou de tag. Cette capacité bidirectionnelle vous permet d’utiliser un seul élément matériel, tel que votre smartphone, pour toutes sortes d’applications différentes.

Quels appareils ont NFC ?

NFC est une fonctionnalité de base sur les smartphones depuis plusieurs années à ce stade. Le Nexus S a été le premier appareil Android à l’inclure depuis 2010. Apple a également finalement adopté la technologie en 2014 – NFC est présent sur tous les iPhone depuis le 6. De même, les appareils portables, allant des trackers de fitness comme le Mi Band aux montres intelligentes comme l’Apple Watch, incluez-la également.

De nos jours, seuls les appareils bas de gamme ont tendance à ne pas être équipés de NFC. Cela dit, l’importance du NFC peut varier selon les régions. À cette fin, certains fabricants, comme Xiaomi, omettent la bobine sur certains marchés comme l’Inde en raison de la faible adoption de la technologie.

De nos jours, la plupart des smartphones et appareils portables sont équipés de la technologie NFC.

Que pouvez-vous faire avec NFC ?

L’adoption du NFC s’est considérablement améliorée ces dernières années. Voici quelques cas d’utilisation populaires de la technologie :

Transfert de données: Avec la sortie d’Android Ice Cream Sandwich en 2011, Google a introduit Android Beam. La fonctionnalité vous a permis de transférer tout contenu ou données que vous aviez à l’écran vers d’autres appareils compatibles NFC. Tout ce que vous aviez à faire était de toucher l’arrière des deux appareils et d’accepter l’invite de transfert. Android Beam n’a été abandonné que récemment au profit de Nearby Share, qui utilise à la place les technologies Bluetooth et Wi-Fi Direct.

Paiements mobiles: Samsung Pay, Google Pay et Apple Pay utilisent tous la puce NFC de votre smartphone pour les paiements sans contact. De nos jours, la plupart des cartes de débit et de crédit ont déjà une étiquette NFC intégrée. Les applications susmentionnées émulent simplement ces balises, avec l’autorisation de la banque ou de l’institution financière émettrice. Une fois configuré, il vous suffit de rapprocher votre smartphone ou votre appareil portable du lecteur de carte.

Des applications comme Google Pay et Samsung Pay utilisent NFC pour faciliter les paiements sans contact.

Couplage rapide: La commodité de NFC s’étend aux appareils qui n’ont pas d’écran. De nombreux haut-parleurs et casques sans fil l’utilisent pour échanger des informations d’appairage avec votre smartphone. Certains appareils photo l’utilisent également pour initier rapidement une connexion Wi-Fi Direct pour un transfert facile de photos et de vidéos.

Accès aux transports en commun: Les transports publics dans de nombreuses villes, dont Hong Kong, Singapour et Londres, utilisent des cartes NFC comme une forme de mécanisme de contrôle d’accès pour les transports en commun. Certains systèmes sont même compatibles avec les applications de paiement comme Google Pay, vous n’avez donc pas besoin de transporter la carte avec vous.

Jeux: Nintendo utilise la technologie pour connecter des jouets physiques avec des jeux vidéo. Un Amiibo est comme n’importe quelle autre figurine ou carte à collectionner, sauf qu’il contient également une puce NFC intégrée. Si vous apportez l’un d’entre eux à proximité d’une Nintendo Switch ou d’une 3DS, il vous accorde automatiquement des personnages, des niveaux ou des objets bonus supplémentaires pour un jeu particulier.

Automatisation de la maison: Quelques plates-formes de maison intelligente, y compris Home Assistant et HomeKit d’Apple, prennent également en charge NFC. En utilisant des applications sur Android et iOS, vous pouvez configurer des balises NFC prêtes à l’emploi pour contrôler les appareils ou l’automatisation.

NFC vs Bluetooth et UWB : comment se comparent-ils ?

NFC est loin d’être le seul protocole de communication sans fil. En fait, la plupart des appareils incluent déjà des technologies similaires telles que Bluetooth et ultra-large bande (UWB). Alors pourquoi en inclure un autre ?

L’une des plus grandes forces de NFC est qu’il ne nécessite pas d’appairage ou d’entrée manuelle pour établir une connexion – l’écoute prend moins d’une seconde. Les appareils Bluetooth, en revanche, doivent être couplés les uns aux autres, ce qui est un processus fastidieux.

NFC est également nettement plus économe en énergie que Bluetooth et UWB car la portée de transmission est extrêmement courte. La plupart des smartphones sont livrés avec la radio NFC activée par défaut, tandis que la désactivation du Bluetooth est souvent la première suggestion d’économie de batterie.

NFC est moins gourmand en énergie et plus rapide à utiliser que Bluetooth.

En fait, la consommation d’énergie inférieure de NFC permet également à certains appareils comme l’iPhone de l’activer dans des scénarios d’urgence. Cela signifie que même si votre téléphone est à court de jus, il enverra juste assez d’énergie à la puce NFC pour que vous puissiez accéder à votre campus, votre chambre d’hôtel ou votre voiture.

Alors que les voitures commencent à adopter la technologie UWB pour l’entrée sans clé, elle est loin d’être aussi efficace que NFC. À cette fin, il n’est pas surprenant que de nombreux constructeurs automobiles implémentent ce dernier comme mécanisme d’accès de secours. L’UWB est également plus cher et la plupart des applications actuellement servies par NFC n’ont pas besoin de sa précision de position.

De plus, avec autant de cas d’utilisation NFC déjà étoffés, il est clair que la technologie s’est taillée une niche. À cette fin, l’adoption ne fera probablement que s’améliorer à partir de maintenant.

Questions fréquemment posées

Q : Qu’est-ce qu’une balise NFC ?

R : Une étiquette NFC est un petit circuit intégré composé d’une bobine de cuivre et d’une certaine quantité de stockage. Les données peuvent être lues ou écrites sur cette balise uniquement lorsqu’un autre périphérique NFC est amené à proximité, car il n’a pas de source d’alimentation. La proximité du dispositif NFC induit de l’énergie dans le tag et permet la transmission de données.

Q : Qu’est-ce qu’un lecteur NFC ?

R : Tout appareil alimenté doté de sa propre bobine NFC (comme un smartphone ou une tablette) peut servir de lecteur NFC. Le dispositif de lecture utilise sa batterie pour générer un champ électromagnétique, qui alimente toute étiquette amenée à proximité. Un autre exemple courant de lecteur est un terminal de paiement, qui utilise NFC pour confirmer l’authentification d’une carte de débit ou de crédit.

Q : Les iPhones ont-ils la technologie NFC ? Qu’en est-il des appareils Android NFC ?

R : Chaque modèle d’iPhone sorti depuis l’iPhone 5S en 2014 (6 ans et plus) comprend du matériel NFC. Quant à Android, la plupart des appareils de milieu de gamme et haut de gamme offrent une prise en charge NFC. Vous pouvez consulter le site Web du fabricant ou des avis indépendants pour déterminer la disponibilité de la fonctionnalité.

Q : Mon téléphone est-il équipé de la technologie NFC et comment puis-je le savoir ?

R : Si vous possédez un iPhone récent (à partir de 2015 ou plus récent), il possède certainement le matériel requis pour NFC. Sur Android, vous pouvez vous plonger dans l’application Paramètres, puis rechercher NFC dans les sous-menus « Appareils connectés » ou « Réseau et partage ». Les téléphones Android les plus récents prennent en charge NFC.

Q : Que signifie NFC sur mon téléphone ou un autre appareil NFC ?

R : NFC signifie Near Field Communication. C’est une technologie qui permet la transmission de données sans fil sur de courtes distances à l’aide d’ondes radio.

Q : Comment activer le NFC sur un iPhone ?

R : Vous n’avez pas besoin d’activer NFC sur un iPhone. iOS basculera automatiquement NFC pour les applications comme Apple Pay chaque fois que nécessaire.

Q : Comment activer NFC sur un téléphone Android ?

R : Accédez à l’application Paramètres, puis recherchez NFC dans les sous-menus « Appareils connectés » ou « Réseau et partage ». Alternativement, vous pouvez utiliser la fonction de recherche dans vos paramètres.

Q : Comment désactiver NFC sur iPhone ?

R : Vous ne pouvez pas désactiver explicitement NFC sur un iPhone. La fonctionnalité est toujours activée par défaut. La bonne nouvelle est qu’il consomme très peu de batterie, il n’y a donc pas beaucoup d’avantages à désactiver le NFC comme vous le feriez avec le Wi-Fi ou le Bluetooth.

Q : Comment désactiver NFC sur Android ?

R : Vous pouvez désactiver NFC sur Android en activant une bascule dans l’application Paramètres. Recherchez NFC dans les sous-menus « Périphériques connectés » ou « Réseau et partage ». Alternativement, vous pouvez utiliser la fonction de recherche.

Q : Que sont les paiements mobiles NFC ?

R : Votre smartphone peut utiliser NFC pour imiter une carte de débit ou de crédit sans contact à l’aide d’applications telles que Google Pay, Samsung Pay et Apple Pay. Les terminaux de paiement utilisent NFC, donc votre smartphone émule essentiellement les données stockées sur votre carte. Seul le titulaire du compte peut ajouter sa carte car le processus implique une authentification auprès de la banque.