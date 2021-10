Qu’est-ce que le noyau de calcul privé Android ?

Meilleure réponse: Le noyau de calcul privé d’Android 12 est une fonctionnalité qui existe dans son propre espace séparé et sécurisé où les informations et les données pour les fonctions basées sur l’IA telles que Live Caption, Now Playing et Smart Reply peuvent rester sur votre appareil plutôt que dans le cloud.

Apprentissage automatique sur l’appareil

Une grande partie de ce qui fait d’Android un si bon système d’exploitation pour les meilleurs téléphones Android est la façon dont Google peut tirer parti de l’apprentissage automatique pour anticiper notre prochain mouvement ou pour étudier et apprendre nos habitudes. Une machine ne peut pas vraiment apprendre (encore). Pourtant, les ordinateurs sont excellents pour reconnaître les modèles répétitifs, et une fois qu’un moyen de comprendre ces modèles est trouvé, les prédictions peuvent être utilisées pour accélérer les choses et utiliser moins de ressources.

C’est génial, mais l’idée que votre téléphone envoie des détails sur chaque petite chose que vous faites à un serveur quelque part pour être analysé est un peu effrayante. C’est pourquoi il est impératif de faire autant d' »apprentissage » que possible directement sur votre appareil et de le faire de manière à ce que les données qu’il collecte et ce qu’il « apprend » restent sur votre appareil. C’est là que le Private Compute Core d’Android 12 entre en jeu.

À l’heure actuelle, Private Compute Core couvre trois fonctionnalités : Live Caption, Now Playing et Smart Reply. L’IA qui alimente ces fonctionnalités est déjà sur votre appareil, mais le Private Compute Core a été conçu comme un parapluie pour ces fonctionnalités, car Google a l’intention d’injecter l’IA de nouvelles manières pour que la confidentialité d’Android soit prise en compte.

Le Private Compute Core unifie les fonctionnalités existantes avec un espace à l’intérieur de votre téléphone dédié au stockage des données séparément de toute autre chose. Il peut exposer des données pertinentes au système d’exploitation en cas de besoin. Ainsi, par exemple, lorsque vous activez Live Caption, le logiciel qui « écoute » votre flux audio et le traduit en texte en temps réel ne devrait jamais le faire d’une manière qui pourrait exposer ce flux audio à quelqu’un d’autre. Au lieu de cela, avec un espace sûr pour travailler, il peut traiter les données puis renvoyer le résultat au système afin qu’il puisse vous présenter les légendes que vous recherchiez.

L’espace alloué au Private Compute Core ressemble beaucoup à l’espace alloué aux données biométriques. Il est là et le système d’exploitation peut voir l’espace qu’il prend, mais les règles d’entrée et de sortie des données sont très strictes. Rien n’est infaillible, mais cette conception est très sécurisée, ce qui signifie que vos données privées ont plus de chances de rester privées.

Le Private Compute Core est une autre partie d’Android 12 qui montre que Google s’engage à rendre Android plus soucieux de la confidentialité. Bien sûr, Android n’est pas encore tout à fait là quand il s’agit de protéger toutes nos données, mais des mesures comme celle-ci vont dans la bonne direction, et nous avons hâte de savoir quelles autres fonctionnalités Google utilisera le Private Compute Core pour traiter .

