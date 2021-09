Qu’est-ce que le ping lorsque vous mesurez la vitesse d’Internet ?

La chose la plus normale est de penser que notre connexion est bonne si elle a une vitesse de téléchargement élevée et si la vitesse de téléchargement est élevée, nous nous considérerons comme très chanceux. Mais latence c’est aussi un facteur important. Si vous remarquez, lorsque vous mesurez la vitesse de votre connexion Internet, les pages indiquent ce que le ping. Nous allons vous expliquer ce que c’est et pourquoi il est plus important que la vitesse d’évaluer si votre connexion se passe bien ou non.

Qu’est-ce que le ping et la latence ?

La latence est le temps exact nécessaire pour qu’un paquet soit transmis sur le réseau, le temps qu’il faut pour recevoir ce paquet du serveur. L’immédiateté de la connexion est mesurée.

Ping, l’unité de mesure

Lors de la mesure de cette latence, nous utilisons le ping, qui est mesuré en millisecondes, le temps nécessaire à votre connexion locale pour communiquer avec un ordinateur distant sur le réseau IP. Cela signifie que la première chose que le Web fera est de mesurer le ping, puis il vous donne les vitesses de téléchargement et de téléchargement des données.

L’importance du ping et de la latence

Le ping ou la latence sont assez importants lorsque l’immédiateté avec laquelle nous communiquons avec un serveur est essentielle pour l’activité que nous menons. Comme exemple classique de jeux vidéo, puisque si votre ping est élevé, vous aurez du lag et il faudra du temps pour atteindre l’écran ce qui se passe dans un jeu en ligne.

Des facteurs plus importants que vous ne le pensez habituellement

En visioconférence, vous acquérez également il est très important d’avoir un bon ping pour une conférence fluide. Il est généralement assez inconfortable d’avoir un décalage important dans une conversation et d’attendre que le message parvienne à l’autre personne, puis que la même réponse vous parvienne.

Alors maintenant, vous le savez, bien que la vitesse de la connexion soit ce dont vous avez besoin pour bien regarder un film sur Netflix ou télécharger un fichier en peu de temps, lorsque vous souhaitez interagir avec d’autres éléments sur le réseau, la latence et le ping sont deux facteurs importants lorsque vous voulez mesurer la connexion dans laquelle vous le ferez.

Et jouer en ligne ?

Si vous êtes dans un jeu de tir ou de conduite, cela fera une différence lorsque vous devrez réagir à certains types de situations. Comme nous l’avons dit, la latence est mesurée en millisecondes et plus cette valeur est basse, meilleure sera l’expérience de jeu. Une bonne vitesse est estimée entre 20 et 50 ms. Mais il ne fait aucun doute que une valeur inférieure à 20 est souhaitée.

L’un des avantages de la technologie 5G est de réduire la latence ou le ping au minimum. Ainsi, lorsque ces réseaux seront pleinement opérationnels, nous remarquerons un changement pour le mieux. Et pas seulement pour jouer en ligne, mais pour télécharger un fichier ou regarder une série.