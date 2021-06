Qu’est-ce que le plan directeur de Delhi 2041? Connaître ses principaux domaines d’intervention, ses défis et d’autres détails

in

Le plan directeur actuel de Delhi (Master Plan 2021) expire cette année.

Plan directeur de Delhi 2041 : Mardi, la Delhi Development Authority (DDA) a donné son approbation préliminaire au projet de plan directeur pour Delhi 2041. Le projet a été mis à disposition sur le site Web de la DDA pour les objections, les suggestions du public, après quoi il sera être appliqué. Le plan directeur d’une ville est comme un document de vision, préparé par les planificateurs et l’agence foncière de la ville, qui donne une orientation au développement futur de la ville. Le projet comprend des analyses, des propositions, des recommandations, tenant compte de la population, de l’économie, des transports, du logement, de l’utilisation des terres et des équipements communautaires. Le plan directeur actuel de Delhi (Master Plan 2021) expire cette année, selon un rapport d’IE.

Qu’est-ce que le plan directeur de Delhi 2041?

Le projet de plan directeur pour Delhi 2041 comprend deux volumes et 22 chapitres, qui vise à favoriser une capitale nationale durable, habitable et dynamique d’ici 2041. Le premier volume a une introduction, donnant un aperçu de la ville à l’heure actuelle, son positionnement global et régional, les estimations de population ainsi que les projections pour 2041. Le projet propose un plan de développement de la ville pour les 20 prochaines années.

Quels sont les principaux domaines d’intervention du plan?

Dans le secteur du logement, le projet mentionne l’incitation au logement locatif en invitant les acteurs privés ainsi que les agences gouvernementales à investir davantage, compte tenu de l’importante population migrante. Le projet traite également des problèmes de stationnement. Il suggère le principe de «l’utilisateur-payeur», ce qui signifie que tous les utilisateurs de véhicules personnels à moteur, à l’exception des utilisateurs de véhicules non motorisés, doivent payer pour utiliser les parkings, les espaces et les rues autorisés.

Comment le schéma directeur élabore-t-il des plans pour gérer la pollution de l’environnement ?

Le plan vise à minimiser la pollution des véhicules dans la ville grâce à des stratégies clés, notamment un passage à des carburants plus écologiques pour les systèmes de transport public ainsi que l’adoption d’un usage mixte du TOD. Le plan aborde également l’amélioration de la qualité de l’eau, qui provient de la rivière Yamuna et de divers lacs, baolis, drains naturels. En outre, le plan directeur définit une limite claire de la zone tampon près de la Yamuna et explore également la manière de la développer. Conformément au plan directeur, une zone tampon verte de 300 mètres de largeur doit être maintenue dans la mesure du possible le long de tout le bord de la rivière Yamuna.

En quoi le projet de plan directeur de Delhi 2041 est-il différent du plan directeur 2021 ?

Le plan directeur de Delhi pour 2041 vise à développer des espaces communautaires communs afin de fournir des lieux de refuge, des cuisines communes ainsi qu’un espace de quarantaine en cas d’urgence. Dans le but d’améliorer l’économie nocturne, le plan directeur se concentre sur les festivals culturels, le métro, les installations sportives, les bus et les magasins de détail inclus dans le plan Night Life Circuit de DDA. Par ailleurs, il propose également de réduire la vulnérabilité aux épidémies aéroportées grâce à des espaces de travail décentralisés, une meilleure conception de l’habitat, la création obligatoire d’espaces ouverts et des aménagements classés verts afin de réduire la dépendance aux systèmes de ventilation mécanique.

À quels défis la mise en œuvre du plan directeur de Delhi 2041 sera-t-elle confrontée ?

Lors de la mise en œuvre de tels plans, les agences d’exécution sont souvent confrontées à divers défis tels que la confrontation des ailes politiques, la corruption dans différents départements, le manque de ressources et de fonds, le manque de volonté politique et bureaucratique ainsi que la multiplicité des agences.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.