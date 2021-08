Qu’est-ce que le portail Lion’s Gate et comment en tirer le meilleur parti ? 10z viral

C’est le moment de vous débarrasser d’une ancienne version de vous-même (Photo : .)

Respirez, ce n’est pas comme un Mercure rétrograde.

Le portail Lion’s Gate s’ouvre une fois par an le 8 août (et est souvent appelé « 8/8 » par les spiritualistes, qui associent le nombre à l’abondance) ; il présente l’opportunité de faire l’expérience d’une force d’énergie positive – si vous êtes de cette croyance.

Les Lions sont associés à la force dans le tarot et en ce moment, nous sommes dans la saison des Lions.

Chaque année, le portail nous donne une chance d’« évoluer », pour ainsi dire, et de devenir une version plus autonome de nous-mêmes, plus proche de la vie que nous voulons vraiment vivre.

Bex Milford, l’astrologue et coach cosmique derrière Cosmic Cures, nous dit que le portail est créé “lorsque Sirius, la deuxième plus grande étoile de notre galaxie, est la plus proche de la terre et s’aligne avec notre soleil”.

“Alors que Sirius s’élève à l’horizon oriental dans la constellation du Lion, il rejoint notre soleil”, dit-elle.

« En astrologie, Sirius est associé à nos aspirations les plus élevées. Alors que notre soleil est lié à notre potentiel dans la vie, notre identité et notre ego, Sirius aide à éclairer nos aspirations spirituelles et notre voyage karmique élevé dans cette vie.

Lorsque ces énergies s’alignent, cela crée le portail Lion’s Gate, à travers lequel, sur terre, nous recevons des « codes de lumière » (messages) qui peuvent nous permettre « d’atteindre une nouvelle conscience en nous-mêmes ».

“Il se trouve que cette année, la lune s’implique également, en conjonction avec le soleil pour former la nouvelle lune en Lion, ce qui offre encore plus d’opportunités pour la magie”, ajoute-t-elle.

Alors combien de temps avez-vous pour exploiter ces énergies ?

Le portail de la Porte du Lion s’ouvre entre le 26 juillet et le 12 août, mais culmine le 8 août, également connu sous le nom de Nouvel An galactique.

« 8/8 est également important en numérologie, car le 8 est le symbole de l’infini tourné sur le côté et est associé à la chance et à la bonne fortune », déclare Bex.

Plus : Astrologie



Comment tirer le meilleur parti du portail Lion’s Gate ?

Avec cette fenêtre ouverte pour une bonne énergie, c’est un bon moment pour la manifestation et l’introspection.

« Pensez-y comme une nouvelle année et les nouvelles résolutions que nous avons. Cela peut être considéré comme une nouvelle année pour notre «conscience spirituelle», dit Bex.

« Nous voulons briser les vieux schémas et les boucles karmiques qui nous empêchent d’évoluer spirituellement.

« Comme c’est aussi une Nouvelle Lune, c’est le moment idéal pour définir des intentions qui inaugureront un nouvel état d’être – comme monter le prochain « niveau » de nos vies, si nous acceptons les messages de notre intuition ainsi que les signes de l’Univers .

« C’est le moment d’entrer dans la personne que vous voulez devenir, de remarquer où vous vivez à partir d’une version « passée » de vous-même.

« Les choix que vous faites au quotidien sont-ils fondés sur une croyance que vous n’avez plus ou qui ne vous sert pas ? »

Aujourd’hui, vous devez être conscient des rencontres que vous avez avec les gens, car Bex avertit qu’elles pourraient avoir un sens, il peut donc être utile de noter tout ce qui nécessite une réflexion plus approfondie.

Choses à faire le 8/8, ouverture du portail Lion’s Gate

Prenez le temps pour une forme de méditation ou de yoga: Bex dit que cela peut « vider votre esprit et permettre à l’inspiration, aux idées et aux « messages » de se faire connaître », mais pour que cela se produise, « nous voulons nous sentir prêts à accepter toutes les formes de transformation et d’évolution. Pour en tirer le meilleur parti, la clé est l’acceptation de soi. Si nous résistons toujours à la personne que nous sommes, comment pouvons-nous espérer apprécier et travailler avec la prochaine version de nous-mêmes ?’

Utiliser des pierres et des cristaux: En particulier la citrine (qui est liée au bonheur), la pierre de soleil et l’ambre. C’est un mode d’alignement de votre propre fréquence afin que vous soyez dans un état réceptif aux informations.

Définir des intentions: Réfléchissez à un « scénario de rêve » de la personne que vous aimeriez devenir au cours des prochains mois. Ensuite, décidez de trois actions que vous allez commencer à prendre à partir d’aujourd’hui pour vous aider à arriver ici.

Journalisation: Faites cela pour vous aider à identifier où vous vous accrochez à d’anciens schémas et comportements. Les questions à vous poser sont les suivantes : Qu’est-ce qui me fait me sentir le plus puissant et le plus confiant dans la vie ? Quelles activités me donnent l’impression de suivre mon vrai chemin ? Où est-ce que je me sens actuellement frustré, limité et coincé dans la vie ? Comment est-ce que je m’empêche d’entrer dans le rôle que je veux jouer dans cette vie ? Quelles peurs m’empêchent d’occuper le devant de la scène ou de me permettre de suivre mes rêves ? Quels schémas de pensée ou habitudes limitatifs puis-je modifier ? Comment puis-je me permettre de m’ouvrir à la vulnérabilité ou au changement afin d’inaugurer une nouvelle façon de penser ?

Bex organise une cérémonie de manifestation pour l’événement ce soir – pour plus de détails, voir ici.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



À SAVOIR : Le yoga perd-il sa spiritualité ? Les experts se penchent sur la mode insta-yoga



PLUS : Guide sexuel astrologique : Comment votre signe astrologique joue-t-il dans votre vie sexuelle – plus, votre meilleur match au lit



PLUS : Les astrologues révèlent les plus grands défis de la vie associés à votre signe lunaire

L’e-mail lifestyle de Metro.co.uk

Le correctif

Recevez vos actualités et fonctionnalités indispensables sur le style de vie directement dans votre boîte de réception.

Pas convaincu? En savoir plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();