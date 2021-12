Qu’est-ce que le programme Griha Laxmi de TMC et quels sont ses avantages ?

Le TMC disputera les 40 sièges de Goa.

Avant les élections à l’Assemblée de Goa, où le TMC est prêt à faire ses débuts cette fois, le parti a proposé un stratagème pour séduire les électrices. Le Congrès de Trinamool a annoncé aujourd’hui qu’il mettrait en œuvre un programme de transfert d’argent direct pour les femmes à Goa s’il est élu au pouvoir l’année prochaine.

Le parti a nommé le projet Griha Laxmi. Le chef de TMC, Mahua Moitra, a déclaré que dans le cadre du programme, 5 000 roupies seraient transférées à une femme de chaque ménage par mois à titre de soutien du revenu garanti. Cela signifie qu’une femme obtiendrait Rs 60 000 par an. Moitra a déclaré que le parti commencerait bientôt à distribuer des cartes portant des numéros d’identification uniques et qu’il deviendrait opérationnel une fois que le TMC formerait un gouvernement à Goa.

Le parti a déclaré que le programme coûterait 1 500 à 2 000 crores de roupies au gouvernement, ce qui ne représente que 6 à 8 % du budget de l’État.

Principales caractéristiques de la #GrihaLaxmiCard ???????????????? ◆ Transfert direct de 5 000 /mois (60 000 par an) à une femme de chaque ménage ◆ Garantie du revenu mensuel promis à chaque famille de Goa ◆ Coût de 1 500 à 2 000 crores pour le gouvernement. soit 6-8% du budget de l’Etat pic.twitter.com/bvHX16b432 – AITC Goa (@AITC4Goa) 11 décembre 2021

« Les femmes des ménages de 3,5 lakh de l’État seraient couvertes par le programme Griha Laxmi, car il supprimera également le plafond de revenu maximum, qui est obligatoire dans le programme Griha Aadhar actuel du gouvernement BJP de l’État », a déclaré Moitra. .

Moitra a affirmé que le programme actuel du gouvernement de Goa BJP ne fournit que 1 500 roupies par mois aux femmes couvrant seulement 1,5 lakh de ménages en raison du plafond de revenu.

Moitra a allégué que la mise en œuvre réelle du programme Griha Aadhar du BJP nécessite 270 crores de Rs par an, mais le gouvernement de Goa n’a affecté que 140 crores de Rs par an, ce qui fait que de nombreuses personnes n’en bénéficient pas.

Le parti Aam Aadmi avait également fait une promesse similaire. Lors de sa récente visite dans l’État, le responsable national de l’AAP, Arvind Kejriwal, avait déclaré que si son parti arrivait au pouvoir à Goa, la rémunération actuelle de 1 500 roupies versée aux femmes dans le cadre du programme Griha Aadhar serait portée à 2 500 roupies, tandis que d’autres femmes âgées 18 ans et plus, qui ne sont pas couverts par le régime, seraient payés 1 000 Rs par mois, a rapporté PTI.

On se souviendra que le parti du Congrès avait également fait une proposition similaire lors des élections précédentes où le parti avait promis une aide financière mensuelle de 6 000 Rs par mois ou 72 000 Rs par an dans le cadre du Programme de soutien au revenu minimum (MISP) ou de Nyuntam Aay. Régime de Yojana (NYAY).

Le TMC sera en lice sur l’ensemble des 40 sièges de l’Etat. Il avait récemment scellé une alliance avec le Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP) mais le partage des sièges n’est pas encore finalisé.

