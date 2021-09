Qu’est-ce que le projet de loi de 2021 sur les structures religieuses du Karnataka (protection) et qu’est-ce qui a forcé le BJP à adopter cette loi maintenant ?

in

Le projet de loi de 2021 sur les structures religieuses du Karnataka (protection) intervient après que les autorités du Karnataka ont commencé à démolir de vieux temples à Nanjangud à la suite d’une décision de justice provoquant une indignation généralisée.

Le gouvernement du Karnataka a déposé mardi le projet de loi sur les structures religieuses du Karnataka (protection) 2021 à l’assemblée de l’État. Le projet de loi intervient après que la décision du gouvernement de démolir des temples dans l’État a été fortement critiquée sur les réseaux sociaux, et l’opposition en a fait une question politique. R Ashok, ministre du revenu du Karnataka, a déclaré aujourd’hui que le gouvernement a présenté le projet de loi pour protéger les temples. « Nous devons protéger les institutions de toutes les religions », a-t-il déclaré. Cependant, le chef du Congrès du Karnataka, NA Harris, a accusé le BJP au pouvoir de tromper les gens. Il a dit que d’abord ils ont démoli des temples et maintenant ils disent qu’ils vont les protéger. « Ils ne devraient toucher à aucune structure religieuse. C’est en train d’être fait pour la banque de votes. Tout ne peut pas être légalisé. Ils auraient dû avoir une discussion d’abord », a déclaré Harris.

Le secrétaire général national du BJP, CT Ravi, a déclaré que la décision était la bienvenue. “Nous aurions évité certains problèmes s’il avait été introduit plus tôt… Le Congrès fait un drame sur la question”, a-t-il déclaré. Le projet de loi de 2021 sur les structures religieuses du Karnataka (protection) vise à protéger les structures religieuses construites illégalement dans un lieu public.

Le projet de loi intervient après que les autorités du Karnataka ont commencé à démolir de vieux temples à Nanjangud à la suite d’une instruction du tribunal, provoquant une indignation généralisée. On se souviendra que plusieurs dirigeants du VHP, de l’Hindu Jagarana Vedike et d’autres organisations avaient protesté contre le gouvernement BJP à Mysuru s’opposant à la démolition des temples de Nanjangud. Selon les rapports, il y a plus d’un millier de structures religieuses illégales construites dans des lieux publics à travers l’État. En fait, de nombreux ministres du Karnataka avaient exhorté CM BS Bommai à émettre un arrêté interdisant la démolition.

Pris entre le marteau et l’enclume, le BJP a déposé le projet de loi pour éviter de bouleverser sa banque principale de votes.

« Il est jugé nécessaire de prévoir la protection des constructions religieuses sur une place publique construites avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, afin de protéger l’harmonie communale et de ne pas blesser les sentiments religieux du public. En outre, restreindre à l’avenir les constructions et les constructions religieuses non autorisées sur les lieux publics », lit-on dans l’exposé des objets et des motifs du projet de loi.

Le projet de loi vise également à définir les collectivités locales ainsi que les lieux publics. Il définit l’autorité locale comme l’autonomie locale constituée par le gouvernement de l’État en vertu des lois pertinentes et comprend tous les conseils, sociétés, sociétés, comités, etc., détenus, gérés ou contrôlés par le gouvernement, selon Live Law.

Il définit Place Publique comme un lieu appartenant à l’Etat et comprend tout local appartenant à une Collectivité Locale, ou à une société d’Etat.

Le projet de loi définit les structures religieuses comme les structures telles que temple, église, mosquée, Gurudwara, Bodh Vihar, Majar, etc., construites dans un lieu public sans l’autorité de la loi.

« Nonobstant tout ce qui est contenu dans une loi actuellement en vigueur ou dans tout jugement, décret ou ordonnance d’une cour, d’un tribunal ou d’une autorité à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des dispositions de la présente loi ou des règles qui y sont établies en vertu de le gouvernement protège les édifices religieux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de la manière sous réserve des conditions qui peuvent être prescrites. À condition qu’aucune protection ne soit accordée, si une affaire relative au renvoi est pendante devant un tribunal et dans les autres circonstances prescrites », dit le projet de loi.

Le projet de loi interdit également la construction de nouvelles structures religieuses dans un lieu public à l’avenir.

